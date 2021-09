Klassik Lucerne Festival lässt Koloraturen aller Arten erklingen Das Rezital mit Startenor Juan Diego Flórez und die halbszenische Opernaufführung mit Les Arts Florissants lösten Begeisterung aus. Gerda Neunhoeffer 05.09.2021, 20.16 Uhr

Szene mit Les Arts Florissant. Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival (3. September 2021)

Das Rezital mit Juan Diego Flórez gestern Vormittag beginnt mit Schubertliedern. Klare Sprache und schöne Kantilenen weisen auf die Opernarien hin, die sein Element sind. Atemberaubende Koloraturen, kerniger Klang in allen Lagen, schmelzende Töne in Liebesverlangen: Ob in den Liedern von Bellini und Paolo Tosti oder Opernarien von Rossini, Donizetti, Verdi und Puccini, Flórez bietet die ganze Palette der Opernbühne. Dies ohne Bühnenbild, nur mit seinem kongenialen Begleiter Vincenzo Scalera, der zwischendurch Klavierstücke spielt.

Nach ersten Standing Ovations aber kommt Flórez den Zuhörern noch viel näher. Er begleitet sich selbst auf der Gitarre und singt bekannte Melodien, er verzaubert mit unglaublich lang ausgehaltenen Kopfstimmentönen, er ist nicht mehr der grosse Operntenor. Er ist ein Sänger, der einfach mal so für die Leute spielt. Und die lieben es!

Handlung spielt rund um das Orchester

Koloraturen aller Art auch am Freitagabend, verrückte Verwicklungen, seelische Regungen in allen Facetten: Georg Friedrich Händels bizarre Oper «Partenope» ist im KKL so intensiv wie auf einer grossen Opernbühne. Les Arts Florissants sind in der halbszenischen Einrichtung von Sophie Daneman der Mittelpunkt auf der Bühne. Die Handlung spielt rund um das Orchester, das auf historischen Instrumenten musiziert und von William Christie mit klaren, sparsamen Bewegungen geleitet wird. Das ist zupackend, lebendig wie vor zwei Jahren die konzertanten Mozartopern unter Teodor Currentzis.

Nur fehlt hier der grosse Bogen, was der schachbrettartige Boden spiegelt. Darauf stehen kleine Podeste; zwei grosse Würfel und ein kleines Stühlchen sind die Requisiten. Aber genau diese Reduktion der Gegenstände gibt der Musik umso mehr Raum. Mit zwei Sängerinnen und vier Sängern ist auch die Besetzung überschaubar. Sie erscheinen nacheinander während der Ouvertüre und werden auf der Leinwand mitsamt ihren Rollen vorgestellt. Mit den übersetzten Texten kann man der verwickelten Handlung folgen.

Solistinnen und Solisten trumpfen auf

Welch Farbenreichtum in der Musik! Liebe, Schmerz, Wut, Eifersucht. Wunderbar Sopranistin Ana Vieira Leite als umgarnte Partenope und Alberto Miguélez Rouco, Altus, als Ar­mindo. Nach vielen Verwicklungen finden sie doch noch zusammen. Facettenreich Altus Hugh Cutting (Arsace), der zerrissen zwischen zwei Frauen schwankt. Helen Charlston, Alt, spielt Rosmira/Eurimene in ihrer Verkleidung als Mann vor allem in der Jagdarie voll aus, unterstützt von zwei Hörnern.

Turbulent wird es mit Jacob Lawrence, Tenor, der als Emilio seine Rolle herrlich überzeichnet. Er zettelt aus verschmähter Liebe zu Partenope einen Krieg an, wirft einen Würfel mit leichter Hand, während die vier anderen Männer ihn kaum heben können. Dann verliert er das Gefecht und sitzt gefangen auf dem kleinen Stühlchen; grotesk.

Viele Details treiben das Geschehen voran. Die Sänger sind auf Topniveau, auch in Unisono-Stellen völlig eins mit dem Orchester, lange Koloraturen mühelos aussingend, intonationssicher in allen Lagen. Sie geben den diversen Gefühlen fantastischen Ausdruck, machen die verworrene Handlung zum musikalischen Fest. Viel Zwischenapplaus gibt es, und am Ende reichlich «Vorhänge» für alle.