Mauro Peter glänzt am Lucerne Festival mit mit überwältigender Strahlpracht Dank Corona kam der Luzerner Sänger Mauro Peter zu seinem überfälligen Début am Lucerne Festival. Urs Mattenberger 19.08.2020, 20.00 Uhr

Am 12. März vergoss der Luzerner Tenor Mauro Peter noch bittere Tränen – als Evangelist in Bachs Johannespassion, die im letzten Konzert vor dem Lockdown im KKL aufgeführt wurde. In der Zwischenzeit sind dem am Opernhaus Zürich engagierten Sänger so prominente Termine wie der erste gemeinsame Auftritt mit der Luzerner Sopranistin Regula Mühlemann in Salzburg abhandengekommen. Aber am Dienstag kehrte er nach Luzern zurück – mit einem Robert Schumann gewidmeten Lied-Rezital im Rahmen des Lucerne Festivals «Life is Live».

Mauro Peter mit dem Altmeister der Liedbegleiter, Helmut Deutsch, am Dienstag auf der KKL-Bühne. Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival

Auch wenn fünf Monate zwischen den beiden Auftritten liegen, war die Gegenüberstellung spannend. Denn Bachs Evangelisten-Rezitative, sagte er im Gespräch, böten «lyrisch-sensible Gestaltungsmöglichkeiten» ähnlich dem Lied, das Peter besonders am Herzen liegt. Umgekehrt verlegen Schumanns Lieder, die von erhofftem oder verlorenem Liebesglück handeln, die Dramatik ins Seelische und in persönliche Betroffenheit.

Peter spannte weite und helle Bögen

Schon als er die Bühne mit seinem mirakulösen Klavierbegleiter Helmut Deutsch betrat, signalisierte Mauro Peters Charme, dass solche Romantik auch heute überraschend moderne Zugänge bietet. Dazu gehört die Doppelbödigkeit, mit der Joseph von Eichendorff selbst die berühmte «Mondnacht»-Idylle in den zweiflerischen Konjunktiv versetzte – im «Liederkreis» op.39, mit dem Peter sein Rezital eröffnete. Und dass in der grossen romantischen Liebe des 19. Jahrhunderts Betrieb herrschen konnte wie auf einer Dating­plattform, belegte im zweiten Teil Schumanns «Dichterliebe» nach Heinrich Heine: Dass ein Jüngling ein Mädchen liebt, das einen anderen auserwählt, so der Plot des ganzen Zyklus, ist zwar «eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passieret, dem bricht das Herz entzwei».

Ganz ins Hier und Jetzt versetzte einen ohnehin Mauro Peters Stimme vom ersten Ton des «Liederkreises» an. Ein warmer Tenor, der in der «Mondnacht» weite, helle Bögen spannte und aus dem Vollen schöpfte, um den jungen Leib der Loreley mit allen Sinnen zu feiern. Die Versteinerung des Ritters – als Sinnbild der Erstarrung wohl ein Verweis auf Claras Vater, der deren Ehe mit Schumann verweigerte – löste Peter mit überwältigender Strahlpracht auf ins Glück der ungestüm aufrauschenden «Frühlingsnacht».

Ein vitaler Geschichtenerzähler

Die Selbstidentifikation, mit der Mauro Peter im «Liederkreis» solchen Nuancen und Schwebzuständen nachhörte, wurde in der «Dichterliebe» durch zugespitzte Kontraste ein Stück weit relativiert. Peter gab die Lieder nach Heine als ungemein farbiger, vitaler Erzähler, mischte seiner Stimme baritonal-dunkle Farben bei, sang im Ausdruck auch mal wie mit einem Augenzwinkern und hinter vorgehaltener Hand oder schlug den wegwerfend-ironischen Ton eines Bänkelsängers an. Umso gewaltiger setzte der Sänger solchen Rollenspielen die grabestiefe Verzweiflung entgegen, bei der – wie im März bei Bach – «lange bitterlich geweinet» wird.

Grossen Anteil an der Verführungs- und Überwältigungskraft der Gesänge hatte Helmut Deutsch. Wie ein Magier liess er am Flügel Leuchtpunkte aufglimmen und liess Schläge abrupt in der Stille enden wie vor Abgründen. Zum Schluss gab es vom zahlreichen Publikum viel Applaus für ein überfälliges Festivaldébut.