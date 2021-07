Lucerne Festival lädt online zur Programmdiskussion ein

Der Anmeldelink zu den beiden Webinaren findet sich auf der Festival-Website unter lucernefestival.ch/Forward: Webinar 1, 23. Juli, 16.00, «Looking Forward – What is the Forward Festival?» Webinar 2, 30. Juli, 16.00, «Fast Forward – A deeper look into the Forward Festival». An beiden beteiligen sich unter anderen Felix Heri und Mark Sattler von Lucerne Festival. Das Konzertprogramm von Lucerne Festival Forward wird Ende Juli kommuniziert und die Tickets dazu gehen am 3. August um 12.00 Uhr in den Online-Verkauf.