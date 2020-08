Lucerne Festival Orchestra: Gleitflug und Raserei mit Starbesetzung beim Eröffnungskonzert Das Lucerne Festival Orchestra setzte im «Life Is Live»-Eröffnungskonzert seine Identität aufs Spiel: Aber Dirigent Herbert Blomstedt und Starpianistin Martha Argerich reizten die Kleinbesetzung nach allen Seiten aus. Urs Mattenberger 15.08.2020, 11.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wir brauchen Kultur unter anderem, weil sie die Gesellschaft mit ihrem «ernsthaften Spiel mit Identitäten» vor der Erstarrung schützt. Bundesrat Alain Berset, der am Freitag die «Life-is-Live»-Ausgabe des Lucerne Festivals mit seiner Rede eröffnete, gab damit neben Ausführungen zu Corona ein Losungswort aus auch für den Auftritt des Lucerne Festival Orchestra.

Denn coronabedingt trat das Orchester, das mit Riesenbesetzungen Weltruf erlangte, in einer Kleinbesetzung mit 35 Musikern auf. Erstmals am Pult stand - ein Glücksfall - der 93-jährige Herbert Blomstedt, der in Luzern wohnhafte Doyen unter den Dirigenten. Auf dem Programm standen nicht grossformatige Werke von Strauss bis Strawinsky, mit denen Chefdirigent Riccardo Chailly das spätromantische Repertoire des Festivalorchesters in den letzten Jahren ausgeweitet hat, sondern als Jubilar der Klassiker Beethoven: neben dessen zweiter Sinfonie stand im Eröffnungskonzert ganz das Klavierkonzert Nr. 1 mit der umjubelten Starpianistin Martha Argerich im Zentrum.

Eine Sternstunde zum Auftakt: Dirigent Herbert Blomstedt (93) und Martha Argerich als Solistin im Klavierkonzert Nr. 1 von Beethoven. Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival

Eine Kleinbesetzung und ein von historisch informierten Interprationsansätzen bestimmtes Repertoire trieben damit ihr Spiel mit der Identität des Orchesters. Die Nagelprobe bleibt zwar der Aufführung von Beethovens gross dimensionierter dritter Sinfonie vorbehalten, der «Eroica», die im Konzert vom Samstag die zweite Sinfonie ersetzt. Aber das Eröffnungskonzert liess erahnen, dass man sich da auf eine Überraschung gefasst machen kann. Und bot selber eine.

Eine solche provozierte der Auftakt zum Klavierkonzert, den Blomstedt mit feingliedrig-schlankem Klang ganz ins Kammermusikalische zurücknahm, als spielte ein Streichquartett. Zum erdfernen Gleit- und Höhenflug wurde diese Kammermusik im langsamen zweiten Satz, in dem Martha Argerich jedem Ton, jeder Geste die Innigkeit eines Wortes unter Freunden verlieh - im engen Dialog mit den Holzbläsern des Orchesters.

Dieses intime Musizieren bildete aber nur den einen Pol. Die Überraschung war, wie energisch, ja explosiv-rau und klangkräftig das Festivalorchester die dramatischen Ausbrüche und den Spielwitz in den Ecksätzen zuspitzte und auch da ganz mit dem ungebrochenen Temperament der 79-jährigen (!) Ausnahmepianistin verschmolz. Da stampfte die Musik mal krachend auf oder blieb – in der Paralleverschiebung in Off-Beat-Linien und Akzente –wundersam in der Luft hängen. Dass sich das im folkloristisch-schmissigen Finale zur riskanten Raserei auf der Stuhlkante steigerte, unterstrich die Dringlichkeit, die Live-Konzerte im Hier und Jetzt digitalen Ersatzangeboten voraus haben. Wohl wegen der Übertragung auf SRF2 liess sich Martha Argerich selbst durch hartnäckigsten Jubel und Applaus nicht zu einer Zugabe bewegen.

Auch in Beethovens zweiter Sinfonie pointierte Blomstedt die Kontraste nach beiden Seiten. Entgegen seiner Vorliebe für die Stille und ganz leise Klänge, zu der er sich im Gespräch mit unserer Zeitung bekannte, tendierte er hier aber zu einer forschen Gangart. Die gellenden Akzente der Holzbläser im rasant dahinstürmenden letzten Satz oder die schneidende Trompete von Reinhold Friedrich im ersten führten die solistischen Qualitäten vor, die das Orchester auch in dieser Kleinbesetzung versammelt. Ansatzweise steigerte sich der Klang gar zu einer Monumentalität, die eine Art Versprechen war für die «Eroica», mit der das Orchester im zweiten Konzert am Samstag seine Kurzresidenz beschliesst. Kein Wunder, ist dieses Konzert bereits ausverkauft.

Solisten des Lucerne Festival Orchester spielen am Sonntag, 16. August, 18.30, im Konzertsaal des KKL Kammermusik von Mozart und Beethoven (Septett). Das Festival «Life Is Live» dauert bis 23. August: www.lucernefestival.ch