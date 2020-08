Lucerne Festival startet Solidaritätsaktion für Schweizer Musiker Parallel zum heute beginnenden «Life-Is-Live»-Festival startet Lucerne Festival eine Solidaritätsaktion für freischaffende Musiker. Urs Mattenberger 14.08.2020, 05.00 Uhr

Mit dem Online-Mitmachprojekt «#SolidarityForMusic» will Lucerne Festival auf «die dramatische Lage von Musikerinnen und Musikern in Coronazeiten aufmerksam machen und ihnen helfen», kommentiert Michael Haefliger die eben lancierte Solidaritätsaktion. Inhaltlich knüpft sie bei einem zentralen Projekt zum Beethoven-Thema des abgesagten Sommerfestivals an. Dieses war als Gemeinschaftsprojekt mit dem Luzerner Theater aufgegleist worden und wird jetzt vom Theater allein präsentiert: Unter dem Titel «Beethoven NINE» wird Beethovens neunte Sinfonie mitsamt dem bekannten Freudenhymnus von Luzerner Chören und elektronisch verfremdet aufgeführt (vgl. Kasten).

Eröffnung auf SRF 1

Das Eröffnungskonzert des Lucerne Festival «Life Is Live» heute Abend ist ausverkauft, wird aber auf SRF 1 zeitversetzt ausgestrahlt (20.00 Uhr). Den Eröffnungsbericht lesen Sie am Samstagmorgen auf www.luzernerzeitung.ch/kultur. Am Ende der «#SolidarityForMusic»-Kampagne kommt das Projekt «Beethoven NINE» im Luzerner Theater zur Aufführung (28./30. August, Tickets ab 17. August.) (mat)

Prominente Botschafter für die Kampagne

Die jetzt lancierte Solidaritätsaktion führt diesen Ansatz quasi weiter. Die Schweizer Bevölkerung wird nämlich aufgerufen, ihre eigenen Interpretationen von Beethovens Ode an die Freude per Video einzureichen. Der musikalischen Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Und weil von der Coronakrise Musiker in der Klassik ebenso wie im Jazz- oder Rock- und Pop-Bereich betroffen sind, engagieren sich als Botschafter für die Kampagne prominente Künstler von Cecilia Bartoli über Francine Jordi bis zu Erika Stucky.

Sie machen mit (von oben links im Uhrzeigersinn): Cecilia Bartoli, Francine Jordi, Patricia Kapatchinskaja und Crimer. Bilder: Lucerne Festival

Bis 28. August kann jeder sich oder andere beim Interpretieren von Beethovens Ode an die Freude («Freude schöner Götterfunken») filmen. Dabei kann gesungen, getrommelt, geklatscht oder gerappt werden. Das Video wird dann auf die Kampagnenwebsite solidarityformusic.ch hochgeladen, wo bereits Video-Statements von Schweizer und in der Schweiz lebenden Musikern zu entdecken sind.

Das Barometer der gesammelten Musiknoten steigt mit jedem hochgeladenen Video. Die Anzahl Noten pro Video erhöht sich, wenn mehrere Teilnehmer gemeinsam kreativ werden oder eine Band, ein Orchester oder ein Chor zum Einsatz kommt. Wer nicht musizieren möchte, kann auf der Website auch einfach einen Geldbetrag spenden.

Das Geld geht an Musiker in Not

Am Ende des Projekts werden die Beiträge an SONART, den Verband der Musikschaffenden Schweiz, übermittelt. Dieser verteilt die Gelder an freischaffende Musiker in Not, die einen Antrag auf Unterstützung bei SONART gestellt haben. Ein solcher kann unabhängig von einer Mitgliedschaft eingereicht werden. Haefliger freut sich auf Beiträge von «Profis, Laien, Kindern und Rentnern, Studenten und Managern», die für ein gemeinsames Engagement für Musiker über alle Genregrenzen hinaus stehen, und damit für eine «vielfältige Zukunft der Schweizer Musikszene».

Hinweis: Infos zu «#SolidarityForMusic» www.sonart.swiss.de www.lucernefestival.ch