Lucerne Festival und Luzerner Sinfonieorchester werden Partner

Interview Musikstadt: Das Lucerne Festival adelt das Luzerner Sinfonieorchester – das Gespräch mit den Intendanten Das Luzerner Sinfonieorchester wird fester Bestandteil des Lucerne Festival im Sommer. Die Intendanten Michael Haefliger (Lucerne Festival) und Numa Bischof (Sinfonieorchester) sagen, wie von der neuen Partnerschaft der internationale Ruf des KKL und der Musikstadt Luzern profitieren soll. Urs Mattenberger 26.06.2021, 05.00 Uhr

Lucerne Festival und das Luzerner Sinfonieorchester gehen eine «strategische Partnerschaft» ein. Worin besteht diese genau?

Michael Haefliger: Die grosse News ist, dass das Luzerner Sinfonieorchester zum festen Bestandteil des Sommerfestivals wird. Es wird ab diesem Sommer jedes Jahr am Festival auftreten und spezielle Programme entwerfen. Das ist ein logischer Schritt nach der Entwicklung des Orchesters in den letzten Jahren. Die Partnerschaft ergibt sich aber auch aus unserem Engagement für das KKL Luzern, für das beide in den letzten 20 Jahren entscheidende Aufbauarbeit geleistet haben.

Diese Zusammenarbeit adelt quasi das Luzerner Sinfonieorchester?

Numa Bischof Ullmann: Aus Sicht des Luzerner Sinfonieorchesters, das bisher nur alle zwei Jahre Auftritte am Festival hatte, ist diese neue Zusammenarbeit eine Sensation. Lucerne Festival ist weltweit die Nummer eins für Veranstaltungen mit Spitzenorchestern. Dass es dem Orchester vor Ort einen zentralen Platz gibt in dieser internationalen Arena, ist ein grandioses Statement des Vertrauens. Umso mehr, als diese neue Partnerschaft vor Covid entstanden ist, also nicht aus der Befürchtung heraus, dass Orchester aus dem Ausland wegen der Pandemie nicht nach Luzern reisen könnten. Wir sind beide dankbar, dass die Artemis Group des Unternehmers Michael Pieper diese neue Partnerschaft massgeblich unterstützt.

Vereint unter dem Dach des KKL wollen sie hoch hinaus: die Intendanten Michael Haefliger (LucerneFestival, rechts) und Numa Bischof (Luzerner Sinfonieorchester). Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Juni 2021)

Inwiefern profitiert Lucerne Fes­tival von dieser Zusammenarbeit?

Haefliger: Bevor ich 1999 als Intendant nach Luzern kam, wurde mir signalisiert, dass ich wegen kulturpolitischer Befindlichkeiten auch das regionale Orchester berücksichtigen müsse (lacht). Seither hat sich dieses völlig gewandelt. Das begann mit den visionären Programmideen des damaligen Chefdirigenten Jonathan Nott. Dann fand Numa Bischof private Gelder für eine Vergrösserung des Orchesters. James Gaffigan entwickelte es qualitativ enorm weiter, und der neue Chefdirigent Michael Sanderling steht dafür, dass diese Entwicklung nochmals auf einer neuen Stufe weitergeht. Wir profitieren also davon, dass das Orchester sich immer mehr hin zu einem Toporchester entwickelt, das international an der Spitze mit agieren kann.

Am kommenden Sommerfestival gibt das Luzerner Sinfonieorchester ein Konzert mit Werken von Schumann. Worin zeigt sich da die neue Partnerschaft?

Haefliger: Das Konzert ist das erste unter Michael Sanderling als Chefdirigent und Teil eines Schumann-Zyklus zum Festivalmotto «verrückt». Mit dem Luzerner Sinfonieorchester haben wir also einen weiteren Partner, der solche Programmideen mitträgt. Das ist bei Gastorchestern mit ihren Tourneeprogrammen nicht immer möglich.

Bischof: Auch das Programm zeigt den neuen Stellenwert. Schumanns Cellokonzert mit Steven Isserlis als Solisten, dazu die vierte Sinfonie: Solche Schlüsselwerke blieben früher einem ausländischen Spitzenorchester vorenthalten. Dass wir damit jetzt in einer Reihe mit dem Lucerne Festival Orchestra und den internationalen Spitzenorchestern auftreten, zeigt, dass wir am Festival im Kernrepertoire angekommen sind.

In einem wegen Corona abgesagten Projekt der Geigerin Patricia Ko­patchinskaja hätten letztes Jahr gemeinsam Musiker des LSO und der Festival-Academy mitgewirkt. Führt die Partnerschaft vermehrt zu solchen Kooperationen?

Haefliger: Das hätte tatsächlich bereits dem Geist der neu geplanten Zusammenarbeit entsprochen. Es ist auch möglich, dass Igor Levit, der bei uns ein neues Klavierfest ab 2023 konzipiert, einmal das Luzerner Sinfonieorchester einbeziehen möchte. Interessant ist zudem, dass Gregory Ahss, der Konzertmeister des Lucerne Festival Orchestra, diese Rolle jetzt auch beim Luzerner Sinfonieorchester spielt. Das ist ein Beispiel, wie sich in Luzern Orchesterkulturen verbinden können.

Bischof: Es gibt sicher ein grosses Potenzial für Gemeinschaftsprojekte, Stichworte könnten Dirigenten der nächsten Generation oder Education-Projekte sein. Aber wir stehen ganz am Anfang eines neuen Kapitels und schauen jetzt, welche Ideen sich entwickeln.

Lucerne Festival wie das LSO veranstalten zunehmend Klein­festivals unter dem Jahr. Führen diese zu mehr Kooperationen oder zu mehr Wettbewerb?

Bischof: Klar ist, dass beide ihr eigenständiges Profil behalten müssen, um souverän kooperieren zu können. Das zeigen die Nachfolgelösungen für das ehemalige Piano-Festival. Dafür suchten wir vom LSO nach einem Format, das nicht das Piano-Festival kopiert, aber dem Klavier im KKL weiterhin einen gewichtigen Platz gibt.

Das Luzerner Sinfonieorchester lanciert ein Klavierfestival?

Bischof: Details dazu geben wir demnächst mit unserem Saisonprogramm bekannt. Aber als Orchester nähern wir uns dem Klavier anders an, nämlich vom Sinfonischen her. Nicht mit einem zusätzlichen Festival, sondern indem wir in einer Woche mit unseren Abo-Konzerten das Klavier prominent mit einbeziehen und thematisch ergänzen mit Kammermusik. Das hebt sich auch klar ab vom erwähnten Klavierfest von Igor Levit. Es geht also nicht nur um Kooperationen, sondern darum, dass die Bemühungen beider Seiten das Ziel eines erstklassigen Ganzjahresprogramms stärken.

Haefliger: Die neuen Klavierformate zeigen, wie wir uns ergänzen können. Jenes des Luzerner Sinfonieorchesters kommt organisch aus dem Abo-Zyklus hervor, und unser Klavierfest ist geprägt von einem eigenwilligen Künstler, der in unserem Festival-Netzwerk eine prägende Rolle spielt. Dass wir hier Netzwerke von Künstlertypen auf­bauen, bietet Anknüpfungspunkte für Kooperationen. Über unser Academy-Netzwerk suchen wir vermehrt die Zusammenarbeit mit Musikern auch aus der Region und jetzt vermehrt mit dem Luzerner Sinfonie­orchester.

Dieses engagiert heute dieselben Topsolisten, die am Festival auftreten. Fördert das nicht eher die Konkurrenz als die Partnerschaft?

Bischof: Die Zeiten, als die Plattenindustrie mit viel Geld globale Stars aufgebaut hat, sind vorbei. Wir müssen die Stars heute lokal aufbauen, und dabei hilft das Pingpong zwischen uns und dem Festival, weil der Hype vom Festival zu uns überspringt und umgekehrt. Beispiele dafür waren in den letzten Jahren die Geigerin Patricia Kopatchinskaja oder Igor Levit. Auch der Pianist Fazil Say wurde unter anderem zum Superstar, weil wir beide ihn hier in Luzern aufgebaut haben.

Grosses Potenzial für gemeinsame Projekte: Numa Bischof (rechts) und Michael Haefliger vor der Glasfront des KKL. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Juni 2021)

Das Festival und das Luzerner Sinfonieorchester sind offiziell die strategischen Partner des KKL. Was bedeutet ihr Schulterschluss für das Haus?

Haefliger: Für die Entwicklung des Kulturstandorts Luzern haben wir uns seit 20 Jahren in unterschiedlichen Rollen eingesetzt. Es war unsere Aufgabe, für das KKL im Bereich der klassischen Musik Inhalte zu schaffen, die ihm internationale Ausstrahlung sichern. Das Festival, indem es die Zahl der Sinfoniekonzerte auf rund 30 Konzerte stark ausbaute und mit einer Contemporary-Schiene ergänzte. Das Luzerner Sinfonieorchester, indem es sein saisonales Angebot enorm entwickelte. Aber diese Entwicklung muss und wird weitergehen, wie auch die Pläne für ein neues Theater in Luzern zeigen, und wir können sie gemeinsam besser vorantreiben.

Bischof: Luzern ist eine Kleinstadt, die als Musikstadt schweizweite und internationale Ausstrahlung hat entsprechend dem Rang einer Weltstadt. Mit einem Haus, das in der Schweiz einzigartig dasteht und von der Aura her Häusern in grossen Metropolen entspricht. Diesen Anspruch mit einem Ganzjahresangebot quantitativ und qualitativ immer wieder einzulösen, ist eine Mammutaufgabe, die einer allein nicht stemmen kann. Deshalb wollen wir gemeinsam den Nimbus dieser Musikstadt, der 1938 mit Toscaninis erstem Festivalkonzert begann, lebendig erhalten und weiterentwickeln. Letztlich geht es darum, Luzern zu einer Musikstadt zu machen, die weltweit noch verstärkt als solche wahrgenommen wird.

Haefliger: Und die nicht nur überre­gional und international Publikum und Wertschöpfung nach Luzern bringt, sondern Musiker und andere Menschen, die sich wegen dieses Kulturangebots in einer traumhaften Landschaft hier niederlassen. Wenn wir die Kräfte bündeln, hat Luzern das Potenzial, ein Mekka der Musik zu werden, wie es eine Stadt wie Wien von der Tradition her ist.

Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters am Lucerne Festival im Sommer (10. August bis 12. September): 22. August. www.lucernefestival.ch