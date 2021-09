Luzerner Theater: Kagels Staatstheater endet als wilde Fasnacht

Luzerner Theater Auftakt zur neuen Intendanz: Lustvoll-schräg wie die Fasnacht Mauricio Kagels «Staatstheater» in der Inszenierung von Lidia Steier sorgt im Luzerner Theater für gute Laune und erhält zum Schluss in der Franziskanerkirche frenetischen Applaus: Ein Überraschungscoup zum Saisonstart unter der neuen Intendantin Ina Karr. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 06.09.2021, 19.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ironisches Spiel mit Theaterklischees: Lohengrins Schwäne rasen durch barocken Kulissenzauber.

Wir trauen im Gedränge der vollen Franziskanerkirche unseren Sinnen nicht. Denn plötzlich ist alles da, was Corona verboten hat. Die Besucher rücken auf den Kirchenbänken nah zusammen. Schlagzeug und Blechbläserfetzen bringen den Raum wie einen Hexenkessel zum kochen. Lange Maskenzüge – gebildet vom Theaterchor, den Tänzern, Sängern und Schauspielern des Luzerner Theaters – tanzen in kurzer Distanz zu den Zuschauern wild durch die Gänge, angetrieben von Mephisto und geködert von einer Madonna, die lasziv ihre Beine zeigt.

Der Abschluss von Mauricio Kagels «Staatstheater» löst mit diesem antiken «Bacchanal» exemplarisch ein, was Regisseurin Lydia Steier versprochen hatte (Ausgabe vom Donnerstag): Die Anti-Oper von 1971, die in Luzern im Theater beginnt und mit einer Prozession in die Franziskanerkirche führt, ist keine verkopfte Avantgarde, sondern ein opulenter Theaterevent. So laut, schräg und chaotisch wie die Fasnacht. Und genau so ist auch der frenetische Publikumsapplaus. Gerade so als würde hier nicht das Ende eines unterhaltsamen Theaterabends, sondern das von Corona gefeiert.

Das Publikum geht mit der Prozession mit vom Luzerner Theater zum letzten Teil in der Franziskanerkirche. Ingo Höhn

Alle Register von der Parodie bis zum Slapstick

Nur eben, die Aufführung im geschützten Rahmen des Covid-Zertifikats und mit Masken im Publikum ist Teil des Rollenspiels, das Theater ausmacht und dessen Möglichkeiten Kagels Spielvorlage ausreizt. Auch im zentralen Teil der Produktion, im Spiel mit Opern-Figuren und Theater-Klischees auf der grossen Bühne, zieht Steier alle Register von der Parodie bis zum Slapstick.

Wenn Hamlet auf die Bühne klappert, um über «Sein oder Nichtsein» zu referieren, poltern die Bestandteile seiner Ritterrüstung der Reihe nach wie Prothesen zu Boden – der Schutzpanzer löst sich wie jeder Sinnzusammenhang auf. Das ist so umwerfend komisch wie die Lohengrin-Schwäne, die als umhersurrende Automaten für eine Maschinenwelt stehen, die durchdreht. Als roter Faden zieht sich durch diesen Streifzug durch die Theatergeschichte, dass sich die Grenzen zwischen den Geschlechtern auflösen. Das passt zur aktuellen Transgender-Diskussion wie zum Barocktheater, das mit seinem perspektivischen Kulissenzauber ein weiteres Highlight beisteuert.

Das Spiel mit Zitaten, das vorführt, wie sehr wir die Welt über Stereotype wahrnehmen, wird mit allen Spartenmitteln weitergeführt. Die – vorzüglichen – Sänger singen sich selbst mit Nonsens-Gelabber in expressive Gesangsposen. Musiker des Contemporary Orchestra steuern zu diesem durch und durch «verrückten» Beitrag zum Lucerne Festival ebenfalls theatral Live-Musik bei. Das Schauspiel hat seinen grossen Auftritt im Intellektuellengeschwätz, das erklärt, wie die Luzerner Version von «Staatstheater» von heute zurück zu den Anfängen des Theaters in der Antike führt. Für die, die das langweilt, führt ein Tanzpaar gleichzeitig klassisches Ballett auf – Sinnbild des Korsetts, aus dem Kagel das damalige Theater befreien wollte.

Spielszenen aus Containern in der Stadt - hier auf dem Europaplatz - werden als Videos ins Theater übertragen. Ingo Hoehn

Signal für offenes Theater

Für das Heute stehen zu Beginn Video-Einspielungen aus drei Containern im Stadtraum. Eine Auseinandersetzung mit aktuellen Formen der Selbstdarstellung etwa auf Instagram bieten sie zwar nicht. Aber die Kurzfilme führen das Spiel mit Rollen, Requisiten und Kulissen witzig ad absurdum. Und dass sie draussen, in Containern vor Passanten gespielt werden, setzt ein Signal für die Öffnung des Theaters auch unter der neuen Intendanz von Ina Karr. Die betreibt überraschend deutlich auch diese erste Produktion. Die Lacher für die surrealen Filme sorgen von Beginn weg für gute Laune, die den ganzen Abend anhält und sich zum Schluss zur begeisterten Coronakatharsis steigert.

Vorstellungen: 8. bis 11. und 16. bis 19. September. www.luzernertheater.ch