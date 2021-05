Luzern Das KKL erwacht aus dem «Winterschlaf» Unter dem Motto «Das KKL im Coronamodus» führt das Kultur- und Kongresszentrum nach monatelanger Schliessung wieder Führungen durch. Im Blick ist der Umgang des Hauses mit der Pandemie, aber auch der Neustart, der im Kunstmuseum und in den Restaurants begonnen hat. Urs Mattenberger 16.05.2021, 17.35 Uhr

Allmählich erwacht das KKL aus dem «Winterschlaf», in den ihn Corona seit Ende letzten Oktober versetzt hat. Dazu gehört, dass das Haus seit letztem Samstag wieder Führungen anbietet. Unter dem Motto «Das KKL im Coronamodus» werden sie ergänzt durch Informationen dazu, wie sich das KKL – zweimal geschlossen und zwischendurch teilweise geöffnet – durch die Pandemie manövrierte.

Ausserhalb des Publikumsbereichs nimmt der Glamour rasch ab: Julia Siegwart (Mitte) führt eine Gruppe durchs KKL. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 2021)

Dass die Führung von einer klassischen Sängerin – Julia Siegwart – gegeben wurde, hatte doppelten Symbolcharakter. Zum einen erhalten hier Musiker, die nicht auftreten können, einen Nebenjob. Zum andern listete Steiger etwa die Vorzüge der Akustik des Konzertsaals, den die «New York Times» zum weltbesten neuen Konzertsaal kürte, nicht aus dem Katalog auf, sondern vermittelte sie mit Fachwissen und Leidenschaft den zur Führung zugelassenen 15 Besuchern.

Ein Höhepunkt in jeder Führung im KKL: Blick in die Echokammer des Konzertsaals. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 2021)

Auch ohne Konzerte eine Luzerner Sehenswürdigkeit

Dass diese nicht aus Luzern stammten, sondern aus Schweizer Städten von Zürich bis Freiburg, zeigte, dass die Neugier auf das Haus durch die Pandemie nicht geschmälert wurde. Und dass das KKL selbst ohne unmittelbare Aussicht auf Konzerte so selbstverständlich zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten Luzerns gehört wie die Kapellbrücke.

Aber auch als Luzerner konnte man an dieser Führung überrascht werden. Dass Jean Nouvel die drei KKL-Trakte wie Schiffe in einer Werft durch Wasserkanäle getrennt und unter dem grossen Dach vereint hat, dürfte Einheimischen zwar bekannt sein. Aber das Spiel mit Transparenz und Reflexionen, das der Architekt daraus entwickelte, illustrierte Steiger mit dem spektakulären Durchblick vom See durch das ganze Haus hindurch zur Universität. Und die Lichtschächte, die Licht durch Öffnungen im Dach bis hinunter ins Konzertsaalfoyer führen und die horizontale Ordnung in die Vertikale kippen, kann man bei Konzerten am Abend ohnehin nicht erleben.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 2021)

Die wirklichen News aber betrafen die Pandemie. Die Flexibilität, zu der diese das Haus zwang, illustrierte eine Chronik der Ereignisse seit Februar 2020 bis zum zaghaften Neustart seit den jüngsten Lockerungen. Beim Rundgang erinnerten Zwischenlager und der fehlende Flügel im Dirigentenzimmer daran, dass das Haus den Lockdown für Unterhaltsarbeiten und Revisionen nutzte. Die wichtigste war der Umbau des Restaurants Lucide im ersten Obergeschoss sowie des «Le Piaf», das das ehemalige «World Café» ersetzt hat.

Das Restaurant Le Piaf im Coronamodus - fotografiert von der KKL Dachterrasse aus.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 2021)

Take-away mit 16 «Gault-Millau»-Punkten

Mit ihnen ist das KKL seit dem 8. Mai über das Kunstmuseum hinaus aus dem Winterschlaf erwacht. Geöffnet ist nicht nur der Aussenraum des «Le Piaf». Die mit 16 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnete «Lucide»-Küche von Michèle Meier bietet Take-away und Sonderevents dar: Am 30. Mai kocht Meier mit Gast Oscar de Matos vom Restaurant Maihöfli «Tapas y Paella» auf der Seebar-Terrasse vor Publikum (ab 13 Uhr).

Die Coronamonate hat das KKL auch für Produktionen ohne Publikum genutzt. Das reichte von CD-Aufnahmen über Live­streams bis zum «Happy-Day»-Auftritt, mit dem das Schweizer Fernsehen die Solothurnerin Julia Büttiker zu Tränen rührte. Wann all das wieder live im KKL möglich sein wird, steht noch nicht fest. Zwar planen die Migros Classics nach einem ersten Clubkonzert weitere Anlässe im Auditorium und sind diverse Konzerte im Juni noch nicht abgesagt. Aber als nächsten Fixtermin nennt Julia Siegwart den Start von Lucerne Festival am 10. August. Noch nicht entschieden wurde über Coronatestkonzerte, die im Juni vorgesehen sind.

Hinweis: Führungen jeden Samstag, 11.00: www.kkl-luzern.ch