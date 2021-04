Luzern Die etwas andere Bibliothek in der Galleria Periferia Das Duo Lutz & Guggisberg präsentiert in der Galleria Periferia eine Installation mit 450 Holzbüchern. Pirmin Bossart 28.04.2021, 17.46 Uhr

Der Boden ist mit Stroh ausgelegt. Eine riesige Fotografie gibt die Kulisse einer Alphütte. Auf diversen Gestellen und Ablagen liegen Bücher. Das Setting für diesen kuriosen Bücherhort in der Luzerner Galleria Periferia ist typisch für die kreativen Spleens von Lutz & Guggisberg, in denen sich Philosophisches und Ironisches, Vernünftiges und Dadaistisches berühren.

Ausstellung des Künstler-Duos Lutz und Guggisberg in der Galleria Periferia in Luzern. Links im Bild: Andreas Lutz, rechts Anders Guggisberg.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. April 2021)

«Der Mensch ist etwas zwischen Tier und Gott», sagt Andres Lutz. Das versinnbildlicht dieser Bücherstall: Unten dünstet das Stroh, die Nestwärme, das Irdische. Und oben stammeln Geist und Kultur mit ihren Künsten.

Die Bücher machen Lust zum Darinblättern. Aber huch, man kann sie nicht einmal aufschlagen. Es sind lauter Modelle aus Sperrholz. Sie erinnern an die Attrappen, wie sie geizige Bildungsbürger in ihre Wohnwände stellen, um Eindruck zu schinden. Lutz & Guggisberg haben anderes im Sinn. Sie treiben ein Spiel mit Witz und Fantasie. Alles ist erfunden, die Autoren, die Buchtitel, die Klappentexte. Da gibt es den Ratgeber «Wie kann ich es allen recht machen?» von Harry Mittelweg. Lingam und Yoni Schuler stellen «Schlecksteine» vor. Alice Vollenweider lehrt uns «Kochen mit Abfall». Oder Patrick Holzer bringt uns »Die hundert schönsten Astlöcher im Entlebuch» näher.

Die imaginäre Bibliothek

450 Holzbücher haben Lutz & Guggisberg ausgestellt. Alle sind mit Sorgfalt gestaltet, inklusive Cover und Klappentext. Für das grafische Konzept haben Lutz & Guggisberg eigene Malereien und Fotografien verwendet, einige Abbildungen sampelten sie aus dem Internet. An den Wänden hängen auch ein paar Malereien, die später zu Buchcovern wurden. Einzelne Bücher sind leicht abgegriffen. Die Patina ist echt. Viele Bücher entstanden schon 1999 bis 2003. Das Projekt erinnert an die imaginären Bibliotheken, wie sie in der Literaturgeschichte ein eigenes Subgenre bilden.

Gleichzeitig führen Lutz & Guggisberg diese Literatur-Referenz in die bildende Kunst über: Sie schaffen skulptural und bringen die Holzmodelle in einer Installation zusammen. Man darf sich beim imaginären Blättern in diesen Büchern auch Gedanken über Realität und Fake machen, über Verpackung und Inhalt, über Oberfläche und Tiefe. Nicht zuletzt ist diese Bibliothek eine Hommage an die Realität. «Unsere lumpigen 450 Bücher sind im Vergleich zu den real existierenden Büchern ein Tropfen im Ozean», sagen die Künstler. Und so schräg ihre imaginären Bücher auch seien, die Realität bleibe unerreicht:

«Die Realität kann man sich nicht verrückter ausdenken, als sie ist.»

Die Ausstellung ist gleichzeitig der inszenierte Hinweis auf das gleichnamige Buch, das in der Edizioni Periferia erschienen ist. «Vergleichende Komparatistik» ist ein wunderbares Werk, das alle 450 Bücher enthält, die Lutz & Guggisberg kreiert haben. Der Pleonasmus im Titel ist so absurd wie erhellend: Nachdem schon die realen Bücher die Welt beschreiben, ohne ihr umfassend gerecht werden zu können, ist die imaginäre Bibliothek nochmals eine «Übersetzung»: Ein Abbild des Abbildes.

Alle Bücher sind in der Publikation abgebildet und oft schön gruppiert. Neben herkömmlicheren Genres wie «Science-Fiction», «Bunte Erzählungen», «Design» oder «Prosa» finden wir auch «Schund und Psychologie», «Eso Ethno Geo» oder «Tiere, die dem Kaiser gehören». Auch die Klappentexte geben einiges zu lesen. Ihre Meta-Ebenen mögen philosophisch blinzeln, ihre schillernden Imaginationen sind ein Vergnügen pur. Man spürt, wie sich die beiden mit diesem Projekt auch selber amüsiert haben dürften.

Auf dem Büchertisch wühlen? Eher nicht - was aussieht wie eine Buchhandlung, ist Teil der Installation. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. April 2021)

Zurück zur Ausstellung: Neben der lauschigen Bibliothek haben Lutz & Guggisberg in einem zweiten Raum eine nüchterne Gegenwelt geschaffen: Dort sind die Bücher in einzelne Werkgruppen zusammengefasst. Wie in einer modernen Buchhandlung liegen sie auf einzelnen Tischen grosszügig zum Begutachten auf. Wir begegnen einer Sammlung mit Lyrik, den Klassikern der gelben Reclam-Bändchen oder den zehn Kunstbänden in der Reihe «Great Painters», deren Covers sich in den Originalgemälden von Lutz & Guggisberg gegenüber an der Wand wiederfinden.

Kollektive Kreativität

Der St.Galler Lutz und der Bieler Guggisberg haben sich 1996 kennen gelernt. Lutz war früher mit Gerhard Meister im Komiker-Duo Geholten Stühle unterwegs. Später lebte er seine ­schräge Poesie und seinen da­daistischen Witz als Dr. Lüdi in Bühnenshows aus. Guggisberg, der wie Lutz Kunst studierte, hat sich lange auch mit Audiotechnik und Sounddesign beschäftigt und machte während 20 Jahren die Musik zu den Werken von Pipilotti Rist. «Den grössten Teil unserer kreativen Energien haben wir allerdings immer in unser Duo gesteckt», sagt Lutz. Seit 25 Jahren.

Dass eine «kollektive Kreativität» so lange hält, ist im Kunstbetrieb eher selten. Oft lassen sich die beiden von Zufällen zu ihren schelmischen Konzepten verleiten. Ihre Kunstwerke entstehen mit den verschiedensten Materialien und äussern sich als Plastik, Malerei, Installation, Fotografie oder Video. Das Duo ist unter anderem Träger des Eidgenössischen Kunststipendiums und hat sich international an renommierten Ausstellungsorten in Birmingham, Essen oder Rotterdam einen Namen gemacht.

Lutz & Guggisberg: Vergleichende Komparatistik, 520 Seiten, Edizioni Periferia. Ausstellung in der Edizioni Galleria Periferia, Unterlachenstrasse 12, Luzern, samstags, 1., 8., 15., 22. und 29. Mai sowie 5., 12., 19. und 26. Juni, 12 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung (mail@periferia.ch).