Luzern / Hergiswil Konzerte starten im Stadthauspark Forum Neue Musik Luzern eröffnet die Kleinkonzert-Restsaison mit einer Klangperformance unter freiem Himmel. Ab dem Wochenende starten der Seeklang Hergiswil und die Kleinen Konzerte Luzern. Urs Mattenberger 21.04.2021, 17.51 Uhr

Das Trio Onyx eröffnet am Wochenende neu den Seeklang Hergiswil - Plätze hat es noch für das Konzert am Sonntag, 11 Uhr. Zvg / zvg

Konzerte mit bis zu 50 Besuchern starten in der Region überraschend kurzfristig. Bereits am Freitag, 23. April, führt das Forum Neue Musik seine Klangperformance «Hauch und Habicht» durch, allerdings nicht in der geplanten Form als Klangspaziergang durch Luzern. Dieser wurde nicht bewilligt.