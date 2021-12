Kultur- und Ausgeh-Tipps in der Zentralschweiz

Luzern Klassik, Sounds, Bühne: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Urs Mattenberger, Regina Grüter, Stefan Welzel 02.12.2021, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Romantische Sinfonik aus der Schweiz

Es gab sie, lohnenswerte Schweizer Romantiker von Friedrich Theodor Fröhlich über Joachim Raff bis hin zu Hans Huber. Aber wohl aus wirtschaftlichen Gründen begegnet man ihren sinfonischen Werken kaum je im Konzertsaal. Jetzt füllt Olivier Eisenmann mit der Orgel eine dieser Lücken. Er spielt die vier Sätze der «Phantasie nach Worten der Heiligen Schrift» des vor 100 Jahren verstorbenen, mit Vitznau verbundenen Hans Huber. Weitere Jubilare von Sweelinck bis Saint-Saëns ergänzen das Programm. (mat)

Mittwoch, 8. Dezember, 17.00, katholischen Pfarrkirche, Weggis.

Unvergessene Liebesgeschichten

Viele Bachelor-Projekte an der Musikhochschule Luzern zeigen, wie sich junge Musiker – Männer wie Frauen – persönlich in ihre Programme einbringen (www.hslu.ch). Exemplarisch gilt das für das Masterprojekt «Erinnerungen» der Pianistin Laura Valkovsky (27). Mit den Schauspielern Max Mühlhoff und Rino Hosennen verbindet sie Musik (Schumann, Liszt, Janáček) mit teils eigenen Texten, die sich mit Kindheit, einer unvergessenen Liebesgeschichte und Lebens-Wendepunkten auseinandersetzen. (mat)

Mittwoch, 8. Dezember, 20.00 Uhr, Theaterpavillon, Luzern; www.lauravalkovsky.ch.

Mozart springt Bach vom Schoss

Das wird man leider im Theater Casino in Zug nicht sehen: Wie der jüngste Bach-Sohn Johann Christian den kleinen Mozart auf seinen Schoss nahm und mit ihm eine «ganze Sonate mit solcher Präzision spielte», als würde «das Stück nur von Einem gespielt».

Prominenter Sturm und Drang am Hammerflügel: Krystian Bezuidenhout. Bild: Marco Borggreve

Aber das Orchester La Scintilla – die Originalklangformation des Opernhauses Zürich – und Krystian Bezuidenhout am Hammerflügel setzen den Bericht eines Zeitzeugen 250 Jahre später originell um. So erklingt eine Sinfonie des jüngsten Bach-Sohns, dessen Werke Mozart früh den Weg zum Klavierkonzert wiesen. Anschliessend hört man, wie Mozart dem einstigen Vorbild quasi vom Schoss springt: Im «Jeunehomme»-Klavierkonzert, in dem der spätere Wiener Klassiker im solistischen Auftakt erstmals in seinen Klavierkonzerten markant neue Wege ging.

Das Orchestra La Scintilla ergänzt die Begegnung zwischen den beiden freundschaftlich verbundenen Komponisten mit Werken des genialsten Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel. Eine Berliner Sinfonie und das Klavierkonzert C-Dur Wq 20 zeigen ihn auf dem Weg zum Sturm und Drang, dessen revolutionärer Schwung gerade in historisch informierten Wiedergaben so richtig zündet. (mat)

Mittwoch, 8. Dezember, 20.00 Uhr, Theater Casino Zug; www.theatercasino.ch.

Barocke Klanglichter zur Weihnachtszeit

Im Weihnachtskonzert des Gallusensembles erklingen festliche und leuchtende Werke der Barockzeit (Leitung: Dominik Kiefer).

Samstag, 4. Dezember, 18.00 Uhr, ­Kirche St. Gallus, Kriens.

Alte und neue Weihnachts­lieder aus der Ukraine

Das von Sängern aus Deutschland und der Ukraine gegründete Melos Vokalquintett singt Weihnachtslieder aus der Ukraine (Orgel: Aurore Baal).

Samstag, 4. Dezember, 20.00 Uhr, ­Kirche St. Oswald, Zug.

Adventskonzerte in der Kapelle Rickenbach

Im zweiten Konzert bieten die Adventskonzerte in Rickenbach Streichquartette ganz klassisch von Haydn und hochromantisch von Alexander Borodin.

Sonntag, 5. Dezember, 18.00 Uhr, ­Kapelle, Rickenbach.

«Drei Haselnüsse ­für Aschenbrödel»

Das 21st Century Orchestra begleitet live den Originalfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel».

Montag, 6. Dezember, 19.30 Uhr, Konzertsaal, KKL, Luzern; Weitere Aufführungen am 13., 15. und 16. Dezember, www.kkl-luzern.ch.

Barre Phillips zum letzten Mal bei uns

Einer der grössten Bassisten des zeitgenössischen Jazz und der freien Improvisation: Barre Phillips (87). Bild: PD

Barre Phillips ist einer der grössten Bassisten des zeitgenössischen Jazz und der freien Improvisation. Nach 35 Jahren in Südfrankreich kehrt der 87-Jährige nach New Mexico zurück. Aber vorher tritt er noch zweimal im Trio mit Urs Leimgruber (Saxofon) und Jacques Demierre (Piano) auf. «Seit über 20 Jahren sind die drei Instrumentalisten daran, ihre stupende Musik des Moments immer wieder anders und überraschend auf den Punkt zu bringen. Dabei stossen sie in klangliche Gefilde vor, die sie oft selber überraschen», schreibt Musikjournalist Pirmin Bossart, der ihr Wirken seit Jahren verfolgt.

Die letzten Konzerte in Europa spielt das Trio LDP am Samstag, 04. Dezember (20.00 Uhr), und Sonntag, 05. Dezember (17.00 Uhr), im The Space an der Sempacherstrasse 6 in Luzern (Reservation erforderlich: the-space21@bluewin.ch, Tel. 079 825 76 58).

Vintage-Blues mit Harpspieler Egidio «Juke» Ingala

Egidio «Juke» Ingala & The Jacknives sind seit vielen Jahren die bekannteste italienische Band der europäischen Blues-Szene. Und Juke ist der geborene Entertainer.

Freitag, 3. Dezember, 20.30 Uhr, Tschuppi’s Wonder-Bar, Luzern.

Singer-Songwriterin Eliane auf Christmas-Tour

Breiter, melodiöser Klavierpop mit einem Hang zum Pathos, das passt sehr gut zur Adventszeit. Die Luzernerin lädt zum Weihnachtskonzert im Trio ein.

Samstag, 4. Dezember, 19.00 Uhr, Kath. Kirche St. Peter und Paul, Willisau; www.eventfrog.ch.

Andrea Bignasca und Nashville-Sound mit Julia Heart

In seiner rauen Stimme verschmelzen Blues, Rock und Pop: der Tessiner Sänger und Songwriter Andrea Bignasca mit drittem Album – und der Luzernerin Julia Heart im Vorprogramm.

Samstag, 4. Dezember, 21.00 Uhr, Galvanik, Zug.

Brun & Brunner an den ­«Dezembertagen»

Im Rahmen der «Altdorfer Dezembertage» führen Albin Brun (Schwyzerörgeli, Sopransax) und Kristina Brunner (Schwyzerörgeli, Cello) einen musikalischen Dialog.

Sonntag, 5. Dezember, 17.00 Uhr, Theater Uri, Altdorf; www.ticketino.com.

Fusion unter Trompeter, Komponist und Arrangeur Peter Schärli

Mit einem ebenfalls aussergewöhnlichen Jazzkonzert unter dem Titel «Fusion zur Einheit» wartet der Jazzclub Luzern auf: Das Peter Schärli Trio feat. Glenn Ferris und Don’t Change Your Hair For Me mit Jazzsängerin Sandy Patton fusionieren zum Peter Schärli Sextet. Man darf gespannt sein, wie Bandleader Schärli die unterschiedlichen Konzepte zusammenführt. (reg)

Sonntag, 5. Dezember, 19.00 Uhr, Casineum, Grand Casino Luzern; www.jazzluzern.ch.

Nachgeholte Premiere des Schauspiels «Transit»

Gleich zwei Mal musste die Premiere des Schauspiels «Transit» (ein Vorbericht erschien am 4. November im APERO unserer Zeitung) verschoben werden. Jetzt geht das Stück nach der gleichnamigen Romanvorlage von Anna Seghers in der Aussenbühne UG des Luzerner Theaters endlich an den Start.

Donnerstag, 2. Dezember, 20.00 Uhr, UG, Luzern.

Alex Porter mit neuer Show

Der Luzerner Allrounder Alex Porter musste lange warten, bis er dem Heimpublikum nun seine neue Zaubershow «Imagine» vorstellen kann. Als «Major Tom» nimmt er uns mit auf eine magische Reise ins Weltall.

Premiere: Samstag, 4. Dezember, 20.00 Uhr, Kleintheater, Luzern.

Musikalische Lesung zu Meinrad Inglin

Mit Musik von Fatima Dunn lassen Regisseur Buschi Luginbühl und Schauspieler Walter Sigi Arnold das vielseitige Werk des Zentralschweizer Schriftstellers Meinrad Inglin anlässlich dessen 50. Todestages neu entdecken.

Sonntag, 5. Dezember, 16.00 Uhr, Chäslager, Stans.

Mark Sasvary in der Kunstmetzgerei Luzern

Der Illustrator Mark Sasvary bereiste kurz vor Ausbruch der Pandemie Japan. Mit vielen Skizzen im Gepäck kehrte er tief inspiriert heim und hielt seine oft eigenwilligen Erlebnisse in verschiedenen Techniken auf Papier oder Leinwand fest. Diese farbenfrohe Reise in das Land der aufgehenden Sonne ist noch bis zum 11. Dezember in der Kunstmetzgerei von Gabor Fekete und Monika Sigrist in Luzern zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils am Freitag und am Samstag von 11 bis 17 Uhr.

Kunstmetzgerei Luzern, bis 11. Dezember.

Zu Besuch im Atelier von Urs Heinrich

Der Künstler Urs Heinrich lädt ein in sein Atelier in der Hildisriederstrasse 5 in Sempach. Unter dem Titel «Weihnachten ahoi» und auch unter dem Titel «Kunst macht glücklich» ist das Atelier von Urs Heinrich von heute Donnerstag bis zum Sonntag von jeweils 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Künstler gibt in weihnachtlichem Rahmen Einblick in sein aktuelles Schaffen. Am Samstag, 4. Dezember, gibt es um 19 Uhr im Garten irische Musik mit Franz Steinmann.

Sempach, von Donnerstag bis Sonntag, www.ursheinrich.ch.