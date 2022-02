Die Ausgehtipps in der Zentralschweiz vom 3. bis 9. Februar 2022

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. 02.02.2022, 18.18 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters

Swissness mit Weltstar und Stubete

Das Swiss Orchestra startet als Residenzorchester in der Konzerthalle Andermatt.

Bringt jetzt Swissness auch nach Andermatt: Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer. Bild: Dominik Büttner

Die Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer macht sich mit ihrem Swiss Orchestra Swissness doppelt zum Programm. Das Orchester ist aus Musikern aus der ganzen Schweiz zusammengesetzt, die Programme berücksichtigen neben Repertoire-Klassikern konsequent Musik von Schweizer Komponisten – in der aktuellen Saison vom Beethoven-Zeitgenossen Franz Xaver Schnyder von Wartensee und Joachim Raff bis zu Paul Huber.

Davon profitiert jetzt Andermatt Music, für dessen Programm Lena-Lisa Wüstendörfer seit diesem Jahr die künstlerische Leitung innehat. Als neues Residenzorchester der Konzerthalle Andermatt eröffnet das Swiss Orchestra das Auftaktfestival mit einer Ouvertüre von Schnyder von Wartensee, Mozarts populärstem Violinkonzert (Nr. 5, mit Alina Pogostkina) und Beethovens 7. Sinfonie (Freitag, 4. Februar, 19.30).

Den Staranspruch unterstreicht ein Klavierrezital von Hélène Grimaud, die poetische Miniaturen von Chopin über Satie bis Silvestrov kaleidoskopisch hinführt zu Schumanns «Kreisleriana» (Samstag, 5. Februar, 19.30). Für die regionale Verankerung steht die Stubete der Formation «Gläuffig & Friends» mit einem Streifzug durch unterschiedlichen Traditionen der Schweizer Volksmusik vom 19. Jahrhundert bis heute (Sonntag, 6. Februar, 16.30). (mat)

www.andermattmusic.ch

Klangwelle Innerschweiz mit Brahms auf der Rigi

Stojan Krkuleski (Klarinette), Per Lundberg (Klavier) und Maja Weber (Cello) geben ein «Stradivarifest» mit Brahms’ Cellosonate in F-Dur und Klarinettentrio.

Freitag, 4. Februar, 19.00, Rigi Kulm Hotel, www.stradivarifest.com

Tango Nuevo mit der Geigerin Isabelle van Keulen

Das Berner Kammerorchester Arte Frizzante spielt ein Concerto von Ginastera und Astor Piazzollas «Quattro Estaciones Porteñas» (Violine: Isabelle van Keulen).

Samstag, 5. Februar, 19.00, Marianischer Saal, Luzern

Musik und Texte unterwegs auf dem Jakobsweg

Die Horwer «Resonanzen» verbinden Musik und Wort zum Jakobsweg, mit Regula Schneider (Klarinette & Gesang), Martin Heini (Orgel), Benedikt Wey (Texte).

Samstag, 5. Februar, 11.15, Pfarrkirche St. Katharina, Horw

Streicherensemble Adligenswil: Krieg und Frieden

Telemanns Trompetenkonzert (Trompete: der Luzerner Mattia Klaus) eröffnet mit Fanfaren ein Programm, das Piazzollas Engelsstücke friedvoll beenden.

Samstag, 5. Februar, 18.00, Kirche St. Martin, Adligenswil

Literatur und Musik zum Sonntag

«Sunday Places» zelebriert den Sonntag. Pirmin Bossarts lyrischer Assoziationsstrom «Der Sonntag und sein Henker» beleuchtet das dörflich-bäuerliche Milieu des Luzerner Hinterlandes in den 1960er-/70er-Jahren – er ist in Schötz geboren und aufgewachsen. Manchmal wechselt die Perspektive ins Heute. In der Performance mit Adrian Würsch (Schwyzerörgeli) mischen sich Spoken Word und Musik. «Am Ende ist es vielleicht der Galgenhumor, der die Abgründe des Sonntags erträglich macht», meint Bossart. (reg)

Sonntag, 6. Februar, 17.00, Jazzkantine, Luzern; Konzertkasse 16.15.

Filmmusik, schwelgerisch und episch

«Sissi» und legendäre Soundtracks mit dem 21st Century Orchestra im KKL.

Die Heirat mit Franz Joseph macht Sissi zur Kaiserin von Österreich: Romy Schneider und Karlheinz Böhm im Original-«Sissi»-Film aus dem Jahr 1955. Filmbild: PD

Elisabeth, Prinzessin in Bayern, reist nach Wien und heiratet «ihren» Franz Joseph. So endet «Sissi» aus dem Jahr 1955. Das 21st Century Orchestra spielt zum Film den Soundtrack mit volksmusikalischem Kolorit von Anton Profes (Samstag, 5. Februar, 15.00 und 19.30). Filmmusik ohne Projektion, dafür mit dem 21st Century Chorus gibt es mit «Epic – Legendäre Soundtracks»: Musik aus «The Lord of the Rings», «The Hobbit», «Gladiator», «Game of Thrones» (3. und 4. Februar, je 19.30). (reg)

Konzertsaal, KKL; www.kkl-luzern.ch.

An ihren Konzerten geht ­die Post ab!

Traktorkestar kreuzt Musik vom Balkan mit Schweizer Liedgut. Die zwölfköpfige Band aus Bern zählt zu den Pionieren des Balkan-Brass in der Schweiz und hat mit Steff La Cheffe oder Stephan Eicher kollaboriert. Die Truppe tourte durch die Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich und hat auch in Serbien ihre Fans.

Freitag, 4. Februar, 21.00, Schüür, Luzern

«Dräcksöili», das neue Album von Mättu & Schnuder Buebe

Sie rocken für alle Kinder, «die gerne auf dem Sofa herumhüpfen, laut sind und die Hosen dreckig machen». Und auch für alle Eltern, die Rock ‹n› Roll, Soul, Blues und Jazz aus den 60ern und 70ern mögen.

Samstag, 5. Februar, 14.00, Klub, Neubad, Luzern

Sanfte Wiederbelebung ­des deutschen Chansons

Landsteiner, die Band aus Beat Portmanns Roman «Über Nacht», tritt wieder real in Erscheinung und spielt ihre Lieder in der Tradition des deutschen Chansons: Niklaus Mäder (Gesang), David Bokel (Piano) Beat Portmann (Violine). Grossartig.

Samstag, 5. Februar, 21.00, Gasthaus Adler, Emmenbrücke

Festival «Unfrisiert»

Montag, 7. bis Sonntag, 13. Februar, Kleintheater Luzern; Programm und VV: www.kleintheater.ch, Tel. 041 210 33 50.

Marthaler-Stück gastiert in Zug

Der international renommierte Schweizer Theatermacher Christoph Marthaler hatte mit «King Size» einmal mehr unter Beweis gestellt, wie wichtig ihm die Musik in seinen Inszenierungen ist. Auch diese Produktion aus dem Jahr 2013 gleicht mehr einem Musical als einem typischen Regietheater. Obwohl es Letzteres natürlich auch ist. Unter anderem singen und performen Michael von der Heide und Tora Augestad in dem Liederabend voller grotesker Komik und heiterer Melancholie. (sw)

Samstag, 5. Februar, 20.00, Theater ­Casino, Zug.

Bitterböse Komödie nach Ödön von Horváth

Premiere: Donnerstag, 10. Februar, 20.00, Box, Luzerner Theater; weitere Aufführungen bis 26. März.

Spielerische Untersuchung von Stereotypen

In der Performance «A Novanta» setzt sich der Italiener Nicola Genovese mit Männlichkeitsvorstellungen und stereotypen Rollenbildern auseinander. Die Abende finden auf Englisch statt.

Donnerstag/Freitag, 3./4. Februar, 20.00, Südpol, Luzern/Kriens

Trio mit vielseitigerStepptanz-Show

Der Schweizer Stepptänzer Lukas Weiss zählt zu den innovativsten Vertreter des Genres. In Horw steht ihm im Stück «Funny Feet 3.0» mit Daniel Borak sowie Lokalmatadorin Francine Friedli ein junges Duo zur Seite.

Samstag, 5. Februar, 20.00 und Sonntag, 6. Februar, 11.00, ­Zwischenbühne, Horw

Mit Kurt Weill und Charles Lindbergh im Emmer Hangar

Ein besonderes Erlebnis verspricht das Musiktheaterprojekt «Ready for Take-off» auf dem Militärflugplatz Emmen. Mit Musik von Kurt Weill und Texten von Bert Brecht bildet Lindberghs erster Ozeanflug den Rahmen dieser Inszenierung.

Samstag, 5. Februar, 19.30 und Sonntag, 6. Februar, 17.00, Militärflugplatz, Emmen; Infos und ­Tickets: www.ready-for-take-off.ch

Niklaus Lenherr stellt Kunst auf dem Parkplatz aus

Niklaus Lenherr stellt in der «Redaktion Luzern» an der Himmelrichstrasse 4 entlang der Parkplatzzone aus, bis Ende April 2022. Die «Redaktion Luzern» ist ein Ausstellungs- und Verhandlungsraum für zeitgenössische Kunst. Zahlreiche der gezeigten Positionen stehen in Zusammenhang mit dem «_957 Independent Art Magazine». Betrieben wird die «Redaktion» von Stephan Wittmer & Simon Kindle. Kunstkritikerin Sabine Altorfer bezeichnet Niklaus Lenherr als «Banksy der Baustelle». Als Baustellenbeobachter, Baustellenkünstler. «Gegenüber der Wohnung von Niklaus Lenherr wird gebaut. Von seinem Arbeitstisch hat Niklaus Lenherr die beste Aussicht auf die Baustelle.»

Redaktion Luzern, Himmelrichstrasse 4, Parkplatz, bis Ende April

Andrée Julikà Tavares und Gianluca Monnier mit Magazin

Andrée Julikà Tavares und Gianluca Monnier stellen in einer Ausstellung ihr «zeitloses, magisches und sublim erotisches» Bildmagazin vor: «Zwischen Körpern und Orten». Freitag, 18 Uhr.

Redaktion Luzern, Himmelrichstrasse 4, bis 22. Februar 2022