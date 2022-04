Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region Luzern

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter, Urs Mattenberger, Stefan Welzel und Susanne Holz 07.04.2022, 05.00 Uhr

Statt ein Oster- ein Frühlingsfestival

Anne-Sophie Mutter. Bild: Lucerne Festival

Am «Mendelssohn-Fest» des Lucerne Festivals (Interview in der Ausgabe vom 30. März) kombiniert Riccardo Chailly mit dem Lucerne Festival Orchestra unter anderem Mendelssohns Reformationssinfonie mit Wagners «Parsifal»-Vorspiel (Fr, 8. April, 19.30) sowie Berlioz und Rossini mit der Italienischen Sinfonie (So, 10. April, 18.30). Dazwischen treten im Benefiz für die Ukraine Solisten des Orchesters sowie die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Cellist Kian Soltani und die Pianistin Yulianna Avdeeva auf (Sa, 9. April, 19.30). (mat)

www.lucernefestival.ch.

KKL/Jesuitenkirche: Es gibt mehr Osterfestival denn je

Die Lücke, die nach dem Ende von Lucerne Festival zu Ostern drohte, wird dieses Jahr nahtlos geschlossen mit Veranstaltungen, die sich zu einer Art Osterfestival bündeln. Den Auftakt macht Bachs Matthäuspassion mit regionalen und internationalen Spitzenkräften unter der Leitung von Ulrike Grosch, mit dem Collegium Vocale zu Franziskanern, der Luzerner Kantorei, dem Capricornus Consort ­Basel und Solisten (Donnerstag, 18.30, Konzertsaal KKL). In der «Singalong»-Version können Besucherinnen und Besucher zudem die Choräle mitsingen (So, 10. April, 18.00, Lukaskirche Luzern).

Neue Formate mit Wort und Musik bieten danach bis Ostersonntag auch die «Luzerner Kirchenmusiktage 2022» in der Jesuitenkirche. Zur ­Eröffnung umrahmt Pergolesis «Stabat Mater» und Bachs Kantate «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» ein Referat des Kirchenmusikers und Theologen Andreas Marti. Aufführende sind Chor und Orchester des Collegium Musicum Luzern, die Organistin Suzanne Z’Graggen und die Kantorei (Samstag, 9. April, 17.30).

Zum Gottesdienst am Sonntag (10. April, 17.00) spricht der Komponist Daniel Glaus. Anschliessend finden in der Jesuitenkirche täglich Meditationen mit Studenten der Musikhochschule (Orgel, Cello und ­Saxofon-Klassen) oder der Schola Cantorum Vocetia statt. An Karfreitag ­erklingt die Markuspassion von Reinhard Keiser (15. April, 19.30), Ostern wird am Ostersonntag mit Festgottesdiensten – zum Schluss mit Bachs Messe in G-Dur – gefeiert (17. April, 17.00).

Ohnehin in der internationalen Festivalliga spielt das traditionelle Karfreitagskonzert des Lucerne Chamber Circle im KKL. Der Tenor Christoph Prégardien leitet – in der Rolle des Evangelisten – die Johannespassion von Bach mit namhaften Solisten, dem RIAS Kammerchor Berlin und dem Kammerorchester Basel (Karfreitag, 18.30, Konzertsaal KKL). Neu ist, dass und wie der Chamber Circle den Wechsel zur österlichen Zuversicht vollzieht: mit einem «Tribute to Aretha Franklin» mit vier Sängerinnen und zehnköpfiger Band (So, 17. April, 18.30). (mat)

Kirchenmusiktage: www.hslu.ch; www.kkl-luzern.ch

Musikalische Nationalklischees

Nationalklischees waren schon im Barock beliebt, auch in der Unterscheidung der Geschmäcker in der ­Musik. Ein Top-Ensemble aus Frankreich, das vom Cembalisten Christophe Rousset geleitete «Les Talens Lyriques», führt sie gegeneinander vor. Für Frankreich stehen Jean-Marie Leclair und «La Françoise» aus François Couperins Zyklus «Les Nations». Deutsch ist ein Kontrapunktkunststück aus Bachs «Musikalisches Opfer», vermittelnd dazwischen steht ein galantes ­Flötenquartett von Telemann. (mat)

Samstag, 9. April, 20.00, Theater Casino Zug; www.theatercasino.ch.

Seennymphen und verlorene Seelen

Unter dem Motto «zauberleicht» singt der Chor molto cantabile unter Andreas Felber den Frühling ein. Die Werke handeln von Seennymphen, keltischen Prinzessinnen, Geistern und verlorenen Seelen. Aufgeführt werden Werke von Johannes Brahms über Frank Martin und Heitor Villa-Lobos bis zu zeitgenössischen nordischen Komponisten. Mit dem ­A-cappella-Programm wird der Chor später an nationalen und internationalen Wettbewerben auftreten. (mat)

Freitag, 8. April, 19.30 und Samstag, 9. April, 19.30, Matthäuskirche, Luzern; www.moltocantabile.ch.

Diversion String Quartet: Jazz in Streichquartett-Besetzung

Die vier klassisch ausgebildeten Musiker vom Diversion String Quartet sind zwar als Streichquartett unterwegs. Mit Jazz oder Rock, Minimal Music oder Funk zeigen sie sich aber musikalisch offen, kombinieren Musikstile und experimentieren mit Klangfarben. Zudem seien sie spontan. Als Jazz-Streich­quartett in klassischer Besetzung mit zwei Violinen, Bratsche und Cello sprengen sie damit die Grenzen des ­gewohnten Streicherklangs, so die Selbstcharakterisierung. (reg)

Freitag, 8. April, 20.00, Kleinbühne Kultur, Neuenkirch; www.kleinbuehne.ch.

27-jähriger Berner und ­erfolgreicher Pop-Export

2020 gestrichen, 2021 gestrichen – Luca Hänni nennt seine aktuelle Tournee schlicht «Tour 2022». Zum 10-Jährigen erwarte die Besucher eine ganz besondere Show – mit Band und Tänzern.

Do, 7. April, 20.00, Schüür, Luzern

Honky Tonk: In Luzern auf Konzerttour

40 Bands in 30 Lokalen: Nach 2019 findet das Honky Tonk Festival Luzern wieder statt, also auf in die «Kneipe mit Livemusik».

(www.honkytonkfestival.ch; siehe auch Artikel vom 5. April). Freitag, 8. April, ab 19.00, verschiedene Lokale, Luzern

Vielversprechender ­Blues-Newcomer

Man kennt ihn hierzulande von seinen Auftritten mit Philipp Fankhauser. Dominic Schoemaker tingelte aber auch in Chicago von Bar zu Bar – mit Bob Stroger etwa.

Samstag, 9. April, 20.00, Restaurant Pyramide, Meggen

«Jazz Tavolata» mit ­Albin Brun im Chäslager

Das Jazztrio Peter Estermann (Piano), Rafael Jerjen (Bass) und Rafael Woll (Schlagzeug) holt ­Albin Brun (Sax, Schwyzerörgeli) ins Boot, der in seiner Musik Jazz und neue Volksmusik verbindet.

Sonntag, 10. April, 19.00 (Essen 17.30), Chäs­lager, Stans

Zwei Theaterkollektive für «Innereien»

Am Donnerstag feiern gleich zwei Luzerner Theaterkollektive Premiere mit ihren Produktionen im Rahmen des Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung. In der Viscosistadt in Emmen­brücke präsentiert Fetter Vetter & Oma Hommage «Erato Maxi». Die grotesk-komische Ausgangslage verdeutlicht die Fragestellung zu diesem Musiktheater: «Wie leben eigentlich die Menschen, die in unseren ­Radios leben?» Szenerie ist ein altes Röhrenradio, in dem kleine Menschen vorzu die Programme für uns machen. Letztlich konfrontiert uns Theaterautor Béla Rothenbühler auch mit dem ­Umgang von Kunst- und Medien­schaffenden mit Fake News und ­Desinformation – in Zeiten des Ukraine-Kriegs ist dieses Thema ungewollt (Rothenbühler schrieb das Stück schon 2021 zu Ende) aktueller denn je.

Was treiben Apps denn so ­auf unseren Handys?

Eine ähnliche surrealistisch anmutende Ausgangslage präsentiert das ­Kollektiv Die Nachkommen in «Zumutung Nachbarschaft». Und auch hier lässt sich das am besten anhand der Prämisse in der Fragestellung illustrieren. Die Theatertruppe hat sich nämlich gefragt, was Apps auf unseren Smartphones denn so treiben, wenn sie grade nicht geöffnet sind und gebraucht werden? Und zum Beispiel auch, ob es sie ärgert, sich nicht selbst verschieben zu können. Natürlich steht hier auch unser täglicher und wahnwitziger ­Gebrauch des Handys und seiner Funktionen zur Disposition – sowie in «letzter Konsequenz die Vermenschlichung der künstlichen Intelligenz». (sw)

Premieren heute: «Erato Maxi», 20.00, Viscosistadt, Emmenbrücke; «Zumutung Nachbarschaft», 19.30, Zwischenbühne Horw; mehr Infos zu weiteren Vorstellungen und Tickets unter www.innereien.ch, www.fettervetter.eu und www.zwischenbuehne.ch.

Auf ins utopische Luzern

Ein ganz besonderes Kinderprojekt lancierte das Figurentheater alias Gustavs Schwestern mit «Luzern erfinden». Im Januar und März bastelte man zusammen mit Kindern in den Räumlichkeiten an der Industriestrasse ein utopisches Luzern aus Karton und vielen anderen Materialien. Mittels Objekten, Figuren, Schattentheater und Animationsfilmen erwecken Gustavs Schwestern diese ­Installation nun zum Leben. Ein Spass nicht nur für kleine Theaterfans. (sw)

Premiere: Freitag, 8. April, 17.00, Figurentheater, Luzern (ab 5 Jahren)

Satirikerlegende Polt zu Gast in Hochdorf

Der bayerische Kabarettist und Satiriker Gerhard Polt schält die gesellschaftlichen Abgründe seiner Heimat so gekonnt wie kein Zweiter heraus. An seiner Seite sind die Well-Brüder Michael und Christoph zu sehen.

Freitag, 8. April, 20.00, Kultur­zentrum Braui, Hochdorf

Nachwuchsarbeiten aus Bern und Zürich

Am Wochenende kann man im Luzerner Theater junges, ­experimentierfreudiges Bühnen­schaffen erleben. Studierende der Hochschule der Künste Bern sowie der Zürcher Hochschule der Künste präsentieren in «the future is now» ihre Projekte.

Freitag, 8. April (ab 19.00), und Samstag, 9. April (ab 17.00), Box und Nebenbühne UG des Luzerner Theaters, Luzern

Literarisch-musikalische Sonntagsgeschichte

Der Krienser Autor Heinz Stalder nimmt das Publikum an der Seite der jungen Musizierenden Lukas Gernet, Nora Ly und ­Simone ­Felber mit auf eine Reise durch zauberhafte finnische ­Mythen.

Sonntag, 10. April, 17.00, Jazz­kantine, Luzern

Ausstellungsgespräch mit Andreas Burri

Im Hans-Erni-Museum in Luzern findet heute, Donnerstag, um 18 Uhr ein Ausstellungsgespräch mit Andreas Burri, dem Leiter des Gletschergartens, zur Ausstellung «Alpensinfonie. Der Berg in der Kunst» statt. Wenn Kunstwissenschafterinnen und -wissenschafter Bilder von Bergen ansehen, dann achten sie auf die Komposition von Farben und Linien, denken an Stilepochen und den geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Hintergrund dieser Werke. Doch was kommt einem Geografen in den Sinn, wenn er dieselben Werke anschaut? Im Rahmen der Museumsseitensprünge des Vereins Luzerner Museen ist Gletschergarten-Leiter Andreas Burri im Hans-Erni-Museum zu Gast, schaut sich die Werke in der Ausstellung an und entdeckt Überraschendes.

Hans-Erni-Museum, heute, 18 Uhr

Künstlerinnengespräch mit Gabriela Christen

Die Edizioni Galleria Periferia veranstaltet am Samstag um 17.30 Uhr ein Künstlerinnengespräch zum Abschluss der Ausstellung mit Irma Ineichen und Irène Wydler.

Galleria Periferia, 9. April, 17.30 Uhr