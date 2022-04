Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region Luzern

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter, Urs Mattenberger, Stefan Welzel und Susanne Holz Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Star-Evangelist mit Seele und «Soul»

In Kirchen wird der Übergang vom Leid zur Hoffnung, von Karfreitag zu Ostern, traditionell mit aufwendigen musikalischen Feiern inszeniert. Dafür gibt es in Luzerner Kirchen dieses Jahr viele Beispiele, die konzertante Beiträge an Karfreitag integrieren und mit Festgottesdiensten am Sonntag ausklingen lassen. An Karfreitag erklingt in der Jesuitenkirche zum Abschluss der Kirchenmusiktage eine Meditation mit Reinhard Kaisers Markus-Passion (19.30). In der Hofkirche gestaltet der neue Hoforganist Stéphane Mottoul mit der Cappella unter Ludwig Wicki ein Karfreitagskonzert mit Werken von Bach und Schütz (20.00). In der Franziskanerkirche singt der Franziskanerchor Auszüge aus Bachs Matthäuspassion – anschliessend an die Aufführung im KKL (15.00). In der reformierten Matthäuskirche steuert das Ensemble Corund Auszüge aus seinem Konzert mit «Tenebrae»- Gesängen aus der Renaissance bei (10.00), im Ostergottesdienst jubiliert die Matthäuskantorei mit Bach, Pauken und Trompeten (Ostersonntag, 10.00).

Doppelrolle als Evangelist und Dirigent: der Tenor Christoph Prégardien. Bild: Eveline Beerkircher

Den umgekehrten Weg geht erstmals der Lucerne Chamber Circle, einer der wichtigen Veranstalter im KKL. Sein «Lucerne Easter Circle» war nach dem Ende des Osterfestivals mit drei Konzerten geplant. Sie sollten das Konzept vom Schatten zum Licht in den weltlichen Konzertsaal übertragen und damit nicht nur Kirchgänger, sondern ein spirituell interessiertes Konzertpublikum ansprechen.

Das mittlere Konzert – am Samstag – ist zwar abgesagt, aber auch die verbliebenen Eckpfeiler schlagen stilistisch einen grossen Bogen vom Karfreitag zu Ostern. So führt am Freitag Bachs Johannes-Passion eine lange Tradition des Chamber Circle wie des Osterfestivals weiter. Für Osterfreude steht am Sonntag mit einem «Tribut to Aretha Franklin» Musik der «Queen of Soul» auf dem Programm, was in diesem Kontext neu ist.

Die Johannes-Passion am Karfreitag führt auch im Staraufgebot die Osterfestival-Idee weiter. Dafür steht an erster Stelle der Tenor Christoph Prégardien in der Doppelrolle als Dirigent und Evangelist. Mit dem RIAS Kammerchor Berlin, dem Kammerorchester Basel und namhaften Solisten ist das eine hochkarätige Aufführung in historischer Aufführungspraxis, welcher der Lucerne Chamber Circle im KKL nachhaltig Heimrecht gibt.

«Respect – A Tribute to Aretha Franklin» präsentiert die Karrierestationen der «Queen of Soul», die als Tochter eines Baptistenpredigers im Kirchenchor in Detroit ihre ersten Auftritte als Sängerin hatte und zum Gospel fand. Das wird man im Konzertsaal in einer unterhaltsamen Show mit hohem biografischem und musikalischem Anspruch erfahren, der einen repräsentativen Querschnitt ihres musikalischen Schaffens gibt. Vier LeadSängerinnen werden begleitet von einer zehnköpfigen Band (Drum, Percussion, Bass, Gitarre, Keyboard, Hammond-Orgel, Trompete, Saxofone), die den authentischen Sound der Zeit liefert.

Bachs Johannes-Passion: Karfreitag, 15. April, 18.30 Uhr;

«A Tribute to Aretha Franklin»: Ostersonntag, 17. April, 18.30, Konzertsaal, KKL; www.kkl-luzern.ch. Konzerte und Feiern in Luzerner Kirchen: www.kathluzern.ch.

Sinfonisches Schwergewicht und eine virtuos funkelnde Geige

Der Amerikaner Gil Shaham bei seinem letzten Auftritt mit dem Luzerner Sinfonieorchester (2020). Bild: Nadia Schärli

Die 1930er-Jahre sind eine Fundgrube für virtuos funkelnde Violinkonzerte von Bartók über Strawinsky bis Britten. Der Meistergeiger Gil Shaham führt seine Entdeckungstour in diesem Bereich weiter mit dem Violinkonzert von Paul Hindemith und dem Luzerner Sinfonieorchester. Dieses führt seinen Brahms-Zyklus unter Chefdirigent Michael Sanderling gewichtig weiter mit der ersten Sinfonie. (mat)

Donnerstag, 14. April, 19.30 Uhr, Konzertsaal, KKL: www.sinfonieorchester.ch.

Pergolesis «Stabat Mater» als Diskussionsanstoss

Pergolesis «Stabat Mater» als Karfreitagsmusik (17.00, Pfarrkirche Sachseln) und Diskussionsinput: Vier Frauen diskutieren, warum das Leiden oft durch Frauen repräsentiert wird.

Samstag, 16. April, 17.00 Uhr, Museum Bruder Klaus, Sachseln.

Blockflötenzauber mit zwei jungen Solisten

Zwischen Walzerklängen und griechischen Tänzen bietet das Sinfonieorchester Kanton Schwyz barocken Blockflötenzauber von Sammartini, Telemann und Bach (Brandenburg Nr. 4) mit jungen Solisten (Leonora Bisig, 13 Jahre alt, und Franz Hahn, 17 Jahre).

Ostersonntag, 17. April, 17.15 Uhr, röm.- kath. Jugendkirche Einsiedeln;

Ostermontag, 18. April, 17.00 Uhr, Pfarrkirche, Altendorf.

Klanghotel-Soiree mit russischem Musiker-Duo

Die aus Russland stammenden, in der Schweiz lebenden Musiker Leonid Baranov (Violine) und Alla Belova (Klavier) sind bereits mit namhaften Orchestern aufgetreten. Jetzt spielen sie Debussy, Richard Strauss und Gershwin.

Ostermontag, 18. April, 17.00 Uhr, Kirche St.Karl, Luzern

Songs wie im Film «Tron»

Simon Schurtenberger (links) und Pascal Zeder machen eingängigen und doch anspruchsvollen Synthiepop. Bild: Silvio Zeder

Achtziger- und Neunzigerjahre-RetroStil ist gerade recht schick und angesagt. Das gilt nicht nur für die Mode junger Menschen – man denke nur an die vielen neonfarbenen Trainingsjacken oder zu kurzen Jeans –, sondern auch für das Musikbusiness. Vor allem der immer dominantere Einsatz von Elektronik macht sich im Mainstream wie auch in der Subkultur bemerkbar.

An den Synthiepop und an NewWave-Bands eingangs erwähnter Dekaden orientieren sich die Luzerner Pascal Zeder und Simon Schurtenberger alias Visions in Clouds. Die beiden sind beim Label Little Jig Records unter Vertrag, bei welchem Schurtenberger selber auch als Booking Agent aktiv ist. Mit «Are you still watching?» bringen sie morgen ihr drittes Album heraus. Acht neue Songs beinhaltet das Werk des Produzentenduos. Zeder (Gesang, Gitarre, Synthesizer) und Schurtenberger (Schlagzeug/Perkussion) kündigen dabei eine Songkollektion an, welche «rastlos, melodisch und für einen neonbelichteten Dance Floor nach Mitternacht geschaffen ist». Und dieses Versprechen des tanzbaren Synthie-DiscoSounds lösen die zwei geradlinig ein.

Der Opener «Two In A Row» transportiert uns sogleich in süsse, pathetischverträumte Synthesizer-Wolken, getrieben von präzis und pointiert gesetzten Drums sowie assistiert von einem dezent tänzelnden Gitarrenspiel. Dieses Setting bleibt sich grundsätzlich gleich, ist da mal weicher gezeichnet und fast schon schnulzig (ohne je ins Kitschige abzudriften), dort wieder zügig in Richtung Post-Punk ausgreifend.

Dieser Sound weckt allerlei Erinnerungen. Einerseits an Genregrössen der Achtziger wie OMD oder Bronski Beat sowie Bands der Nullerjahre, die ebenfalls an jene Tradition angeknüpft haben. Man denke an die Australier von Empire of the Sun und deren Hits «Walking On A Dream» oder «We Are The People» – oder an The Killers. Andererseits setzt Visions in Clouds auch komplexere Akzente im Stile der frühen Depeche Mode.

Diese Vergleiche sind natürlich arg hoch gegriffen, stecken aber den ungefähren Rahmen das Songkonvoluts der Band treffend ab. Die Wechselwirkung aus eingängiger, federleichter Discomusik, poetischen Texten und avantgardistischen Elementen erzeugt eine überzeugende Mischung. Sie lässt uns zuweilen nostalgisch an den Soundtrack alter Computerspiele oder Filme wie «Tron» denken, andernorts zuckt einfach nur das Tanzbein. Wie gut das dann live gespielt rüberkommt, wird das interessierte Publikum heute bei der Plattentaufe in der Schüür herausfinden können.

Plattentaufe: Donnerstag, 14. April, 21.00 Uhr, Schüür, Luzern;

Samstag, 28. Mai, ab 20.00 Uhr, Kulturwerk 118, Sursee (zusammen mit Laddermen).

«Voyage Voyage» – grosse Frühlingsparty

Verschiedene Dancefloors, Konzerte, Interventionen, Installationen, Performances, Tanzeinlagen und Foodstände im ganzen Haus: Das Neubad, die Zwischennutzung im alten Hallenbad in Luzern, feiert am Gründonnerstag den Frühling – ganz nach dem Motto «Fernweh ade!» – und holt ein bisschen die Neujahrsparty nach. Und das so richtig, von 10 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh. Man könnte jetzt etwas herauspicken, aber am besten geht man einfach vorbei. Bei dieser Fülle ist sicher für alle etwas dabei. (reg)

Donnerstag, 14. April, 22.00 Uhr, Neubad, Luzern; www.neubad.org.

«Jazz in Sarnen» ist zurück mit Contemporary Jazz

Mit dem Quintett Murmullo bereichert Schlagzeuger und Komponist Clemens Kuratle die Schweizer Independent-Jazzszene mit «tief groovenden Klängen und schüttelnden Rockbeats».

Donnerstag, 14. April, 20.30, Hotel Krone, Freeheit, Sarnen.

Jazz und Funk: Fifi’s Spaceship groovt durchs Universum

Fifi’s Spaceship ist ein ModernJazz/Groove-Projekt des in Basel ansässigen Schlagzeugers Alfio Laini alias Fifi mit Musikern des Jazzcampus der Rheinstadt.

Freitag, 15. April, 20.30 Uhr, Gewerbehalle, Luzern.

Monobuster Labelnight: Schwyzer Rock’n’Roll

Das Label Monobuster Records von Jonas Marty bietet der Schwyzer Rock ’n’Roll-Szene seit 2018 eine Plattform. Bubka (SZ/UR) und Dear Misses (SZ) bestreiten die dritte Labelnight.

Freitag, 15. April, 20.30 Uhr, Gaswerk Eventbar, Seewen.

Osterkonzert von I Cantacunti in der Kirche

I Cantacunti präsentieren österliche Lieder aus dem Süden Italiens und der Deutschschweiz, mit Tamburello, Violine, Gitarre, Bouzouki und Handorgel.

Ostermontag, 18. April, 17.00 Uhr, Kirche St.Johannes, Luzern.

Auf Entdeckungstour ins Surreale

Eine Rauminstallation des Künstlerpaares Patric Gehrig/Saskya Germann entführt das Publikum in ein interaktives Labyrinth. Im ehemaligen Hallenbad Utenberg in Luzern wartet eine Installation der besonderen Art auf unternehmungsfreudige Besucherinnen und Besucher.

«HÛS – I’ll Be Your Mirror» ist eine «riesige immersive (sprich ein Eintauchen in eine konstruierte Umgebung ermöglichende – Anm. der Redaktion) Rauminstallation», die das Publikum «vom Bewussten, Realen ins Unbewusste, Surreale führt und sie mit ihren ureigenen Erfahrungen, Wünschen und Ängsten konfrontiert», wie es in der entsprechenden Projektbeschreibung nachzulesen ist.

Das Luzerner Künstlerpaar Patric Gehrig und Saskya Germann entwickelte diese Mischform aus Installation, Theater, Performance und bildender Kunst im Rahmen des ­Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung und in Zusammenarbeit mit dem Südpol Luzern.

«HÛS – I’ll Be Your Mirror» ist dabei einzeln oder zu zweit in kurzen ­Besuchslots von 15 Minuten begehbar. Tickets müssen im Vorverkauf über den Südpol (www.sudpol.ch) bezogen werden. (sw)

Premiere: Freitag, 15. April, ab 17.00 (bis Sonntag, 26. Juni, jeweils Do bis Sa 17.00 bis 22.00, So 14.00 bis 19.00), Altes Hallenbad Utenberg, Luzern.

Diskussion mit Architekten zu «Archaism und Freedom»

Im Rahmen der Architektur-Ausstellung «Some Fragments» lädt das Museum im Bellpark Kriens heute um 15 Uhr zu einem Online-Kolloquium via Zoom ein mit Carie Penabad aus Miami und Gilles Delalex aus Paris. Das Gespräch führen die Ausstellenden Charlotte von Moos und Florian Sauter. Diskutiert wird über «Archaism und Freedom». Via museum@bellpark.ch anmelden.

14. April , 15 bis 16 Uhr, via Zoom

Radoslav Kutra und Zdenek Roudnicky stellen aus

Die aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammenden Künstler Radoslav Kutra und Zdenek Roudnicky stellen im Kunstseminar Galerie im Grimselweg 8 in Luzern aus. Die Stiftung Kutra-Hauri präsentiert die Malereien und Skulpturen der beiden Künstler vom 19. bis zum 24. April 2022. Roudnicky und Kutra leben seit 1968 in der Schweiz und sind nun erstmals gemeinsam in einer Ausstellung zu sehen. Roudnicky präsentiert Skulpturen in Stein, Bronze, Gips und Ton. Mit diesen korrespondieren die abstrakten Farbsinfonien von Kutra. Mehr Infos: www.stiftung-kutrahauri.ch.

Kunstseminar Galerie, 19.-24. 4.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen