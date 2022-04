Kultur- und Ausgehtipps für die Region Zentralschweiz

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter, Urs Mattenberger, Stefan Welzel und Susanne Holz 21.04.2022, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Schubertiade mit Märchenstunde

Die Reihe «Castle Concerts» will Kammermusik an aussergewöhnlichen Orten aufführen und hat dafür in der Johanniterkommende in Hohenrain einen idealen Rahmen gefunden. Nachdem Corona dem Start in die Quere kam, beginnt die neue Saison wie üblich mit einem Doppelkonzert. Auf die «Schubertiade» mit dem Streichquartett «Der Tod und das Mädchen» (17.00) folgt eine «Märchen»-Stunde mit Werken für Klavier und Cello von Paul Juon und Janis Kepitis (19.00). Es spielt ein Kollektiv von fünf Musikern (drei Frauen, zwei Männer) um die Initiantinnen Myrtha Spahr (Violine) und Marlène Züsli-Spahr (Viola), die unter anderem bei der Zuger Sinfonietta und den Festival Strings mittun. (mat)

Sonntag, 24. April, 17.00, Kommende, Hohenrain; www.castleclassics.ch.

«zwölfnachzwölf» mit John Wolf Brennans «Baltz Mengis»

Thomas K. J. Mejer (sax), Anna Murphy (voc) und John W. Brennan spielen im «zwölfnachzwölf» in der Peterskapelle Auszüge aus «Baltz Mengis».

Donnerstag, 21. April, 12.12, Peterskapelle, Luzern

Kammermusik vom Schweizer Romantiker Joachim Raff

Der vor 200 Jahren in Lachen geborene Schweizer Romantiker Joachim Raff ist rund um seinen Geburtstag am 27. Mai mit etlichen Jubiläumskonzerten wiederzuentdecken. Einen markanten Kammermusikakzent setzt der «Accento Musicale» dem Klaviertrio Nr. 2 (1863), verbunden mit einem spätromantischen Streichsextett von Ernst von Dohnanyi (1877-1960).

Sonntag, 24. April, 11.00, Dorfzentrum, Altendorf; Samstag, 30. April, 18.00, Grosser Saal, Kloster, Einsiedeln

«MittWortsMusik» mit «Frühlingserwachen»

Die «MittWortsMusiken» in der Jesuitenkirche starten in den Sommer mit Barockmusik mit Gesang, Flöte und Orgel sowie Texten von Nadja Waibel.

Mittwoch, 27. April, 12.15, Jesuitenkirche Luzern

Zwei Giganten über den Jazz hinaus

Jan Garbarek und Richard Galliano einmal mit Band, einmal mit Orchester im KKL.

Eine der prägenden Figuren des europäischen Jazz: der 75-jährige Norweger Jan Garbarek. Bild: PD

Zwei Künstler treten hintereinander im KKL auf, die dem Jazz in den letzten Jahrzehnten individuell ganz neue Bereiche erschlossen. Nach sechs Jahren kehrt der Saxofonist Jan Garbarek erstmals in den Konzertsaal zurück, der für den magischen Hymniker aus Norwegen wie geschaffen ist. Zwischen seiner Zusammenarbeit mit Keith Jarrett und Hymnen mit dem Hilliard-Ensemble nahm Garbarek Weltmusikeinflüsse unter anderem mit Rhythmus-Jongleur Trilok Gurtu auf. Dieser ergänzt Garbareks Formation (mit Rainer Brüninghaus, Piano, Juri Daniel, Bass) auch im KKL (Montag, 25. April, 19.30). Der Akkordeonist Richard Galliano fand zuerst über das Chanson zum Jazz und ging dann, unter dem Einfluss von Piazzollas Tango Nuevo und als Komponist für klassische Orchester, über diesen hinaus. In beiden Rollen tritt der Akkordeonist – und Bandoneonist – im Migros-Classics-Konzert mit der Camerata Salzburg auf. Nach dem melancholischen «Oblivion» von Piazzolla ist Galliano Solist in seinem «Opale»-Konzert für Akkordeon und Streichorchester. Dieses eröffnet den Abend hochromantisch mit Peter Tschaikowskys Streichsextett «Souvenir de Florence» und dem Adagio aus Bruckners Streichquintett F-Dur (Dienstag, 26. April, 19.30). (mat)

Infos und Tickets: www.kkl-luzern.ch.

Blasmusik mit Startrompeter und Einfrauorchester

Die Lucerne Concert Band mit Thomas Gansch und Frölein Da Capo.

Fügt der Concert Band ihr Einfrau­orchester hinzu: Frölein Da Capo. Bild: Reto Martin/PD

Die Lucerne Concert Band tritt an ihrem Gala-Konzert mit zwei unterschiedlichen Solisten auf. Der Trompeter Thomas Gansch – musikalischer Leiter und Moderator von Mnozil Brass – mischt mit seiner Trompete die verschiedensten Stile von Jazz über Klassik bis hin zur Volksmusik. Und Frölein Da Capo aus Willisau multipliziert sich mit dem Loopgerät live zum Einfrauorchester. (mat)

Freitag, 22. April, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch.

Weniger Volksfest, ­ und doch ganz SMT

Was macht die Stanser Musiktage aus? Das Festival bringt Weltmusik/Musik aus aller Welt auf Spitzenniveau in den kleinen Nidwaldner Hauptort. Nach zwei Jahren Pandemie ist das Festival zurück, wenn auch ein bisschen in anderer Form: als Konzertreihe auf 13 verschiedenen Bühnen auch ausserhalb von Stans. Auf Festivalstimmung muss man dennoch nicht ganz verzichten: Lokalmatadoren bespielen den Dorfplatz mit Gratiskonzerten, und etwas zu Essen gibt’s auch. Stand jetzt sind drei Konzerte bereits ausverkauft: Assurd, The Pillow Song Family Band (Chäslager Spezial) und Roman Nowka’s Hot 3 mit Special Guest Stephan Eicher (alle Mittwoch, 27. April). Die ausführliche Vorschau lesen Sie am Samstag, 23. April. (reg)

Stanser Musiktage: Mi, 27. April, bis So, 1. Mai; www.stansermusiktage.ch.

40 Jahre Gössi als Punk-Veranstalter

Gössi (Möped Lads), der Luzerner Punk schlechthin und noch viel mehr, veranstaltet nächste Woche zwei Punk-Abende hintereinander – und das mitten in der Woche. «Middle Week Punk Disorder» heisst das Ding entsprechend. Auftreten werden The Exploited, 1979 in Edinburgh gegründet, (mit The Midlandfuckers, CH, Mittwoch) und die New Yorker Streetpunk-Band The Casualties (mit Lion’s Law, F, Donnerstag). Wo? Im Sedel natürlich, der auch seinen 40. feiert und wo die Headliner natürlich auch schon zu Gast waren. (reg)

Mittwoch, 27. und Donnerstag, 28. April, jeweils ab 19.30, Sedel, Luzern; www.sedel.ch.

Pop mit dem Basler und Wahl-New-Yorker Sam Himself

Sam Himself tut mit seinem Fondue-Western-Sound wieder bei den Swiss Music Awards (25. Mai) mit, in der Nachwuchs-Kategorie «Best Crushing Act».

Donnerstag, 21. April, 20.30, Gaswerk Eventbar, Seewen (SZ)

Duo Klexs: Neue räumliche und klangliche Welten entdecken

Das Duo Klexs, Léa Legros Pontal (br, voc) und Silke Strahl (sax, voc), experimentiert im neuen Programm «Strom» mit elektronischen Elementen. Mit dabei: Tonkünstler Thierry Simonot.

Donnerstag, 21. April, 20.00, Pool, Neubad, Luzern

Oldschool-Hip-Hop mit ­Smif-N-Wessun aus Brooklyn

Vom Rap-Duo Smif-N-Wessun hörte man vor fast 30 Jahren zum ersten Mal, auf dem Débutalbum der Rap-Crew Black Moon.

Freitag, 22. April, 22.00, Club, Bar 59, Luzern

Phenomden und Dub Spencer & Trance Hill ehren Lee Perry

Phenomden Soundsystem (Show) und Dub Spencer & Trance Hill (Konzert) ehren Lee «Scratch» Perry (1936–2021) in Einsiedeln, wo der legendäre Dub-Produzent lange lebte (im Rahmen des Schwyzer Kulturwochenendes).

Samstag, 23. April, ab 19.00, Mauz Music Club, Einsiedeln

Eintauchen ins ­Schwyzer Kulturleben

135 Veranstaltungen in 30 Ortschaften: Von Küssnacht am Rigi bis Einsiedeln, von Muotathal bis Pfäffikon – das Schwyzer Kulturwochenende ist der Höhepunkt des kantonalen Kulturjahres. An der offiziellen Eröffnung heute um 19 Uhr in der Cinéboxx Einsiedeln wird auch der Dokumentarfilm «Horämäner» erstmals gezeigt (Premiere: Freitag, 19.30, Kino Muotathal). Darin geht es um ein altes Handwerk: die Entstehung der Horämänel (Hornschlitten) bis zu ihrem Einsatz im verschneiten Hang. (reg)

Freitag, 22. bis So 24. April; Übersicht: www.kulturwochenende.ch.

Queere Frühlingsparty mit Performance und Modeshow

Im Südpol steigt die dritte grosse Queer-Fete der Saison. Beim «Frühlings Erwachen» gibt’s nicht nur die obligate Disco, die Kuschel- oder Glitzerschminkecke, sondern auch eine queere Performance sowie eine Fashion-Show der etwas anderen Art mit der Kollektion «Queers Revolt».

Freitag, 22. April, ab 21.00, Südpol, Luzern/Kriens

Culture-Clash-Komödie aus dem Hause Visch & Fogel

Im neuen Stück «Chuenägele – eine leise Utopie» des Theaters Visch & Fogel erhält Frau Schneebeli auf einmal eine neue Pflegeperson zugeteilt. Anstatt Frau Fröhlich steht da nun ein Senegalese vor der Tür.

Freitag, 22., 20.00 und Samstag, 23. April, 17.00, Theaterpavillon, ­Luzern

Himmlische Comedy von den Screaming Potatoes

Gesangsperformance trifft Comedy: In ihrem neuen Programm «Drei im Himmel» fragen sich die Screaming Potatoes, wie es ebendort aussieht, wie man da hinkommt und ob es sogar Freibier gibt.

Premiere: Mittwoch, 27. April, 20.15 (Termine bis 28. Mai), Kino Lux, Baar

Studio Mirko Baselgia in der Galerie Urs Meile Luzern

Noch bis zum 29. April ist in der Galerie Urs Meile Luzern die Ausstellung «Studio Mirko Baselgia. Materia Viva» zu sehen. Geöffnet Di–Fr, 10–18 Uhr.

Galerie Urs Meile Luzern, bis 29.4.

«Feeling Free» mit Claudia Limacher in Luzern

Noch bis zum 28. Mai ist in der Luzerner Impulse Gallery die Ausstellung «Feeling Free» mit Claudia Limacher zu sehen. Offen Mi–Fr, 11–18 Uhr; Sa, 11–16 Uhr.

Impulse Gallery, bis 28. Mai

Ausstellung «mal so – mal so» im Kunstraum PTTH://

Bis 30. April ist im Luzerner Kunstraum PTTH:// die Ausstellung «mal so – mal so» zu sehen.

Kunstraum PTTH://, bis 30. April