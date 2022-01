Luzerner Figurentheater In «Armstrong» von Sven Mathiasen will eine Maus hoch hinaus Bei seinem Luzerner Gastspiel lässt Sven Mathiasen einen Nager Unglaubliches wagen. Und ein paar Tage zuvor können Kinder Luzern neu erfinden. Stefan Welzel 20.01.2022, 05.00 Uhr

Auf abenteuerlicher Reise: Die Maus in «Armstrong» fliegt zum Mond. Bild: Sven Mathiasen/PD

Wussten Sie eigentlich, dass es gar nicht wir Menschen waren, die als erste Erdlinge den Mond betreten haben? Schon einige Jahre vor Apollo 11 wagte eine aussergewöhnlich mutige Maus die Reise zu unserem Trabanten, um ihren skeptischen Artgenossen zu beweisen, dass dieser nicht aus Käse, sondern aus Stein besteht.

Das ist der Stoff der aberwitzigen Kindergeschichte aus der Feder des deutschen Autors Torben Kuhlmann, die Sven Mathiasen in «Armstrong» für das jüngste Publikum auf die Bühne bringt. Die Luzerner Premiere des Stücks im Figurentheater an der Industriestrasse musste von der letzten Spielzeit in die aktuelle verschoben werden. Nun können Kinder (empfohlen ab vier Jahren) ab nächstem Mittwoch der Maus zuschauen, wie sie mit Courage, Selbstbewusstsein und Tatkraft ihre Sehnsucht und Neugier stillt.

Jacqueline Surer, Co-Leiterin des Luzerner Figurentheaters, betont die Faszination der Kleinen für das Thema.

«Eine Maus auf Weltraumfahrt, das ist total spannend und zieht die Kinder in den Bann.»

Mathiasen war schon öfters zu Gast im Figurentheater. Der Aargauer arbeitet mit einem reduzierten Set-up und erzählt die Geschichte mit wenigen Mitteln, «um die Fantasie anzuregen», wie Surer ergänzt. Die Botschaft ist klar: Auch wenn es nicht immer leicht ist und man bei seinen Träumen auf Widerstand stösst – wenn man etwas wirklich will und an sich glaubt, kann man seine Ziele auch erreichen.

Neues, partizipatives Projekt mit «Gustavs Schwestern»

Die Maus in «Armstrong» muss wie die Ingenieure der Nasa manchen Rückschlag wegstecken, ehe sie es schafft, in der selbst gebauten Rakete gen Weltraum zu stürmen. Bei ihrem Vorhaben wird sie sogar von den Menschen verfolgt, die sich für ihre Pionierarbeit interessieren und sich letztlich sogar von dieser inspirieren lassen.

Ein ganz anderes, hauseigenes Projekt des Figuren- und somit des Luzerner Theaters ist «Luzern erfinden».

An insgesamt drei Bautagen (der erste und inzwischen ausgebuchte findet am 22. Januar statt) können Kinder die Stadt Luzern grossräumig und ganz plastisch neu basteln.

Jedes Team ersinnt und baut dabei sein eigenes Quartier. Nach Beendigung wird die Hausgruppe «Gustavs Schwestern» in dem vom jungen Publikum erschaffenen Bühnenbild in einer Art Stadtführung ein Stück inszenieren, welches ab April zu sehen sein wird.

«Luzern erfinden» – Bautage: erster Termin Samstag, 22. Januar, 13.30, Figurentheater, Industriestrasse 9, Luzern; Anmeldung für die weiteren Bautage im März über die Homepage. «Armstrong»: ab Mittwoch, 26. Januar bis Donnerstag, 3. Februar. Einige Aufführungen sind schon ausverkauft, mehr Infos und Tickets über www.luzernertheater.ch.