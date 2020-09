Luzerner Filmer Roman Hodel brilliert in Venedig – in «Das Spiel» geht's um den Schweizer Fussballschiedsrichter Feday San Er ist einer der wenigen Schweizer Beiträge am Filmfestival von Venedig: Roman Hodels Kurzfilm «Das Spiel» über den Schiedsrichter Feday San. Sascha Rettig 10.09.2020, 17.28 Uhr

Vor einem halben Jahr wären diese Bilder nichts Aussergewöhnliches gewesen. Fans sitzen da im Stadion, aufgeregt und dicht an dicht auf der Tribüne, kurz bevor das Spiel angepfiffen wird. Durch den Ausbruch der Pandemie und die Geisterspiele seitdem sind die ersten Momente in Roman Hodels Dokumentarkurzfilm «Das Spiel» für viele allerdings zu Sehnsuchtsbildern geworden.

Bei dem Luzerner Filmemacher selbst erzeugt derzeit hingegen etwas ganz anderes Wehmut. «Das Kino und auf einem Festival zusammen wieder Filme zu schauen – das vermisse ich», sagt er und zeigt dabei auf den Sala Giardino, den Kinosaal in einem knallrot leuchtenden Kubus auf dem Festivalgelände in Venedig, der gleich in Sichtweite ist – und der Schauplatz der Weltpremiere seines Beitrags bei den 77. Filmfestspielen.

Krank zu Hause zu sitzen, wäre schlimm gewesen

Ein bisschen Sorge hatte Roman Hodel im Vorfeld schon. Schliesslich sind die Coronafallzahlen in der Schweiz in den vergangenen Wochen wieder etwas gestiegen. «Das wäre schlimm für mich gewesen: krank zu Hause in Isolation zu sitzen, das Land nicht verlassen zu dürfen und so die Premiere meines Films zu verpassen. Bislang aber ist alles in Ordnung. Niemand von meinem Team ist krank, niemand muss in Isolation», erklärt der Dokufilmer, der hin und wieder auch als Kameramann arbeitet, beim Gespräch auf einem schattigen Platz vor dem Palazzo del Casino, dem Festivalzentrum. Roman Hodel ist zum ersten Mal hier, in der Lagunenstadt und auch auf dem Festival.

Roman Hodel. PD

«Ich bin sehr froh, dass es vor Ort stattfindet», sagt er – auch im Hinblick auf das Toronto International Film Festival (TIFF), wo er mit seinem Film demnächst zwar ebenfalls eingeladen ist, das aber nur online stattfindet. «In Venedig haben sie gleich von Anfang an kommuniziert: Regisseure müssen anwesend sein.» In Hodels Fall rückte ausserdem noch jede Menge Verstärkung für den roten Teppich mit an, sodass es nicht leicht war, alle ins Kino zu bekommen. Insgesamt sind schliesslich 18 Personen angereist: von der Crew über seine Freundin und Familie bis zum Spitzenschiedsrichter Fedayi San, den er in «Das Spiel» 17 Minuten lang während eines Super-League-Spiels beobachtet.

Der Dokumentarkurzfilm «Das Spiel» begleitet Schiedsrichter Fedayi San (rechts) während eines Super-League-Spiels. PD

Ursprünglich wollte der ­Dokufilmer ein Casting für den pfeifenden Protagonisten seines Films machen. Dann aber hat ihm Daniel Wermelinger, der Präsident der Schweizer Schiedsrichter-Union, San vorgeschlagen. Der passt zu deinem Projekt, der passt zu dir, hiess es – und tatsächlich. «Wir haben uns einfach verstanden, so wie wenn du eine Person kennen lernst und nach drei Minuten weisst: Wir verstehen uns auf Anhieb.»

«Ich war vor diesem Projekt noch nie in einem Stadion»

Dass sich sein Film dabei um das Thema Fussball dreht, ist mehr Zufall als Leidenschaft für den Sport. «Mein Bezug zum Fussball ist gar nicht so gross. Ich war vor diesem Projekt auch noch nie in einem Stadion», erklärt der 30-jährige Schweizer, der an der Luzerner Hochschule – Design & Kunst (HSLU) studierte. Doch wer ist eigentlich der Schiedsrichter? Wer ist diese Person, die den Emotionen der Fans ausgesetzt ist? Aus diesen Fragen entwickelte sich sein Grundinteresse.

«Es tut einfach gut, den Menschen hinter einem Beruf zu zeigen», sagt Hodel, der bereits in seinem vorherigen Kurzfilm «Blaulicht» (2014) vier Rettungssanitätern in den Einsatz folgte. «Durch Anonymität werden die Leute oft ja auch angreifbar – das ist nicht nur beim Schiedsrichter so.» Der Blick aber verändert sich, wenn man mehr über die Person erfährt, die auch ihre Ängste und Zweifel hat – und einen Vater, der beim Spiel mit im Stadion sitzt. «Ich denke, man kann meinen Film beim ‹Direct Cinema› einordnen. Ich versuche, die Eingriffe in die Wirklichkeit beim Dreh so gering wie möglich zu halten, ohne mich von der Realität aber völlig einschränken zu lassen.»

Nach Venedig und Toronto hofft Roman Hodel erstmal auf ein gutes Schweizer Festival, damit die Leute den Film auch in der Schweiz zu sehen bekommen. «Ausserdem wäre es schön, wenn wir ihn bei der EM 2021 noch einer breiteren Öffentlichkeit zeigen können, auch über das Fernsehen, denn er wurde ja vom SFR mitproduziert.» Was nach «Das Spiel» kommt, weiss er noch nicht. Ein paar Ideen hat er schon. Vielleicht wird es noch einmal ein Kurzfilm, vielleicht sein erster Langfilm – je nach Thema. Spruchreif ist nichts, aber auf jeden Fall würde er dann am liebsten mal ausserhalb der Schweiz drehen.