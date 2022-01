Luzerner Galerie Vitrine Das Ziel von Künstler Beat Bracher: Im Dialog mit dem Bild als Mensch zu wachsen Beat Bracher zeigt neue Werke in der Luzerner Galerie Vitrine. Der Wahl-Berner setzt Alltagseindrücke spielerisch in Kunst um. Susanne Holz Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Beat Bracher zeigt neue Werke in der «Vitrine». Sein «Crash-Auto» gibt es als Objekt und Malerei. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Januar 2022)

Beat Bracher erzählt so leicht und farbig von seiner Arbeit als Künstler wie seine Malereien und Objekte anzuschauen sind. Vor zwei Jahren zog der Luzerner nach Bern. Der 67-Jährige fühlt sich in seiner neuen Heimat sehr wohl, auch dort inspiriert ihn seine Umgebung für seine Kunst. Seien es die Bäume im Quartier oder die Vögel im Atrium. Das grossformatige Bild in der Galerie Vitrine, wo heute seine Ausstellung «Pentimenti» startet, und auf dem ein Hochhaus aus einem Stück Wald ragt, ist wider Erwarten kein Sujet aus einer Berner Agglo, sondern gibt den Blick auf ein Hochhaus wieder, den Beat Bracher am alten Wohnort am Bireggwald hatte.

Von seiner Luzerner Terrasse aus habe er riesige Bäume gesehen, so der Künstler. Und:

«Was um mich herum ist, das fliesst in meine Arbeit ein.»

Und natürlich auch das, was er mag, wie Natur, Baum und Vogel. Doch sind Tanne und Spatz nur die Ideengeber, «danach geht es um die Malerei», betont Beat Bracher. «Um Spannung und um Intensität.»

Beat Bracher zeigt neue Werke in der «Vitrine». Seine Inspiration: Baum, Vogel, Natur, Alltag. Danach geht es um die Malerei! Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Januar 2022)

«Beat kann man nicht bändigen»

«Pentimenti» ist die Ausstellung betitelt. Zu Deutsch: Reuestriche. Was nicht heissen soll, dass der Künstler Dinge bereut. Sondern vielmehr, dass er das Korrigieren im Arbeitsprozess schätzt: «Reuestriche, sprich Korrekturen, sind in der Malerei sehr willkommen. Es geht auch darum, Grenzen zu überschreiten und sich vom immer Gleichen zu lösen.»

Beat Bracher erklärt zudem:

«Beim Malen will ich als Mensch wachsen. Kunst zu machen ist ein Urtrieb zur Selbsterkenntnis.»

Oft male er gleichzeitig an bis zu 15 Bildern. Und versuche dabei, locker zu bleiben. «Spüren, was dem Bild guttut. Meine Bilder sollen auch Brüche haben. Ich mag es zudem, gewisse Absurditäten in den Bildern unterzubringen.» Der Künstler schliesst mit dem eindrücklichen Satz:

«Ab einem gewissen Zeitpunkt sagt das Bild, was es will. Und nicht mehr du.»

Nebst seinen leuchtend farbigen Malereien präsentiert der Wahl-Berner in der «Vitrine» auch Objekte, bemalte Holzschnitzereien. Man möchte gerne wissen, was es mit dem roten «Crash-Auto» auf sich hat? «Kein Autounfall steckt dahinter», so der Ausstellende. «Jedoch der Gedanke an Fortbewegung, an Freiheit und an die Bewegung im Raum. Und während der Raum in der Malerei stets Illusion bleibt, hat man ihn beim Schnitzen in der Hand.»

Galeristin und Kuratorin Evelyne Walker fasziniert vor allem das an Beat Bracher: «Seine Arbeiten sind konsequent, direkt und ehrlich. Beat kann man nicht bändigen. Mit seiner Malerei geht er auf grosse Reisen. Mit seinen Absurditäten und Träumen ist er auf eigenen Pfaden unterwegs.» Und: «Seine Skulpturen sind neu und überraschend.» Beat Bracher suche stets die ideale Linie, die passende Farbe und die perfekte Form.

Zum Selbstbildnis, das der Künstler in ansprechenden Rottönen geschaffen hat, regte Evelyne Walker an. Beat Bracher ist dankbar dafür. Für die Gestaltung der Ausstellung hat er Evelyne Walker und Rob Nienburg eine Carte Blanche gegeben. Mit dem Ergebnis: sind alle Beteiligten sehr glücklich. Die Galeristin hat zudem den Umbau ihrer Räume aktuell so gut wie abgeschlossen: «Nach sieben Jahren wunderschöner Zusammenarbeit, für die ich sehr dankbar bin, entstehen in den ehemaligen Räumlichkeiten von Hess Uhren ein Kunstkiosk und ein Kunstkabinett mit kleinem Lager.»

Hinweis: Beat Bracher in der Luzerner Galerie Vitrine, Stiftstrasse 4: «Pentimenti». 15. Januar bis 5. März 2022. Vernissage heute, Samstag, 15. Januar 2022, von 19 bis 22 Uhr, mit einer Einführung von Heinz Stahlhut. Beat Bracher spielt Blues auf der Gitarre. Öffnungszeiten Do/Fr 14-18.30 Uhr sowie Sa 12-16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch

