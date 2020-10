Luzerner Kantorei erhält für Aufführung von Mendelssohns Oratorium «Elias» eine Standing Ovation Unerwartetes Plädoyer für monumentalen Chorgesang: Die Luzerner Kantorei bekommt für Mendelssohns «Elias» eine Standing Ovation. Urs Mattenberger 12.10.2020, 15.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chor mit 130 Mitwirkenden: Mädchenchor, Sängerknaben und Ehemalige der Luzerner Kantorei am Sonntag im KKL Bild: Ingo Höhn/PD

Endlich wieder ein voller Konzertsaal im KKL – gemessen an der Lautstärke des Publikumsapplauses hätte man das am Sonntag fast meinen können. Da nahmen nämlich die rund 1000 im Konzertsaal verteilten Besucher akustisch gleich zu Beginn die Standing Ovation vorweg, mit der sie am Schluss diese Aufführung von Mendelssohns Oratorium «Elias» feierten.

Der Grund war das Jubiläum des Dirigenten Eberhard Rex, der die Sängerknaben und den Mädchenchor der Luzerner Kantorei seit 20 Jahren leitet. Stadtpräsident Beat Züsli ehrte den Schwarzwälder, der damals «ins noch schönere Luzern zugewandert war». Und brachte mit Rex’ Losungswort «Jedes Kind kann singen» dessen Leistung auf den Punkt: «Er steigerte den Qualitätsanspruch, ohne den Spass am Singen zu vernachlässigen.»

Schulterschluss der Generationen

Top-Niveau beweist die Kantorei immer wieder mit ausserordentlichen Grossprojekten. Ihre besondere Stärke liegt dabei meist in der Beweglichkeit oder der Transparenz des aus jungen Stimmen gebildeten Chorklangs. Der «Elias» zeigte jetzt, wie man mit solchen Qualitäten auch einen Klassiker mit einem monumentalen Grosschor aufführen kann, ohne dass das Klangbild nebulös-bombastisch wird. Möglich machte es der Beizug von 40 ehemaligen Kantoreimitgliedern, mit denen sich die Zahl der mitwirkenden Sänger auf knapp 130 erhöhte.

Damit war das Konzert ein Modell für den Schulterschluss zwischen Generationen, der bei Erwachsenenchören meist zu wenig funktioniert. Schon optisch kam das darin zum Ausdruck, dass die grössten Herren die kleinsten Mädchen praktisch um das Doppelte überragten.

Auch musikalisch richtete Eberhard Rex nicht einfach mit der grossen Kelle an. Klar, der Hilferuf des von einer Dürre geplagten israelischen Volkes zu Beginn war eine erste Machtdemonstration. Er türmte sich wie eine riesige Klangwand auf, überwölbt vom Glanz der Soprane, in dem sich in der Verbindung von hellen Kinder- und reiferen Mädchenstimmen der Vorzug eines solchen Chors besonders zeigte. Aber in der Folge setzte Rex die chorischen Mittel wie Register in einem riesigen Spektrum vom ängstlichen Flüsterpiano bis zum tosenden Tumult ein. Beim Baal-Götzenkult mischten sich Männerstimmen und Blechbläser zu einem archaisch-dunklen Höhlenklang. Der Chor der behütenden Engel dagegen spielte zauberhaft den Kinderbonus der hellen und leichten Kinderstimmen aus. Und wo sich die Handlung dramatisch zuspitzt, gaben pointiert rhythmisierte und artikulierte Akzente dem Aufruhr klare Kontur. Eine prägende Rolle spielte das Orchester des Collegium Musicum Luzern, das mit schlankem Spiel den Klang in Bewegung hielt und mit Breitseiten der Bläser seinerseits für monumentale Effekte sorgte.

Regionale Gemeinschaft ohne Lokalbonus

Die Solisten führten den Schulterschluss der Generationen weiter. Da führte eine Linie nahtlos vom Knabensolisten, der auf dem Orgelbalkon Ausschau nach dem Regen hielt (mit lupenreiner Glockenstimme: Lorenzo Rodaro) über den geschmeidigen Tenor von Michael Volle, der seine Karriere als Sängerknabe unter Rex im Schwarzwald begann, bis hin zu gestandenen Solisten.

Auch unter ihnen war Individualisierung Trumpf. Oetterli gab dem Elias menschliche Züge ohne Prophetenpathos. Die Mezzosopranistin Sarah Alexandra Hudarew lief zu Hochform auf, wo sie das Volk spitzmäulig gegen den Propheten aufstachelte. Und wo Madelaine Wibom als Mutter um die Rettung ihres todkranken Sohnes rang, verdeutlichte das nicht nur den Coronabezug des Werks. Wie Wibom sich hier – und in den weiteren Soli – vom innigen Flehen zu betörenden Spitzentönen aufschwang, knüpfte an ihre Glanzzeiten beim Luzerner Theater an.

So war der Abend der Glücksfall eines Konzerts, das mit vielen Verwandten im Publikum stark in der Region verankert ist, aber keinerlei Lokalbonus nötig hatte. Selten hat man seit dem Lockdown auch das Publikum im Konzertsaal derart als Gemeinschaft erlebt wie hier bei der Standing Ovation zum Schluss.