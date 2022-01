Literatur-Festival Literarisch-musikalisches Minifestival mit «The Beauties und das Biest» Lesebühne: Das Luzerner Literatur-Format an drei Abenden in drei verschiedenen Lokalitäten. Regina Grüter Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Loge in Luzern ist seit 2004 ein Kleinstraum – er bietet 40 bis 50 Leuten Platz –, der Liebhaberinnen und Liebhaber des gesprochenen literarischen Wortes vor und auf der Bühne versammelt. Seit acht Jahren gibt es die Luzerner Lesebühne «The Beauties und das Biest», deren Heimat die Loge ist: «The Beauties», das sind Max Christian Graeff, Christov Rolla und André Schürmann, und das «Biest», es kommt meistens von auswärts, präsentieren neue Texte oder Lieder zu einem bestimmten Thema erstmals einem Publikum. Nun schert das Format aus und sucht sich in einem dreitägigen Minifestival neben der Loge in der Gassechuchi und im Hotel Beau Séjour eine Bühne, um «nicht immer nur sein eigenes kleines, bescheidenes Gärtchen» zu bewirtschaften, wie Loge-Betreiber André Schürmann sagt.

Von Bühnenpoetin, Kabarettistin und Autorin Patti Basler erschien hier am Montag die vorläufig letzte satirische Kolumne. Bild: Tibor Nad

Neben den Beauties und dem Biest gibt es an Lesebühnen-Veranstaltungen immer auch einen Gast, meist aus Kultur oder Politik. In der Gassechuchi wird das Bea Piva sein, Mitarbeiterin beim Verein kirchliche Gassenarbeit Luzern. Die neue Zusammenarbeit kam auf die Initiative der regelmässigen Loge-Besucherin hin zustande – und MC Graeff wird sie auf der Bühne in ein Gespräch verwickeln.

Trilogie zum Thema ­ «etwa Glaube, Liebe, Hoffnung»

Das Minifestival gestaltet sich als Trilogie zum Thema «etwa Glaube, Liebe, Hoffnung». André Schürmann meint:

«Wahnsinnig philosophisch-tiefgründig kommt das aber nicht daher.»

Sandra Künzi, Slammerin der ersten Generation, schreibt für «Bühne, Radio und Papier». Bild: Yves Thomi

Vielmehr sind wie immer «pointierte Äusserungen zur Aktualität, zum Lachen, Weinen und Nachdenken» zu erwarten.

Die Biester, das sind Frauen, die auf der Lesebühne diese Rolle neben dem fixen Dreiermännerensemble immer wieder gern eingenommen haben: Sandra Künzi macht in der Loge den Anfang – Gast ist Seelsorger Burghard Förster mit eigenem Text –, Marguerite Meyer performt in der Gassechuchi und Patti Basel im Beau Séjour.

Journalistin, Poetry-Slammerin und Veranstalterin Marguerite Meyer arbeitet multimedial und auf Papier. Bild: Natascha Unkart

Für die drei Abende hat André Schürmann einige neue Texte in petto. Was die anderen zu «etwa Glaube, Liebe und Hoffnung» zu sagen haben, ist auch für ihn eine Überraschung. Die Lesebühne-Abende sind eine Wundertüte. «Manchmal erweisen sich die Ideen als total ähnlich, dann wieder komplett verschieden», sagt er. «Und manchmal wünschte ich mir, ich wäre selber drauf gekommen.»

Minifestival Lesebühne «The Beauties und das Biest»: Dienstag, 18. 1., in der Loge mit Biest Sandra Künzi; Mittwoch, 19. 1., Gassechuchi mit Marguerite Meyer; Donnerstag, 20. 1., Hotel Beau Séjour mit Patti Basler, jeweils 20 Uhr. Reservation: info@logeluzern.ch, Tel. 079 606 95 44 (SMS); www.logeluzern.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen