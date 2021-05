Jazz Musikpreisträger Manuel Troller: Er gestaltet die Töne höchst präzise und mit Überraschungen Die Gitarre als Klangkörper: Der Luzerner Manuel Troller (35) gehört zu den Trägern des Schweizer Musikpreises 2021. Auch sonst geht es bei ihm, der ebenfalls unter der Corona-Zeit gelitten hat, wieder aufwärts. Pirmin Bossart 25.05.2021, 05.00 Uhr

Manuel Troller ist im Aufwind, auch wegen des Schweizer Musikpreises. Bild: PD

Wenn Manuel Troller als Solist auftritt, legt er seine elektrische Gitarre oft waagrecht auf Knie und Oberschenkel. Dabei ist das klassische Instrument der Rockmusik über eine Vielzahl von Effektgeräten mit komplexer Elektronik verbunden. Das erinnert an frühere Auftritte von Fred Frith. Aber Troller führt die avantgardistische Skulptur des Solo-Gitarristen mit eigener Sensibilität und präzisen Klang- und Rhythmus-Architekturen zu neuen Klanghorizonten.

Im Verlauf eines Konzerts wird sich das Instrument in eine exorbitante Klangmaschine verwandeln. Und wenn Troller die Gitarre plötzlich wieder herkömmlich in den Händen hält und in die Saiten greift, ist das unwichtig geworden. Haben doch die überraschenden Klänge schon längst die Wahrnehmung infiltriert. Und den Zuhörer in Besitz genommen. Was kommt als Nächstes? Wie macht er das nur? Und was ist das überhaupt für ein Sound?

Unter den 14 Musikern, die je 25000 Franken erhalten

Als «vielseitiger Erneuerer der E-Gitarre» wird Manuel Troller vom Schweizer Bundesamt für Kultur gepriesen, unter dessen Mandat alljährlich die Schweizer Musikpreise verliehen werden. 2021 ist auch der Luzerner Gitarrist unter den 14 Auserwählten, die mit je 25000 Franken gewürdigt werden. Der Grand Prix Musik 2021 (100000 Franken) geht an Stephan Eicher (siehe Ausgabe vom Freitag). Letztes Jahr wurden mit Christy Doran, Dani Häusler und Cyrill Schläpfer gleich drei Musiker aus der Zentralschweiz ausgezeichnet. 2017 hatte Albin Brun den Musikpreis erhalten.

Mit Manuel Troller kommt ein Musiker zu Ehren, der zur jungen Generation der Sounderneuerer gehört. Mit viel musikalischem Gespür, technischem Know-how und einer Suche nach dem wahrhaften Ausdruck des Moments hat sich Troller einen Namen gemacht. Die Dringlichkeit des musikalischen Ausdrucks gehört ebenso zu seiner Haltung wie das Bestreben, das Innovative nicht mit dem Effekthascherischen zu verwechseln. Und da ist sein Selbstverständnis, sich immer auch als Teamplayer und Teil eines grösseren Ganzen zu begreifen.

Mit seinem Trio längst auch international erfolgreich

Denn schon während seines Studiums an der Musikhochschule Luzern hatte er mit Andy Schnellmann (b) und David Meier (dr) das Trio Schnellertollermeier formiert, das inzwischen mit seiner Energie-Musik zwischen Minimal-Patterns und Hardcore-Intensität längst auf internationalen Bühnen erfolgreich ist. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Berner Schlagzeuger Julian Sartorius sowie dem Schriftsteller Michael Fehr. 2019 kuratierte er das Taktlos Festival in Zürich und erschien mit «Vanishing Points» sein erstes Soloalbum.

Der Musikpreis sei für ihn eine tolle Anerkennung, sagt Troller. «In der kulturell eher tristen Zeit der letzten Monate, ohne den direkten Kontakt mit einem Publikum, war es nicht immer einfach, die Motivation aufrechtzuerhalten.» Inzwischen aber häufen sich die Anfragen wieder. Im Herbst ist mit Schnellertollermeier eine Europa-Tour angesagt, ebenso Auftritte im Duo und Trio.

Ende Mai hat ein Theaterstück in der Gessnerallee Zürich Premiere, in dem Troller als Musiker/Performer beteiligt ist. Und er tüftelt am nächsten Soloalbum, das 2022 erscheinen soll. Auch im Trio mit Raphael Loher und Julian Sartorius hat Troller kürzlich eine neue Platte eingespielt. Da ist viel Aufwind – mit dem Schweizer Musikpreis zur richtigen Zeit.

www.manueltroller.com