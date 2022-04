Luzerner Museum «Picasso löst bei mir sehr viele Gefühle aus» – Sammlung Rosengart lud ein zum Gratis-Tag Am Freitag gab es in der Sammlung Rosengart Luzern einen Gratis-Museums-Tag und Führungen. Wir schauten, wie das beim Publikum ankam. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 01.04.2022, 19.00 Uhr

Die berühmten Namen sind in der Sammlung Rosengart von Anfang an präsent. Schon die Fassade des Hauses, das von der Schweizerischen Nationalbank 1924 erstellt und von Angela Rosengart, Gründerin der Stiftung Rosengart, im Jahr 2000 erworben wurde, markiert: Hier sind die ganz Grossen zu sehen, wie Braque, Léger, Picasso, Miro, Klee. Ins stattliche Gebäude führt ein kleiner roter Teppich. Eine Tafel wirbt mit dem Gratiseintritt als Jubiläumsgeschenk – «Kein Aprilscherz».

Der Eingangsbereich des Museums Rosengart. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. März 2022)

Rund 40 Besucher haben sich schon um 11 Uhr morgens im Museum eingefunden. Das Publikum ist mehrheitlich weiblich und über 60. Aber auch einige Studentinnen und junge Touristen verweilen auf den drei Etagen vor Gemälden von Klee oder Picasso. Kleinere Gruppen folgen den beiden, die an diesem Jubiläumstag durchs Museum führen: Kerstin Bitar, Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Leiterin der Sammlung, sowie Karl Bühlmann, Stiftungsrat der Stiftung Rosengart.

Dr. Kerstin Bitar, Kunstwissenschaftliche Leiterin des Museums, führt durchs Museum. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 01.04.2022)

Erfolgsgeschichte und Freundschaften

Man ist sichtlich stolz auf die Erfolgsgeschichte um Angela Rosengart, die mit 16 Jahren ins Geschäft ihres Vaters, des Kunsthändlers Siegfried Rosengart, eingeführt wurde. Betont wird die Nähe und Freundschaft von Vater und Tochter zu den grossen Künstlern und die Beziehungen zu anderen wichtigen Kunsthändler-Familien. Schwarz-Weiss-Fotografien in Vitrinen zeugen von den glamourösen Bekanntschaften.

Ob es nicht auch noch eine Mutter gegeben habe, fragt eine ältere Frau. Worauf Kerstin Bitar erzählt, Sybil Rosengart sei von manchem Künstler als «die schönste Frau Münchens» bezeichnet worden. Sie betont, wie stark der Zusammenhalt der ganzen Familie gewesen sei. Die Führung besteht zum einen aus vielen Anekdoten rund um die Künstler und die Rosengarts. Zum anderen aus Bildinterpretationen, die zum Teil etwas gar eindeutig und pädagogisch wirken. Dem Publikum aber scheint es zu gefallen.

«Mit sehr viel Engagement und Herzblut»

Es sei schön, an solchen Führungen teilzunehmen, weil einem hier die Bilder «mit sehr viel Engagement und Herzblut» nähergebracht würden, meint ein Mann. Er und seine Begleiterin haben die Sammlung Rosengart schon sehr oft besucht. Man schätze an diesem Museum, dass so viele berühmte Maler an einem Ort «zusammengefasst» seien, meint der Herr, der selber malt, wie seine Begleiterin bemerkt. Hier bekomme man nicht nur die «ganz grossen Bilder» zu sehen, sondern man könne die Entwicklung der Maler anschaulich mitverfolgen.

Vom Rosengart-Jubiläum hat eine Studentin aus Finnland, die in St.Gallen «Business» studiert, nichts mitbekommen. Sie sei als Touristin hier und schaue sich, wann immer sie reise, spontan Ausstellungen an. Angelockt habe sie vor allem Picasso. Geradezu Picasso-Fans sind zwei College-Studenten, ein Mann und eine Frau, die aus den USA angereist sind. Sie seien erst gestern hier angekommen und hätten erfahren, dass man hier Picasso zu sehen kriege.

Auf die Frage, was ihnen an Picasso so besonders gefalle, meint die junge Frau, die Bilder lösen bei ihr «sehr, sehr viele Gefühle» aus. Sie könne diese nicht genau beschreiben. Der junge Mann meint, man könne Picassos Bilder sehr lange betrachten und entdecke immer wieder Neues.

Den Besuchern scheint es im Museum zu gefallen. Im Hintergrund das Picasso-Bild «Personnages rembranesque et amour» von 1969. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 01. April 2022)

Viele Museen finde er dekadent, meint ein älterer Mathematiklehrer. Bei denen gehe es nur noch um irgendein Happening. «Da steht zum Beispiel ein Schirm, und dann tröpfelt etwas Wasser herunter», sagt er und macht eine abfällige Geste. Er möge schon eher die klassischen Sachen. Und das hier sei ein Museum, das noch Qualität habe.

Ein Theaterschaffender aus Wien sagt, überall wo er hingehe, versuche er, Ausstellungen zu besuchen; moderne und zeitgenössische Kunst – «von den Impressionisten aufwärts». Bei Rosengart schätze er die Mischung, «dass man nicht nur Highlights sieht». Der Werbeeffekt mit den grossen Namen an der Fassade habe aber funktioniert, gibt er lachend zu. Ob er sich für die Herkunft der Bilder interessiere, spreche ich das Thema «Raubkunst» an. Nein, sagt er. Wenn man daran denke, könne man sich etwa in Wien fast gar nichts mehr anschauen.

Ein junger Tourist am Gratis-Museums-Tag. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 01.04.2022)

Dass bei zwei Dutzend Bildern der Sammlung Rosengart nun Provenienzforschung betrieben wird, darüber hat diese Zeitung ja bereits berichtet. Am Freitag ging es bei Rosengart vor allem darum, den Erfolg zu feiern. «Es sind im Verlaufe des Tages total rund 350 Leute gekommen», freute sich Kerstin Bitar. «Und sie haben interessante Fragen gestellt.»

