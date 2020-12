Luzerner Sinfonieorchester Konzert des LSO im Orchesterhaus: Online wiederholte sich die Magie nicht Ein Star-Konzert trotz Corona: Das Luzerner Sinfonieorchester trat mit Martha Argerich und Charles Dutoit live und online auf. Urs Mattenberger 03.12.2020, 19.20 Uhr

Martha Argerich und Charles Dutoit in der Probe im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters. Bild: Vera Hartmann (Kriens, 1. Dezember 2020)

Dass es eine abgeschwächte Form von «live» gibt, wissen wir seit dem Lockdown: dank der vielen Online- und Streaming-­Angebote, die als Ersatz für Livekonzerte Konjunktur hatten und jetzt speziell zur Adventszeit wieder in die Lücke springen. Aber es gibt auch eine Steigerungsform von «live». Anders kann man nicht beschreiben, was man am Dienstag im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters erleben konnte.

Da nämlich waren wenige Gäste zugelassen zur Generalprobe für das Konzert mit der Ausnahmepianistin Martha Argerich (79) und dem Dirigenten Charles Dutoit (84), das abends als geschlossener Anlass durchgeführt wurde und am Mittwoch als Stream online ging.

Tastenzauberei auf der anderen Seite des Flügels

Eine Sensation war das, weil ein Top-Star wie Argerich trotz Corona überhaupt auftrat – und das mit ihrem ehemaligen Partner im Vorfeld ihrer «Grands Anniversaires». Zudem war es das erste Orchesterkonzert im Orchesterhaus, das sich auch in klanglich delikaten Werken wie Ravels «Ma mère l’ Oye» oder in Mozarts Es-Dur-Sinfonie akustisch vorzüglich bewährte.

Die Verstärkung des Live-Eindrucks ergab sich, weil für das Publikum im Probesaal neben dem Orchester kaum Platz ist. Wer Glück hatte, sass also nur ein paar Meter von der Pianistin entfernt, quasi auf der anderen Seite des Flügels. Und da sprang einen, im dritten Klavierkonzert von Sergej Prokofjew, Argerichs Zauberei auf den Tasten so direkt an, wie man es aus der sicheren Distanz in Konzertsälen nicht erlebt.

Wie sie – geradezu abgeklärt souverän – akzentgespickt über die Tastatur stürmte, sich flirrend ins Räderwerk des Orchesters einklinkte und handkehrum zu einer Verinnerlichung fand, als käme der Ton des Flügels nicht aus vier Metern Abstand, sondern als schwebte er im Raum: Da sass man da, als hörte man das Werk zum ersten Mal und wusste, dass einem die besonderen Corona-Umstände auch unvergessliche Momente bescheren. Dazu gehörte ebenso der Finger, den Argerich während des Spiels senkrecht an die Lippen legte, um das Orchester rundherum zu einem aufmerksamen Dialog zu mahnen.

Vom Sinn und Preis der Online-Exklusivität

Natürlich war aus dieser Nähe das Klavier gegenüber dem Orchester zu laut und die Balance erst bei der Online-Übertragung am Mittwochabend feinjustiert im Lot. Aber der Zauber der Generalprobe wollte sich hier nicht mehr einstellen, obwohl auch da zu hören war, wie sorgfältig Dutoit an Ravels Klangwundern – «leichter, weniger romantisch!» – gearbeitet hatte. Und obwohl die wunderbar ausgespielten Soli etwa der Holzbläser schön zur Geltung kamen.

Auch wenn die Online-Übertragung gegen das Live-Erlebnis blass blieb: Dass der Stream nur für Abonnenten und Kartenbesitzer verfügbar war und nach dem Konzert abgeschaltet wurde, sorgte für einen Ablauf wie bei einem Livekonzert. Wenn Dutoit nach den Umbaupausen zurückkehrte, sah man am Rand sogar ein paar Besucher und realisierte: Das ist ein Livekonzert!

Dass das Orchester für den Stream keine Karten verkaufte, blieb umso seltsamer. Andere Orchester machen das so, wie die Zuger Sinfonietta für ihr Konzert mit Maurice Steger (12. Dezember) oder das Zürcherorchester für sein Jubiläumskonzert (11./12. Dezember). Dass das Konzert mit Argerich online nicht breit zugänglich gemacht wurde, unterstrich zwar dessen Exklusivität als Dank an Kunden und Sponsoren, die das Luzerner Sinfonieorchester auch in der Coronakrise unterstützen. Aber um diesen denkwürdigen Anlass für die «Nachwelt zu bewahren», wie es Intendant Numa Bischof zu Beginn des Streams formulierte, wird eine Veröffentlichung unumgänglich sein.