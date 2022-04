Luzerner Sinfonieorchester «Rising Stars» nicht nur in der Klassik: Musiker als Entertainer und Magier So werden heute Stars aufgebaut: Das Luzerner Sinfonieorchester präsentierte im KKL und im Südpol ein buntes Trio von «Rising Stars», die in Luzern bereits Karriere machen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 07.04.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit grosse Plattenfirmen nicht mehr die Mittel für grosse Marketing- und Imagekampagnen haben, müssen neue Stars vermehrt durch lokale Veranstalter aufgebaut werden. So begründete Numa Bischof, Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters, die engere Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival. Es brauche das «Pingpong» zwischen Akteuren, die junge Künstler in unterschiedlichen Zusammenhängen portieren.

Dass lokales Pingpong Weltkarrieren fördern kann, zeigen berühmte Beispiele wie die Geigerin Patricia Kopatchinskaja oder der Pianist Igor Levit. Beide traten früh beim Luzerner Sinfonieorchester oder Lucerne Festival auf und kehren regelmässig hierher zurück.

Diverse Wurzeln in China, England und Südafrika

Dass Luzern für solche Syner­gien beste Voraussetzungen bietet, veranschaulichte am Dienstag das Extrakonzert des Luzerner Sinfonieorchesters mit drei jungen «Rising Stars». So kennt das Luzerner Publikum die 15-jährige Geigerin Leia Zhu von ihren Auftritten mit den Festival Strings Lucerne.

Britische Geigerin mit chinesischen Wurzeln: Leia Zhu (15). Bild: ZVG

Der südafrikanische Cellist Abel Selaocoe spielte als Grenzgänger zwischen Klassik und Weltmusik wiederholt im Marianischen Saal. Als schwarzer Musiker tritt er im Sommer zudem unter dem Motto «Diversity» am Lucerne Festival auf.

Das einzige Luzerner Début war so der Auftritt des Bratschisten Timothy Ridou, der vor zwei Jahren am Lucerne Festival verhindert war. Sein Beispiel zeigte exemplarisch, wie bedeutsam ein Orchester für eine solche Künstlerpräsentation sein kann.

Denn William Waltons Viola-Konzert von 1929 ist ein Kind der vom Jazz inspirierten wilden Zwanzigerjahre. Das Orchester brachte diese unter der Leitung des ebenfalls jungen Gastdi­rigenten Jonathan Bloxham wendig zum Funkeln. Timothy Ridou schärfte da den dunkeln Ton seines Instruments zu griffiger Attacke, verhalf ihm aber mit butterweich singendem Ton zu seinem ureigenen Recht. Ja, für einmal stand hier die Bratsche nicht im Schatten von Violine und Cello, sondern vereinte umgekehrt Vorzüge der beiden Stars unter den Streichinstrumenten in sich. Eine Entdeckung in jeder Hinsicht.

Mehrfache Entdeckung: Timothy Ridou (links neben Dirigent) spielt mit dem Luzerner Sinfonieorchester William Waltons Bratschenkonzert. Bild: Eveline Beerkircher

Auch wenn die chinesisch-britische Geigerin Leia Zhu dankbar darauf verwies, dass sie im KKL mit elf Jahren erstmals spielen durfte: In Sarasates «Zigeunerweisen» zeigte sich eine Künstlerin, die ohne Wunderkind­bonus begeistert. Die Schubkraft, die das Orchester vorlegte, griff sie auf mit einem Ton, den sie gleichsam aus der Tiefe und aus der Bewegung des ganzen Körpers herauszog und in fein geschliffene, virtuos tänzelnde Höhen hinaufführte. Auch dieses Spiel führte das Werk wie das Instrument expressiv über Brillanz und seine Grenzen hinaus und bestätigte, dass dieser Stern aufgegangen ist.

Den originellsten Beitrag steuerte der südafrikanische Cellist bei. Schon sein Auftritt im exotisch wallenden Poncho war Teil einer Performance, die ganz auf Kommunikation mit dem Publikum angelegt war.

Afrikanisch inspierter Zaubergarten an Klängen und Geräuschen: Cellist Abel Selaocoe im Trio mit Dudu Kouaté (Perkussion) und Alan Keary (Bass) im Südpol Kriens. Bild: Urs Mattenberger

Bach verwoben mit den Tiefen Afrikas

Mit improvisierten Gesängen, die seine profunde Stimme wie aus den Tiefen des afrikanischen Kontinents in den Konzertsaal hinein entliess, und barockisierenden Minimal-Mustern auf dem Cello verwies er in Giovanni Sollimas «L.B. Files» die Streicher des Orchesters in dekorative Statistenrollen. Gleichberechtigt spielte Abel Selaocoe im Trio mit Dudu Kouaté (Perkussion) und Alan Keary (Bass) in der Zugabe und am Mittwoch im Extrakonzert im Südpol. Wie er da in einem Klangzaubergarten Improvisationen aus ei­ner Bach-Suite heraus entwickelte, machte klar: «Rising Stars» steht heute auch für eine Generation Musiker, die Grenzen selbstverständlich überwinden.

Der Musiker als Entertainer und Magier: Das ist gleichzeitig neu und so uralt wie der Zauber, den das summende Publikum als «part of the band» auch im Konzertsaal beisteuerte. Und der war noch mächtiger als der begeisterte Applaus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen