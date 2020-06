Luzerner Sinfonieorchester serviert russische Seele coronatauglich und doch nicht «light» Konzert im KKL mit Signalwirkung über die Region hinaus: Im ersten sinfonisch besetzten Konzert nach dem Lockdown sind das Luzerner Sinfonieorchester und Solisten der Musikhochschule Luzern starke Partner. Urs Mattenberger 24.06.2020, 18.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neue Normalität im KKL: Das Luzerner Sinfonieorchester begleitet die Pianistin Shih-Wei Huang. Bild: Priska Ketterer (Luzern, 23. Juni 2020)

Unter Konzertveranstaltern findet eine Art Lockerungswettlauf statt: Es ist fast wie bei den Grenzöffnungen, wobei beides miteinander zusammenhängt. Die Frage ist nicht nur, wer als erster auf der Bühne ein Zeichen setzt, sondern, wie er es tut. Orchester in Zürich, Basel und Genf etwa treten in coronatauglichen Kammerformationen oder in den jetzt auch im Ausland beliebten Mozartbesetzungen auf.

Insofern kam dem Solistenkonzert der Musikhochschule Luzern am Dienstag im KKL eine Signalfunktion zu: Da machte das Luzerner Sinfonieorchester (LSO) in einer sinfonischen Besetzung mit bis zu 60 Musikern einen weiteren Schritt hin zur Normalität. Dass nur 300 Personen zugelassen waren, wirkte nach den jüngsten Lockerungen bereits anachronistisch.

Solistenkonzert im Zeichen der Internationalität

Musikhochschuldirektor Valentin Gloor dankte dem KKL und dem LSO als «starken Partnern». Stark waren auch die jungen Musiker (zwei Frauen, zwei Männer), die zum Abschluss ihres Masters in «Solo Performance» auftraten. Ihre Herkunft aus der Schweiz, Taiwan, Spanien und Südtirol stand für die Internationalität des Musikbetriebs wie der Musikhochschule. Konstantin Lifschitz etwa, der Lehrer der Pianistin des Abends, gibt ab heute einen Meisterkurs im Wiener Musikverein, wo die Wiener Symphoniker in sinfonischer Besetzung Tschaikowsky spielen.

Ebenfalls mit Tschaikowsky – seinem ersten Klavierkonzert – bewies im Solistenkonzert das LSO unter der Leitung von Frans-Aert Burghgraef, dass selbst unter Coronabedingungen der saftige Klang, wie ihn die russische Seele verlangt, machbar ist. Er war weniger voluminös, als man sich das inzwischen vom LSO gewohnt ist. Aber wie sich das Orchester leidenschaftlich durch die dramatischen Verwerfungen des ersten Satzes wühlte, Akzente explosiv mit Biss auflud oder in den Holzbläsern expressiv atmende Glanzlichter setzte, war kein Tschaikowsky light und repräsentativ für die engagierte Begleitung in den übrigen Werken.

Die Pianistin hatte im ersten Satz des bekannten Klavierkonzerts von Tschaikowsky wohl die heikelste Aufgabe. Aber sie meisterte sie, nach einem leicht verhaltenen Auftakt, souverän. Und bewies von den wuchtigen Maestoso-Akkordfolgen über akzentgespickte Scherzo-Einsprengsel bis hin zu versonnenem Espressivo-Spiel eine pointiert wechselnde Charakterisierungskunst. Wie sie im Alleingang melodische und rhythmische Schichten zauberhaft verwob und dabei noch das Verlöschen des Tons mitgestaltete, war Meisterklasse.

Vollblutperformer, Orgel- und ein Publikumspreis

Diese zeigte Carlos Cámara Reyes – Schüler von Daniel Dodds – in Prokofjews zweitem Violinkonzert vom ersten Ton an. Wie er gespenstische Farben sprunghaft in überdrehte Musikantik kippen liess oder seinen intensiven Ton zu innig aufflammendem Gesang dehnte, verriet den Vollblutperformer, der – wie alle diese Solisten – auf eine beachtliche Karriere zurück- und vielleicht vorausblicken kann.

Für die Vielfalt solcher Solistenkonzerte stand der Organist Philipp Emanuel Gietl (Schüler von Susanne Z’Graggen). Die charakterstarken Register, die er für Poulencs Orgelkonzert zog, waren auch ein starkes Plädoyer für die KKL-Orgel: Sie setzten strahlende Orgelpracht in scharfem Kontrast schimmernden und federnden Streicherklängen entgegen, schufen aber auch eine Durchlässigkeit, die beide traumhaft schön verschmolz. Ein Publikumspreis wäre wohl an Morgane Grandjean gegangen. In Lindbergs «Akbank Bunka» durchflutete sie mit dem Goldton ihrer Trompete archaische Klanglandschaften und verblüffte mit jazzig angetriebener Virtuosenakrobatik. Der Applaus der 250 Besucher brandete auf wie in einem vollen Saal.

Hinweis: Die Solistenkonzerte sind als Livestream verfügbar auf: www.hslu.ch/solistenkonzert, zweites Solistenkonzert im KKL: Freitag, 3. Juli, 19.30; Festival Strings Lucerne, fünf Solisten. Vorverkauf: www.kkl-luzern.ch