Luzerner Stimmkünstler Bruno Amstad schreibt jetzt eigene Lieder Man kennt Bruno Amstad, 56, vor allem als Stimmkünstler. Jetzt hat er eigene Songs veröffentlicht. Regina Grüter 07.08.2020, 19.00 Uhr

Bruno Amstad bei sich zu Hause in Kriens, wo er auch arbeitet. Bild: Boris Bürgisser (4. August 2020)

Er versteht sich nicht unbedingt als Poet. Für den Luzerner Sänger Bruno Amstad gehören Text und Musik nicht zwangsläufig zusammen. Musikalische Bildwelten zu kreieren und dabei die Fantasie des Zuhörers anzuregen, ist ihm viel wichtiger. Der Stimmkünstler ist bekannt für seine musikalischen Experimente, für das Ausloten des Stimmorgans. Jetzt aber ruft er sich mit acht neuen Musikvideos zurück ins Bewusstsein, die er auf dem eigenen Youtube-Kanal veröffentlicht hat. Amstad hat sich nun doch als Songtexter versucht. Hört man sich die insgesamt zehn Stücke nacheinander an, begibt man sich auf eine kleine Weltreise, die einem den Musiker sehr nahebringt.

Die Zeit zum Komponieren und Kreieren nimmt er sich immer. Die besonderen Umstände hätten seine Kreativität weder beflügelt noch gelähmt, sagt Amstad. «Aber ich konnte dranbleiben, ohne den Energiefluss zu unterbrechen, und etwas machen aus dem vielen Material, das sich angesammelt hat.» Der Zufall will es, dass wir ihn genau einen Tag, bevor es mit einem ausserhäuslichen beruflichen Engagement weitergeht, bei ihm zu Hause in Kriens treffen, wo er mit seiner Frau und seinem bald 19-jährigen Sohn lebt. Am Mittwoch begannen die Proben zu «Tribute to John Lennon» im Theater Rigiblick in Zürich. Die Show findet draussen statt, im Park des Theaters.

Auf seine Beziehung zu dieser übergrossen musikalischen Figur angesprochen, erwidert der 56-Jährige, die Beatles seien in seiner Jugendzeit prägend gewesen. «Ich war aber nie ein besonders grosser Beatles-Fan.» Das erstaunt ein bisschen, wenn man an die späten Beatles denkt. Mit der Hippiekultur und damit, wie George Harrison die klassische indische Musik und spirituelle Aspekte miteinbezogen hat, kann der Luzerner natürlich viel anfangen. Östliche Musik und Spiritualität sind ein wesentlicher Bestandteil nicht nur von Amstads musikalischem Schaffen, wie viele Gegenstände in seiner Wohnung bezeugen.

Früher aber, da hat Bruno Amstad Rock gesungen und fühlte sich eher zur Musik von Led Zeppelin und anderen hingezogen. Er wollte aber nicht einfach Vorbilder imitieren und merkte bald, dass er keine Tenor-, sondern eine Bassstimme und ein anderes Timber hatte. Er wurde zwar Rocksänger, aber es galt neue Wege zu suchen und sich eher inspirieren zu lassen. Durch Sänger, die mit ihrer markanten Stimme unverkennbar sind. Und in all den Jahren, die Bruno Amstad Musik macht, hat er sich nie musikalisch festgelegt und doch seinen eigenen Stil gefunden. «Jazz, Rock, Punk, World Music, ich war und bin immer offen für Neues», sagt er. Nur liesse sich das schlecht verkaufen, wenn die Leute nicht wissen würden, was sie erwartet, gibt er zu bedenken.

Bewusstsein für die grossen Fragen unserer Zeit

Noch lange vor der Jazzschule Luzern hat er dann seine Liebe zur Improvisation entdeckt. Natürlich stand auch Bruno Amstad wie so viele selbstständige Künstler seit März ohne Job da. Konzerte sind ausgefallen, die Solotournee in Österreich im Frühling musste abgesagt werden – letzte Woche wurde ihm die Unterstützung durch die Behörden zugesichert. Bei Soloprojekten arbeitet er viel mit Loops. Die modale Struktur funktioniert wie ein Baukasten, aus dem er Teile nehmen und jeden Abend etwas Neues erschaffen kann. «Das macht die Improvisation auch für mich alleine nach wie vor sehr spannend», erklärt der mehrfach ausgezeichnete Künstler.

Bild: Boris Bürgisser (4. August 2020)

In den Youtube-Videos wird er für seine Verhältnisse sehr konkret. In Songs wie «System Failure» oder dem Antikriegslied «Simple resizing» lässt uns der Musiker an seinen Gedanken teilhaben. Mit «Until Delirious» gibt es auch einen Hardrocksong. Ein Titel heisst «Space ist the Place». Darin ist von «speed», der Geschwindigkeit, mit der wir unser Leben abspulen, die Rede, von unserer «Hamsterradmentalität». Und davon, dass jetzt die Zeit für «some changes» sei.

Was denn für Veränderungen? Na zum Beispiel, dass niemand mehr hungern müsse, dass endlich ernsthaft etwas gegen die Umweltverschmutzung und unsere Wegwerfkultur getan werde. Von diesem fehlenden Bewusstsein handelt «System Failure». Seine vielen Reisen hätten ihm gezeigt, dass das Leben nicht nur auf die unsere, westliche Art funktionieren könne. Und der Umgang mit der Pandemie, dass die Politik durchaus fähig sei, in Krisenzeiten schnell wichtige Entscheidungen zu treffen.

Zusammenarbeit mit Märchenerzählern

Der erste Song aber, «Talyanochka», ist nicht politisch. Es ist ein russisches Volkslied und das Titelstück des russischen Märchens «Jemelja», mit dem das Märchen Spektakel Dunjascha am 10.September die neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Widder in Luzern eröffnen wird – Erzählkunst mit Figuren und mit Musik von Bruno Amstad. Seit vier Jahren arbeiten sie zusammen, über zehn Produktionen haben sie schon gemacht.

Amstad hat schon vermehrt spartenübergreifend gearbeitet. Da war das Artistikspektakel «Cyclope», er hat Lesungen oder Tanzstücke musikalisch umrahmt, an Freilichtspielen in Malters, Andermatt und Luzern als Komponist oder musikalischer Leiter mitgewirkt, für die Vogelwarte eine Geräuschkulisse erstellt und Filme vertont. «Das sind interessante Synergien, und es ist gegenseitig sehr befruchtend», sagt er. Auch war er bis 2012 fester Bestandteil von Christy Doran’s New Bag und bildet zusammen mit Albin Brun das Duo Albireo.

Er wird nie etwas anderes machen als Musik

Bruno Amstad wird nie etwas anderes machen als Musik, auch wenn er kein Sparkonto hat. «Was ist im Leben wertvoll?», habe er sich gefragt. «Soziale Kontakte, schöne Begegnungen, gegenseitige Wertschätzung.» Auch sei die ganze Entwicklung als Musiker nur durch Inspiration von anderen möglich. «Alleine kommt man nirgendwo hin», sagt Amstad. Die Unterstützung durch andere Musiker und die Familie, das ist es, was ihm Stabilität gibt. Und da wären wir wieder beim «space»: «Die Erde ist einfach eine fragile Kugel, die im Nichts herumschwirrt», sagt Amstad. Alles gehöre zusammen im Universum. «Man muss sich selber bleiben, seine Werte leben, sich aber andererseits nicht zu wichtig nehmen», meint Amstad. Diese Balance gelte es zu finden.

Bruno Amstad arbeitet derzeit an einem Liveprojekt, wofür er einige der Songs auf seinem Youtube-Kanal verwenden möchte. «Es ist schwierig geworden für lokale Musiker, in Luzern aufzutreten, im Südpol oder im Neubad», sagt Amstad mit Bedauern. Es wird Zeit, das zu ändern. Eine kleine Weltreise in seine Gedanken- und Kreativwelt im Neubad-Keller oder im Club des Südpols kann man sich gut vorstellen.