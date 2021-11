Luzerner Theater Beim «Jungen Luzerner Theater» ist Mitmachen angesagt! Mit der Sparte «Junges Luzerner Theater» beginnt im bedeutendsten Zentralschweizer Bühnenhaus eine neue Ära im Jugend- und Kinderbereich. Am Mittwoch feiert mit der Inszenierung von «Emil und die Detektive» ein Klassiker Premiere im Luzerner Theater. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Das Ensemble des Stücks «Emil und die Detektive» rund um die Kinderliedband «Silberbüx». Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Dem Begriff Mehrspartenhaus begegnet man in der Kulturwelt oft. Auch beim Theater. Meist unterhält ein grosses Haus mit Oper, Schauspiel und Tanz drei Sparten. Nicht selten wird noch unterschieden und gesplittet, zum Beispiel zwischen Ballett und zeitgenössischem Tanz. Und da gibt es ja auch noch Musicals. Aber ein «Vierspartenhaus» mit einer Sektion explizit für Kinder und Jugendliche? Das sieht man kaum.

Doch genau das ist das Luzerner Theater seit dieser Spielzeit ganz offiziell. Mit «Junges Luzerner Theater» geht das bedeutendste Bühnenhaus der Region neue Wege. Unter der Intendanz von Ina Karr leiten seit kurzem Teresa Rotemberg und Daniel Mathéus eine Sparte, die sich ihrerseits mit den anderen drei traditionellen Bereichen verzahnt. Karr und Rotemberg betonen im Gespräch mit dieser Zeitung:

Eines von vielen Zielen sei es, das Kinder- und Jugendtheater offener und partizipativer zu gestalten.

Wie das aussehen soll? Es wartet ein ganzer Strauss an Ideen und Formaten auf die jüngsten Theaterfans.

An der Entwicklung eines Stücks teilhaben

Zunächst soll nicht nur das entsprechende Programmangebot für die verschiedensten Altersgruppen breiter werden, sondern alles auch etwas anders funktionieren als zuvor. Intendantin Karr erklärt:

«Teilhabe an Theater, speziell für ein junges Publikum, ist mir ein wichtiges Anliegen.»

Dazu gehören nun vermehrt Workshops oder Wettbewerbe für Schulklassen. Hier ist Mitmachen gefragt. Kinder und Jugendliche lernen dabei nicht nur die jeweiligen Stücke hautnah kennen, sie nehmen teilweise sogar an deren Konzeption und Entwicklung teil. So zum Beispiel bei «Das Ring-Ding» kommendes Frühjahr (mehr dazu auf der Homepage des Theaters). Nicht minder spannend: Für die Tanz-Inszenierung «From Human to Kind» im Dezember arbeiten zwei Choreografen mit den Kids, einer kommt dabei aus dem Hip-Hop. Weiter gibt es Patenklassen für die unterschiedlichsten Produktionen, nicht nur für typische Kinderstücke. Für die Oper «Macbeth» sind laut Rotemberg gleich drei Patenklassen angemeldet.

Aber die Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur vermehrt ins Theater kommen, das Theater soll auch öfters zu ihnen. Rotemberg:

«Mit ‹Zweieinander› werden wir auch in Kitas gehen. Das ist ein interaktives Musiktheater für Kinder ab drei Jahren.»

Die nächsten öffentlichen Familienvorstellungen sind diesen Samstag um 10 Uhr (ausverkauft) und 11.30 Uhr im Südpol Luzern. Ein weiteres, aussergewöhnliches Projekt ist «Klangtauchen». Dabei besuchen eine Schlagzeugerin und eine Sängerin eine Klasse, geben vor, von einem Amt zu sein, um das Zimmer klanglich auszuloten. Die Kinder werden zuvor aber nicht in Kenntnis gesetzt, dass dies eine Inszenierung ist.

Die Verantwortlichen am Luzerner Theater wollen zudem sukzessive ein Kompetenzzentrum aufbauen, in dem auch Partnerinstitutionen wie Kleintheater, Voralpentheater oder Hochschulen am Ideen-, Diskussions- und Formatepool teilhaben sollen. Ein Netzwerk soll entstehen, um den Kindern und Jugendlichen ein Theater zu bieten, welches sich ganz gezielt den Interessen und Bedürfnissen dieser Gruppe widmet. «Diese unterscheiden sich natürlich je nach Alter», so Karr.

Der Wunsch nach Handlung und Action sei bei einem dreijährigen Kind nicht derselbe wie bei einem achtjährigen.

Eine grosse Herausforderung sei die Altersgruppe von rund zehn bis 14 Jahren, da gäbe es noch nicht viele Buchvorlagen und Stoffe.

Und selbstverständlich gibt es auch noch die Gruppe der 15- bis 18-Jährigen, fast Jungerwachsene, die man intellektuell fordern darf. So gesehen bereits bei «Maria», der ersten Schauspielpremiere unter neuer Intendanz. Ein nächster Höhepunkt ist nun das Stück «Emil und die Detektive» (siehe Kasten). Es ist eine moderne, neue Fassung mit viel Abenteuer und Musik. Man wird sehen, wie weit die Inszenierung einlöst, was heutiges Kindertheater sein kann und soll: ein Liveerlebnis mit Partizipation, hoher Identifikation sowie unmittelbarer Kommunikation. Rotemberg ergänzt: «Und damit auch ein ausserschulischer Lernort, an dem das Gezeigte mit allen Sinnen aufgenommen werden kann.»

«Emil und die Detektive» mit neuen Songs von «Silberbüx» «Emil und die Detektive» mit neuen Songs von «Silberbüx» Ab nächster Woche wartet mit «Emil und die Detektive» ein Kinderstück-Klassiker auf das Zentralschweizer Publikum. Dabei wird nicht nur diese zeitlose Geschichte um Freundschaft und Solidarität unter Kindern bei der Jagd nach einem Taschendieb erzählt, sondern auch jede Menge Musik geboten. Dafür steht die Kinderliedband «Silberbüx», die auch Teil des schauspielenden Ensembles ist und mit Benno Muheim aus ihren Reihen den Regisseur des Stücks stellt. Ein mitreissendes und partizipatives Theater mit modernen Beats ist garantiert. Für diese Produktion hat «Silberbüx» eigens Neukompositionen kreiert. (sw)

«Emil und die Detektive» ab Mittwoch, 17. November; weitere Infos: www.luzernertheater.ch/jungesluzernertheater.