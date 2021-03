Kultur Luzerner Theater bringt Tell-Apokalypse online zur Uraufführung Die Tell-Adaption von Franz von Strolchen wird heute erstmals in einer Online-Version gestreamt, soll aber später auch auf live im Luzerner Theater gezeigt werden. Eine Aerosol-Studie stimmt zuversichtlich, dass das möglich sein könnte. Urs Mattenberger 12.03.2021, 05.00 Uhr

Hat sich in ein modernes Endzeitszenarium verirrt: Fritz Fenne als Tell. Ingo Höhn

Eigentlich hatte man sich im Kulturbereich vom Zwang, auf digitale Kanäle auszuweichen, einen Input für neue Formate erhofft. In Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt. Online-Angebote beschränken sich oft darauf, Live-Darbietungen ohne Publikum abzufilmen. Die innovativsten Beiträge dagegen stammen zum Beispiel von Theatermachern, die auch auf der Bühne herkömmliche Grenzen zwischen Film und Theater auflösen.

So war es ein Glücksfall für das Luzerner Theater, dass es in dieser Spielzeit wieder eine Produktion mit Regisseur Franz von Strolchen auf dem Programm hatte und die Online-Version von dessen «Tell»-Adaption heute Abend im Stream zeigen kann. Denn Franz von Strolchen hatte schon in der letzten Saison mit seiner «Taylor AG»-Serie ein Fernsehformat aufgegriffen, das für die Verschiebung ins Online-Medium prädestiniert war. Und dasselbe gilt jetzt auch für die filmische Tell-Version, zu der Christian Winkler einen verstörend-starken Text schrieb.

Corona-Endzeitstimmung

Zum neuen Format gehört hier bereits die Vorgeschichte, die auf der Website des Theaters dokumentiert ist. Ein Journal gibt Einblicke in Busfahrten, die das Team rund um den Vierwaldstättersee auf der Suche nach heutigen Helden und Heldinnen unternahm.

Im Film ist zu sehen, was davon ins Projekt eingeflossen ist. Da es sich um eine Uraufführung handelt, sollen hier nicht zu viele Details verraten werden. Aber die Recherchen bringen Themen ein, die für aktuelle Bezüge sorgen. Da kommt ein Widerstandskämpfer gegen die Pläne für ein radioaktives Endlager in Nidwalden zu Wort oder eine Strafverteidigerin, die sich für Gerechtigkeit selbst für die Männer einsetzt, denen wir «diese Welt» verdanken. Und da ist die Textilingenieurin, die sich weigert, sich vor dem «Hut des Kapitalismus zu verneigen» und der Vergiftung der ganzen Welt den Kampf angesagt hat.

Angst um den Heldenvater: Fynn Liam Dettwyler als Walter. Ingo Höhn

Gesprochen werden die Statements von Schauspielern und Schauspielerinnen in einer Art Verhörsituation, die erst am Schluss geklärt wird. Eingefügt sind sie in eine apokalyptisch verdüsterte Tell-Geschichte, die die spannungsvolle Vater-Sohn-Beziehung ins Zentrum rückt. Tell (Fritz Fenne) und Walterli (Fynn Liam Dettwyler) irren durch eine verwüstete Welt im Endzeitstadium. Weitere Überlebende der zu Beginn geschilderten Tsunami-Katastrophe sind in Schutzanzüge verhüllt, die auf die allgegenwärtige Gefahr – durch Radioaktivität, Chemie oder Corona – verweisen (in verschiedenen Rollen aus Schillers «Tell»: Christian Baus, Olivia Gräser und Sophie Hottinger). Einen deutlichen Bezug zu Schiller bildet der Schwur, in dem sie sich mitsamt dem düsteren «Gessler» von André Willimund gegen «Not und Gefahr» in einer Art Kanon verbrüdern. Dass er auseinanderfällt, lässt erahnen, dass diese Welt selbst durch Helden nicht mehr zu retten ist.

Weiterhin geplant ist die Live-Aufführung von «Tell – eine wahre Geschichte» im Luzerner Theater. Auf der Homepage des Theaters sind zwar alle verbleibenden Premieren- und sonstigen Aufführungstermine vorläufig ausgesetzt. Aber das bedeutet nicht, dass die restlichen Produktionen abgesagt wären. «Wir warten mit der Publikation der neuen Termine, bis klar ist, ab wann und unter welchen Bedingungen wir wieder spielen dürfen», sagt Mediensprecher Severin Barmettler.

Konzert und Theater: kleines Ansteckungsrisiko

Auch wenn die Ansteckungszahlen leicht steigen: Ausgeschlossen scheint nicht, dass in dieser Spielzeit Theateraufführungen und Konzerte wieder möglich sind. Entsprechende Zuversicht schafft eine Aerosol-Studie des Hermann-Rietschel-Instituts in Berlin. Demnach ist etwa der Besuch eines Konzerts oder Theaters mit 30-prozentiger Belegung und mit dem Tragen einer Maske auch auf dem Sitzplatz nur halb so risikoreich (mit einem R-Wert von 0,5) wie im Einkaufszentrum (R-Wert 1).

Zusammen mit Coiffeursalons verzeichnen Kulturanlässe damit in dieser Studie das niedrigste Ansteckungsrisiko, während etwa Oberschulen selbst bei nur 50-prozentiger Belegung und mit Masken einen R-Wert von 2,5 erreichen. Gut möglich also, dass wir den «Tell» dereinst zwar mit Maske, aber nicht in Schutzanzügen anschauen können, die im Film gegen das Leben dann doch nicht schützen.

«Tell - eine wahre Geschichte», Stream am 12. und 26. März, 19.30, www.luzernertheater.ch