Wenn es aus den Kissen nicht mehr schneit – «Frau Holle» am Luzerner Theater macht Klimawandel kindergerecht Das Luzerner Theater bleibt seiner Linie treu und erzählt Klassiker auf eigene Art neu. «Frau Holle» macht den Klimawandel kindergerecht zum Thema: einfach, direkt – und lustig. Regina Grüter 19.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Weihnachtszeit naht und die Sehnsucht nach weissen Weihnachten ist vielleicht grösser denn je. So in Watte gepackt, könnte einem die Coronawelt weniger schwer erscheinen. «Im Winter, wenn Frau Holle die Kissen aufschüttelt, fällt die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Die Landschaft ringsum sieht dann märchenhaft aus», heisst es im Grimm-Märchen «Frau Holle». Sie lebt mitten in den Wolken, gleich beim sprechenden Baum, und bringt den Kindern bei, dass Fleiss immer belohnt wird und Faulheit sich nie auszahlt.

Der Apfelbaum aus dem Grimm-Märchen «Frau Holle» und – Schnee! Probenbild: Ingo Höhn/PD

So weit, so gut. Nur, dass es schneit, sobald Frau Holle ihre Kissen ausschüttelt, dieser märchenhafte Zauber funktioniert im Weihnachtsstück «Frau Holle» auf der Bühne des Luzerner Theaters nicht mehr.

Im Wetterlabor wird ­ Wetter gemacht

Das aufstrebende Berliner Theaterkollektiv «hannsjana» macht daraus «ein Märchen über das Wetter nach den Brüdern Grimm». Die Rahmenhandlung spielt in der Zukunft: Das Klima hat sich verändert, so stark, dass es keinen Winter und keinen Schnee mehr gibt. Dafür ein Wetterlabor auf der Bühne, in dem Laboranten mit Wetterlagen experimentieren. Ihr besonderer Fokus gilt natürlich dem Schnee. Frau Holle existiert nur mehr als Stimme (Gisella Besch), die die Experten anleitet. Und immer wieder sorgen zwei grosse Murmeltiere für lustige Intermezzi: Ihnen raubt der fehlende Winterschlaf den Verstand!

Das Märchen in seiner ursprünglichen Form ist als Stück im Stück angelegt (Stimme des Märchenerzählers: Walter Sigi Arnold): Die Goldmarie und die Pechmarie treten auf, sie machen ihren Weg zu Frau Holle, auch der Apfelbaum und das Brot kommen vor. Die Kategorien «gut und böse» aber und die jeweilige Verknüpfung mit Fleiss und Faulheit würden ziemlich auf den Kopf gestellt, so Sandra Küpper, stellvertretende Intendantin und künstlerische Leiterin des Schauspiels am Luzerner Theater. Neben Wiebke Kayser und Julian-Nico Tzschentke aus dem Schauspielensemble des Luzerner Theaters agiert das Kollektiv «hannsjana», bestehend aus Alice Escher, Katharina Siemann und Marie Weich, auf der Bühne.

Über das Wetterlabor werden die beiden Erzählstränge miteinander verbunden. Dieses sei inhaltlich sehr nah an den Kindern dran, die von Frau Holles Laboranten immer mal wieder direkt angesprochen würden, so Küpper. Hier werde Wissenschaft kindgerecht vermittelt, auf humorvolle, poetische und musikalische Weise, sagt die künstlerische Leiterin. Und ein komplexes Thema wie der Klimawandel einfach und direkt zugänglich gemacht. Ein grosses Thema, das in Coronazeiten in der Medienberichterstattung nach hinten gerückt sei.

Mit «Frau Holle» will das Luzerner Theater dort weitermachen, wo es letztes Jahr mit «Das kleine Gespenst» begonnen hat: Klassiker auf sehr eigene Art neu zu erzählen – für die ganze Familie und so, dass es Spass macht. Beim «Kleinen Gespenst» vermisste man vor lauter Gesang und wildem Kostümfest einzig eine etwas tiefer gehende erzählerische Ebene. Ob das mit «Frau Holle» besser gelingt? Die Produktion ab sechs Jahren macht auf jeden Fall neugierig und ist neben dem Figurentheater an der Industriestrasse und der «Schellen-Ursli»-Inszenierung in der Box (ab dem 2. Dezember) ein leidenschaftliches Statement dafür, dass das Luzerner Theater auch mit Theater für Kinder und Familien offen bleiben will. «Es ist ein Stück, das eine wunderbare Geschichte erzählt und der ganzen Familie Spass macht», verspricht denn auch Sandra Küpper.

Wenn es nichts werden sollte mit dem Schnee bis in die Niederungen, das Treiben in der Stadt nur coronabedingt nachlässt und deswegen doch nichts ruhiger wird, sorgt das Luzerner Theater mit seinem Weihnachtsmärchen für eine tröstliche Konstante. Vielleicht schneit es ja sogar auf der Bühne.

Hinweis: «Frau Holle – Ein Märchen über das Wetter nach den Brüdern Grimm», Dienstag, 24. November, 13.30 Uhr, Premiere (Restkarten), bis zum 31. Januar; www.luzernertheater.ch/frauholle2020.