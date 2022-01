Luzerner Theater Von Wahn und dem Kern des Menschseins: Novelle von Stefan Zweig im UG Das Luzerner Theater inszeniert Stefan Zweigs «Der Amokläufer» als Mischung aus Hörspiel und Konzert. Stefan Welzel 12.01.2022, 17.33 Uhr

Am 22. Februar jährt sich der Todestag des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig zum 80. Mal. Der Literat nahm sich im brasilianischen Exil das Leben, wohin er vor Krieg und Nationalsozialismus geflohen war. Weltbekannt wurde er für ausdrucksstarke, psychologische Introspektiven im Gewand menschlicher Tragödien. Eine solche liegt dem Stück auf der Nebenbühne UG des Luzerner Theaters zugrunde, aus Anlass von Zweigs 80. Todestag. Schauspiel-Spartenleiterin und Regisseurin Katja Langenbach nahm sich Zweigs Novelle «Der Amokläufer» zur Brust und inszeniert den Stoff als Mischung aus Live-Hörspiel, Lesung und Konzert.

Universale und zeitlose Geschichten

Veröffentlicht wurde die Geschichte um einen deutschen Arzt, der in Indonesien in einen Wahn verfällt und sich auf der Reise zurück nach Europa dem Ich-Erzähler anvertraut, im Jahr 1922. Wie in Zweigs wohl bekanntestem Werk «Die Schachnovelle» rund 20 Jahre später ist der Ausgangspunkt der Geschichte die Fahrt auf einem Ozeandampfer. Und wie in der Schachnovelle trifft der Erzähler auf einen psychisch labilen, vom Leben schwer gezeichneten Protagonisten, dessen Schicksal sich dem Lesenden nach und nach in Rückblenden erschliesst.

In «Der Amokläufer» begegnete der Arzt in seinem Tropenexil auf eine gut betuchte und schwangere Engländerin, die ihn ersucht hatte, ihr Kind abzutreiben. Der Mediziner verliebte sich in die Frau, wollte Sex als Honorar. Die Hilfesuchende entzog sich dem Wunsch, trieb daraufhin bei einer «Engelmacherin» ab und musste dies mit dem Tod bezahlen.

Noch auf dem Sterbebett rang sie dem herbeigeeilten Arzt das Versprechen ab, dass nichts von der unehelichen Schande publik würde. Dieser verlor daraufhin völlig den Boden unter den Füssen und tat alles, um das gemeinsame Geheimnis zu hüten. Er begibt sich heimlich mit auf das Schiff, auf dem der Ehemann die Verstorbene in die Heimat überführt. Der Arzt opfert dabei nun alles – seine Karriere, Pension und letztendlich sein Leben.

Katja Langenbach schildert das Wesen von Zweigs Geschichten in der Audioeinführung des Luzerner Theaters wie folgt:

«Besessenheit, die ins Verderben führt, Schuld und Abhängigkeiten – das sind immer wieder Themen bei Zweig.»

Universal und zeitlos analysierte Zweig dabei auch den Zusammenprall der Geschlechter, so Langenbach.

Im UG machen die zwei Ensemble-Mitglieder Tini Prüfert und Thomas Douglas an der Seite des Musikers und Komponisten Mario Marchisella den inneren Kampf des Arztes erfahrbar.

«Der Amokläufer» mit Mario Marchisella, Thomas Douglas und Tini Prüfert (von links) im UG. Bild: Ingo Höhn/LT

Abwechselnd lesend, singend und Gitarre spielend entsteht dabei ein dichtes Erzählgeflecht, das den trunkenen Wahn und die Besessenheit des Hauptcharakters spiegelt. In diesem Hörstück nähern wir uns wie beim Studieren von Zweigs Geschichten dem Kern des Menschseins, der sich erst in Ausnahmezuständen richtig herausschält und die Protagonisten nicht selten vor sich selbst erschrecken lässt.

Premiere: Freitag, 14. Januar, 20.00 (weitere Vorstellungen bis 13. Februar), Nebenbühne UG des Luzerner Theaters, Luzern; www.luzernertheater.ch.