Luzerner Theater Opernpremiere als Schönheitslabor: Experiment ausser Kontrolle Das Luzerner Theater macht aus Händels Oratorium «Il Trionfo del Tempo» ein originelles Laborexperiment in der Box. Die Schönheit, die auch mit verkabeltem Publikum vermessen werden soll, triumphierte an der Premiere vom Samstag in der Musik. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 12.12.2021, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Atem- und Herzfrequenzen (im Hintergrund) geben den Takt vor: die Sänger Ziad Nehme und Tania Lorenzo. Bild: Manuela Jans

In der Box des Luzerner Theaters wurden einem am Samstag all die möglichen Fragen, die man sich nach einer Premiere stellt, mit nach Hause gegeben: In Form eines Fragebogens zu Händels Oratorium «Il Trionfo del Tempo», das hier Vorlage war für ein wissenschaftliches Experiment zur «Vermessung der Schönheit».

Da wird etwa gefragt, ob uns die Vorstellung «fasziniert» oder «berührt» hat oder ob sie uns «intellektuell herausforderte». Es sind Fragen, die man fast alle getrost mit Ja beantworten kann, auch mit Bezug auf den Fragebogen selber. Denn da ist man tatsächlich «geistig gefordert». Spätestens bei den Erläuterungen, wo es heisst: «Ästhetische Emotionen» stellten das erste «integrative Mass jener Emotionen dar, die den ästhetischen Gefallen bzw. Missfallen von Objekten oder Events beeinflussen».

Leiten als Wissenschaftler das Laborexperiment: Thomas Douglas und Tini Prüfert. Bild: Manuela Jans

Probanden aus dem Publikum auf der Laborbühne

Was haben solche Sätze mit der vitalen Musik zu tun, die der junge Händel 1707 über die Vergänglichkeit der Schönheit komponierte? Immerhin enthält sie mit «Lascia la spina» einen Evergreen, der exemplarisch für die Schönheit barocker Musik steht. Bis man darin abtauchen kann, muss man sich an diesem Opernabend freilich gedulden.

Denn dessen erster Teil ist in der Regie von Anna-Sophie Mahler der experimentellen Versuchsanordnung gewidmet, unter der Auszüge aus «Il Trionfo» aufgeführt werden. Und da ist das gesprochene Wort weit näher am Fragebogen als an Händels Musik. Täuschend echt schlüpft die Schauspielerin Tini Prüfert in die Rolle der Wissenschaftlerin, die uns das wissenschaftliche Experiment erklärt, in dem der Tenor Ziad Nehme und die Sopranistin Tania Lorenzo, aber auch Zuschauer Probanden sind. Lässt sich die Schönheit, die wir in der Musik erleben, an Körperfunktionen wie Puls, Atem oder Mimik ablesen? Dafür sucht Thomas Douglas, im Wissenschaftlerduo auf der Bühne eher der impulsive Freak, Freiwillige im Publikum.

Herzschlag des Sängers gibt den Takt vor

Vier Zuschauer (je zwei Frauen und Männer) lassen sich am Rand der Spielfläche verkabeln. Und allmählich lassen die auf Leinwand projizierten, weitgeschwungenen Atem- und kurzwelligen Herzschlagkurven erwartete Muster erkennen.

Dann wird auch der Sänger Ziad Nehme – in Händels «Trionfo» die «Zeit» – verkabelt. Der Herzschlag, der diesen Abend grundiert und sich zwischendurch zum dumpfen Donnergrollen steigert, gibt den Takt vor für die Arie «Urne voi». Es ist ein «faszinierender» Moment, wenn sich die Musiker des Barockensembles Il Profondo (sechs Männer, drei Frauen) auf das Zeitmass einschwingen und Nehme uns mit eindringlicher Tenorstimme mahnt, dass «der Zahn der Zeit nur Skelette des Schreckens zurücklässt».

Das Fazit aus dem Experiment ist aber ernüchternd. Die Laborkittelfrau glaubt, festgestellt zu haben, dass sich während der Arie die Kurven der Probanden einander angenähert hätten. Aber das hatten sie schon längst getan. Für den Nachweis eines «kollektiven Erlebnisses» der musikalischen Schönheit blieb das Experiment zu punktuell. Und überhaupt blieb unklar, wie weit dieser akademische Teil auch eine – lustvoll gespielte – Parodie auf eine Wissenschaft ist, die nur bestätigt, was wir schon wussten. Etwa dass Schönheit nur aus subjektivem Erleben heraus bestimmt werden kann.

Wenn das Interesse an diesem als Experiment reizvollen dokumentarischen Theater erlahmt, rückt die Musik ins Zentrum. Jetzt umschliessen die lustvoll aufspielenden Profondo-Musiker die Bühne im mysteriösen Licht und haben auch die Sänger ihre raren grossen Auftritte.

Werden Teil der Bühne von Sophie Krayer: Das Basler Barockensemble Il Profondo. Bild: Manuela Jans

Porentiefer Blick auf das eigene Altern

Ziad Nehme gibt einmal mit markantem Tenor, einmal mit schwebender, koloraturwendiger Kopfstimme eine unfassbar-schillernde Zeitallegorie. Tania Lorenzo steigert sich von der stillen Klage über den Verlust von Jugend und Schönheit zum abschliessenden «Lascia la spina». Und sie tut das mit derart expressiver Kraft, dass man auf dem Fragebogen reihenweise Wörter – erhaben, melancholisch, erhaben – ankreuzen muss.

Eigene Höhepunkte hat das Projekt, wo sich die Ebenen mischen. Dann etwa, wenn die hinter ihrer Fassade verschanzte Forscherin angesichts der Gefühlsmacht der Sopranistin die Fassung verliert. Die Musik bringt das Experiment ausser Kontrolle, sogar der Ton der beiden Forscher wendet sich jetzt vom Akademischen ins Persönliche.

Wenn Tini Prüfert mit einer Kamera porentief ihre «gerippelte» Haut auf die Leinwand projiziert und über das eigene Altern und gefakte Schönheitsideale sinniert, berührt einen das ganz existenziell. Dass sie die «La-Spina»-Arie für sich zur Gitarre anstimmt und daraus das überwältigende Finale herauswächst, schlägt einen Bogen über den ganzen Abend. Denn wer weiss, vielleicht hätte uns die Schönheit dieses Schlusses ohne den akademischen Auftakt nicht derart überwältigt. «Energetisiert» – laut Fragebogen – war denn auch der lange Applaus des Premierenpublikums.

Verstellungen in der Box des Luzerner theaters: 16. 19., 22., 28. Dez., 5., 9., 13., 16. Januar; www.luzernertheater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen