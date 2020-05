Interview Drei Sparten, vereint durch eine Vision: So will die neue Luzerner Theaterchefin Ina Karr mit ihrem Team durchstarten Die künftige Intendantin des Luzerner Theaters stellt ihr Leitungsteam vor. Das Ziel ist eine spartenübergreifende «Luzerner Dramaturgie». Urs Mattenberger 22.05.2020, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Ina Karr wurde vor einem Jahr eine Intendantin für das Luzerner Theater (ab 2021/22) gewählt, die nicht selber Regie führt. Dadurch soll sie sich in den Prozess hin zu einem neuen Theater einbringen können und will eine Vielfalt von Regiehandschriften ermöglichen. Überraschende Akzente setzen die Spartenleitungen, die sich an einer digitalen Medienpräsentation vorstellten.

Ina Karr, in den Leitungsteams der Sparten Oper, Schauspiel und Tanz sitzen mit Katja Langenbach und Lydia Steier zwei Regisseurinnen. Ist das eine Abkehr von der Vielfalt an Regiehandschriften?

Nein, diese bleibt für uns zentral. Katja Langenbach, die das Schauspiel leiten wird, kommt ursprünglich von der Dramaturgie her und arbeitet im Grenzbereich von Schauspiel, Tanz, Erzähltheater und Medienkunst. Das sind ideale Voraussetzungen für ein gemeinsam gedachtes, einladendes Theater und spartenübergreifendes Arbeiten, das uns wichtig ist. Wir nennen das eine Luzerner Dramaturgie.

Das künftige Leitungsteam des Theaters fand in den letzten Wochen und auch für die aktuelle Medienpräsentation in Videokonferenzen zusammen (im Uhrzeigersinn): Lars Gebhardt (Oper), Ina Karr (Intendantin), Katja Langenbach (Schauspiel), Wanda Puvogel (Tanz) und Lydia Steier (Oper).

Lydia Steier, Co-Leiterin der Sparte Oper, hat sich mit eigenwilligen Inszenierungen an Schweizer Theatern und bis nach Berlin und Salzburg profiliert. Davon wird auch Luzern profitieren?

Lydia Steier wird ein bis zwei Regiearbeiten pro Spielzeit vorstellen. Aber die Arbeit am Luzerner Theater interessiert sie auch deshalb, weil sie über das Inszenieren einzelner Stücke hinaus erstmals einen Spielplan entwickeln kann. Lars Gebhardt, der als Dramaturg von der Deutschen Oper in Berlin kommt, wird mit ihr in der Oper Spielplan, Ensemble und unterschiedliche Regiepositionen prägen. Für die Vielfalt von choreografischen Handschriften im Tanz steht als dessen Leiterin Wanda Puvogel, die als Tanzdramaturgin an deutschen und schweizerischen Bühnen national und international gut vernetzt ist.

Wie haben Sie dieses Team zusammengestellt?

Auch da war mir die Vielfalt wichtig. Mit Lydia Steier und Lars Gebhardt arbeite ich schon lange zusammen, Katja Langenbach und Wanda Puvogel, die seit Jahren in der Schweiz arbeiten, habe ich erst auf langen Spaziergängen zu Coronazeiten kennen gelernt. Alle vier sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber sie stehen mit ihrem künstlerischen Tun für all das, was auch mir inhaltlich und ästhetisch wichtig ist – für spartenübergreifende Offenheit, für Teamgeist, Kreativität, Lust am Spielen und Erzählen, Internationalität und Neugier auf eine Stadt und Region.

Das Leitungsteam bilden vier Frauen und ein Mann. Wird es eine weibliche Ästhetik geben?

Nein, Arbeiten von Frauen sind genau so heterogen wie die von Männern. Aber Frauen sind als Regisseurinnen oder Choreografinnen auf Bühnen stark untervertreten, wir haben zu wenige weibliche «role models». Deshalb wollen wir ihnen als Künstlerinnen eine angemessene Präsenz geben.

Sie wollen die Öffnung durch Benedikt von Peters Raumtheater, das neues Publikum gewann, weiterführen. In welche Richtung geht das mit diesem Team?

Wir alle bringen vielseitige Erfahrungen auch mit der Freien Szene mit. Das wird helfen, bestehende Kontakte zu intensivieren und neue Zusammenarbeiten zu suchen. Eine wichtige Rolle spielen bei der Öffnung neben Räumen und Aussenräumen die Ensembles. Ensemble-Mitglieder, die sich auch in anderen Kontexten bewegen, sind eine direkte Verbindung zu den Menschen in der Region.

Sie versprechen zeitgenössisches Theater, das ästhetisch das Aussergewöhnliche sucht und per se politisch ist. Darf es trotzdem unterhaltend sein?

Klar, das schliesst sich überhaupt nicht aus. Mit zeitgenössisch meine ich, dass das Theater mit seinen Mitteln, der Komplexität unserer Welt zu begegnen, helfen kann, uns in verrückten Zeiten wie diesen nicht zu verlieren. Wie Lydia Steier vorhin sagte, geht es darum, auch schwergewichtige Themen mit den sinnlichen Mitteln des Theaters so umzusetzen, dass das Publikum verführt wird, diese Reise mit grosser Begeisterung mitzugehen, auch wenn sie mal sehr hart sein kann. Ich denke, das ist in Luzern nicht anders als in anderen Städten und vor allem eine Frage der Qualität.

Ein soeben publiziertes Schutzkonzept zeigt, wie Theater bald einmal wieder ihren Betrieb aufnehmen könnten. Wie wird die Coronakrise das Theater verändern – allenfalls auch ihren Start in Luzern?

Das kann ja niemand vorhersehen. Aber Theater ist von der Coronakrise in besonderer Art betroffen, weil es das Gegenteil von Abstand ist – es bedeutet Nähe, Austausch, Reibung, Zusammenkommen. Wie weit man das mit Schutzkonzepten einlösen kann, wird sich zeigen. Die Coronakrise hat uns bewusst gemacht, wie verletzlich, aber auch wie kostbar diese Kunstform ist. Und dass das Live-Erlebnis durch digitale Formate bereichert, aber nicht ersetzt werden kann. Da auch wir uns über Videokonferenzen ausgetauscht haben, freuen wir uns umso mehr auf die Rückeroberung des öffentlichen Raums durch die Künste. Und an den glaube ich fest.

In der Sparte Oper steht schon die Doppelbesetzung der Leitung für Vielfalt. Diese umreisst der Dramaturg Lars Gebhardt (37) so: «Es gibt Leute, die im Theater warten, bis sich der Vorhang öffnet, und sich eine Aufführung anschauen, ohne mit irgendwem in Kontakt zu treten.» Auch solches Geschichtenerzählen mit «klassischem Theaterhandwerk» wird es in der Oper geben. «Dem stellen wir aber eine andere Form von Zeitgenossenschaft gegenüber, indem wir mit lebenden Komponisten zusammenarbeiten.» Zeitgenössische Oper bedeute nicht zwangsläufig «Knäckebrot»-Musik: «Heute gibt es Komponisten, die sich im Musiktheater zwischen den Stilen bewegen und die auch keine Angst vor dem Populären haben.» Je mehr man die Trennung von «U- und E-Musik» aufhebe, könne man ganz unterschiedliches Publikum abholen und für «die verrücktesten Sachen begeistern», ist Gebhardt überzeugt.

Vielfältig ist auch die Amerikanerin Lydia Steier (42), die sich vor allem im deutschsprachigen Raum als eigenwillige Regisseurin einen Namen gemacht hat. Einerseits macht sie «sattes Theater mit dem Mut zur grossen Geste», sagt Gebhardt, der mit ihr oft zusammenarbeitete. Anderseits will Steier, sagt sie selber, das Publikum «bewegen», indem sie «ästhetische Grenzen überschreitet». Dafür will sie vermehrt «neueste Technologien und neue Medien nutzen, um die heterogene sinnliche Erfahrung der Oper zu transportieren. Wir werden spannende Stars der Videokunst nach Luzern holen!» Das Mann-Frau-Thema ist für Gebhardt wie Steier wichtig, weil sie Stereotype aufbrechen wollen, denen die Frau in der Oper des 19. Jahrhunderts als «Verführerin, Dummchen oder unmöglicher Engel» (Steier) meist entspricht. «Frauen mögen auf den ersten Blick Opfer sein, doch die Musik erzählt oft genau das Gegenteil», sagt Gebhardt.

Die deutsche Regisseurin und Dramaturgin Katja Langenbach (42, Bild) machte sich als freischaffende Theatermacherin in verschiedenen Häusern, unter anderem in Bregenz, Ulm und St. Gallen, einen Namen. Zudem produzierte sie für den Bayerischen Rundfunk Hörspiele. Sie lebt seit 2011 in St. Gallen. Langenbach will für das spartenübergreifende Schaffen ihre Erfahrungen aus der freien Szene nutzen und deren spezifisch «performativen Formate und Arbeitsweisen» mit in das Luzerner Theater einbringen. Sie sieht Theater als gesellschaftspolitisch relevante Institution, die sich mit «der Aktualität und lokalen Begebenheiten auseinandersetzen sollte». Auf dieser Grundlage können gänzlich neue Produktionen aus der Feder zeitgenössischer Autoren entstehen – am besten durch kritische Auseinandersetzung mit dem Text. Die Emanzipation vom vorliegenden Stoff ist Langenbach ein besonderes Anliegen: «Hier kann sich das Schauspiel etwas vom Tanz abschauen, wo immer bei null angefangen wird und man nicht einen fixfertigen Text vorgesetzt bekommt.» Langenbach ist es bei aller Reibung mit der Vorlage trotzdem wichtig, «sich auf den Text einzulassen und die Figuren und die Sprache genau und liebevoll zu untersuchen». So bringe man lebendige Figuren auf die Bühne. Im von Benedikt von Peter forcierten partizipativen Konzept sowie in den Herausforderungen durch die Coronakrise sieht Langenbach Möglichkeiten zu neuen Formen. So könne sie sich minimalistische Stücke mit nur einem Schauspieler oder einer Schauspielerin vor einem oder nur wenigen Zuschauern vorstellen. Das in Luzern vielfältig gepflegte Rausgehen in den öffentlichen Raum soll weiterverfolgt werden. Langenbach will eine «sichtbare Theatermacherin sein, die mit der Bevölkerung in Kontakt tritt». Programmlich peilt sie eine Bandbreite an, die vom griechischen Klassiker über Ibsen und von Kleist bis zur zeitgenössischen britischen Schule und Schweizer Autoren reicht.

Die Tanzcompagnie wird nicht von einer Person mit Tanzausbildung geleitet, sondern von einer Tanzdramaturgin. Wanda Puvogel, die unter anderem als Dramaturgin für das Tanzfestival «Steps» arbeitet, wird wie ihre Vorgängerin Kathleen McNurney eine grosse Bandbreite an choreografischen Handschriften zeigen, einen «Ausschnitt aus der Kreativität des Tanzes mit seinen vielen Tanzsprachen und Formaten». Als grenzüberschreitende Kunstform und «Sprechen ohne Sprache» sei Tanz «geeignet, Menschen unterschiedlichster Herkunft hinweg zusammenzubringen». Auch mit Vermittlungsangeboten möchte Puvogel den Tanz in der Gesellschaft noch besser verankern. Und sie betont die Bedeutung einer eigenen und – wie gegenwärtig – «starken Compagnie»: «Von den Tänzerinnen und Tänzern, die deswegen nach Luzern kommen, profitiert langfristig auch die Freie Szene.»