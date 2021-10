Klassiker Shakespeare im Luzerner Theater oder: Ein König jenseits der Komfortzone Das Luzerner Theater bringt einen effektvollen «King Lear» auf die Bühne. Die Überraschung ist gross – die Verwirrung aber oft auch. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 01.10.2021, 16.56 Uhr

Der König sitzt gebrochen und verwirrt auf seinem Stuhl und sagt: «Ich werde nicht weinen, eher gehe ich in den Wahn!» Mit offenem Visier rennt der alte Mann in sein Ende. Desillusioniert und verraten, findet er kaum mehr Halt in seiner Welt, die soeben zusammenbricht. Und ja, er sitzt an diesem Donnerstagabend im Luzerner Theater, als sich «King Lear» vor seinen rebellischen Töchtern Goneril und Regan zum Bittsteller erniedrigen muss. Der Hauptcharakter in Heike M. Goetzes Inszenierung des Shakespeare-Klassikers schiebt sich auf dem Rollstuhl zwei Stunden lang durch die Szenerie. Ein originelles, allegorisches Element? Nicht ganz. Aber dazu später mehr.

Verfällt zunehmend dem Wahn: König Lear, gespielt von Daniel Nerlich. Ingo Höhn/LT

Allzu menschliche Regungen und Abgründe wurden von William Shakespeare natürlich auch in dieser Tragödie abgehandelt. Sie spiegeln existenzielle Konditionen unseres Daseins. Das ist Shakespeare pur. Doch unweigerlich kommen bei einem 500 Jahre alten Stoff trotzdem Fragen auf wie: Was kann Shakespeare uns heute noch sagen? Muss er das überhaupt? Wie zeitlos sind seine Dramen, die diese menschlichen Tragödien vermitteln? Und wie soll das Gegenwartstheater damit umgehen?

Karges Bühnenbild

Im Vorfeld der Premiere des Stücks sagte die Regisseurin, dass «Theater Gedankenräume und Fragestellungen zulassen sollte», mehr als konkrete Botschaften zu verteilen. Tatsächlich? Darüber lässt sich wie über so vieles beim Theater streiten. Nun denn, auf in diese Luzerner Inszenierung von «King Lear».

Die Inszenierung kam mit der gewählten, kargen Bühnenausstattung sehr gut zur Geltung. Bild: Ingo Höhn/LT

Zuallererst fällt das karge Bühnenbild auf. Gänzlich in Schwarz- und Grautönen gehalten, mit einer grossen dunklen Wolke, die über allem schwebt, und einer ansonsten minimalistischen Ausstattung, vermittelt es diejenige Kälte, die bald auch des Königs Herz ergreifen wird. Was schnell geschieht: Dieser Lear fesselt, zieht mit seiner Intensität sofort in den Bann. Beinahe traumwandlerisch entführt uns das Ensemble sogleich in eine düstere, ziemlich nihilistisch anmutende Adelswelt. Stilmittel der Abstraktion, Verfremdung und Dekonstruktion, welche Goetze einsetzt, sind reich an der Zahl. Vor allem zu Beginn kommen wir diesbezüglich aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Die von der Regisseurin angekündigte, durchaus berücksichtigte Werktreue ist hier definitiv nicht zu sehen. Es kommt halt immer drauf an, wie man so was interpretiert.

Fein aussortiertes Destillat

Auf jeden Fall begrüsst uns eine Art Königs-Doppelgänger oder Alter Ego in Form eines betagten Mannes – dargestellt von Statist Max Rüfle. Er trägt eine orange Papier- oder Kartonkrone und fragt auf Schweizerdeutsch, ob ihn hier im Saal jemand kenne. Ein erster Pflock der Verfremdungstaktik ist eingeschlagen und reisst uns aus der Komfortzone, ehe das Stück überhaupt richtig angefangen hat. Es geht weiter mit dem Intro – alle Schauspielenden tragen einen schwarzen Schleier um den Kopf. Bis auf des Königs Antlitz (und das seines Doppelgängers, sofern es denn einer ist) sieht man die ganze Inszenierung hindurch kein einziges Gesicht. Die drei Töchter des Königs erkennt man dennoch als solche. Sie zerren die weiteren Figuren, die zunächst regungslos darniederliegen, auf die Bühne. Bald darauf stösst der richtige König Lear auf dem Rollstuhl dazu.

Bild: Ingo Höhn/LT

Und schon kommt die nächste Überraschung: Wie ein Moderator ordnet er mit zynischen Kommentaren die Szenerie, fragt, ob das «Gerät da an der Feuerschale» die jüngste Tochter sei. Tja, wir wissen es auch nicht. Und wenn diese später auf Portugiesisch spricht und laufend übersetzt werden muss, ist die Abstraktion perfekt. Irgendwann weiss man dann schon, wer wer ist. Trotz Schleiergewändern. Zumindest meistens. Hier wird klar: Die Geschichtslosen stehen für die Möglichkeit, dass wir uns alle in jeder der Figuren wiederfinden können. Wir können alle Verzagte, Rebellierende, Verräter, Liebende, Treue oder Meuchelmörder sein. Diese Botschaft sitzt.

Im weiteren Verlauf entwickelt Goetze ein Destillat aus Shakespeares Tragödie – fein aussortiert aus dem riesigen Originaltext und der Übersetzung von Miroslava Svolikova. Je länger das Stück dauert, desto mehr macht sie auch Gebrauch davon. Damit kommt sie dem klassischen Verständnis von Werktreue in dieser eigenwilligen Interpretation etwas näher.

Natürlich soll und darf Goetze mit diesem Stoff alles Mögliche machen, was aktuelles Theater zu einem prägenden Erlebnis macht.

Das tut sie auch und lotet dabei die Entschlackung der Handlung aufs Äusserste aus. Die neun Darstellerinnen und Darsteller setzen Goetzes grosses Reiz- und Sinnesangebot mit einem herausragenden, sehr körperlichen Spiel betörend um. Und Daniel Nerlich gibt einen wunderbar schizophrenen König Lear. Übrigens: Dass er im Rollstuhl sitzt, ist einem realen Umfall geschuldet – sein Bein ist gebrochen. Dass man dies wie selbstverständlich für einen Regieeinfall hält, liegt bei dieser Inszenierung auf der Hand.

Ein imposanter, aber zwiespältiger Abend

Ein auffallendes, wenn auch nicht sonderlich originelles Stilmittel Goetzes sind die gesprochenen und nicht gespielten Handlungen («Lear stirbt») oder Regieanweisungen («alle ab»). Das soll wohl auch dem besseren Verständnis dienen. Hat man das Drama nicht gelesen oder ist zumindest nicht gut informiert, droht man schnell einmal verloren zu gehen in den Weiten dieser bildgewaltigen Inszenierung. Rechnet man all diese dramaturgischen Brüche und Verfremdungseffekte zusammen, resultiert daraus zwar ein sehr spannender und vielseitiger, aber auch ziemlich fragmentarischer «King Lear». Auf dem Weg zum Kern des Menschlichen, wie Goetze es angekündigt hat, bleibt das Publikum auf der Strecke.

Bild: Ingo Höhn/LT

Es stehen jedoch tatsächlich viele Gedankenräume offen, dieses Versprechen ist eingelöst. Das ist gut. Und dieser «King Lear» provoziert auch – noch besser. Aber er ist ziemlich fahrig und unübersichtlich, was leider zu latenter Verwirrung führt. Dekonstruktionselemente sind eben nur solange ideal, wie sie mit der Stringenz und der Verständlichkeit in Symbiose stehen. Das tun sie hier zu selten. Trotzdem: Es war ein imposanter, wenn auch etwas zwiespältiger Abend.

