Luzernerin spielt «Sisi» «Nichts zu tun mit den Romy-Schneider-Filmen»: Mit ikonischer Rolle zum Serienstar Die Luzernerin Dominique Devenport ist die neue «Sisi». In Romy Schneiders Fussstapfen treten muss sie nicht. Regina Grüter Jetzt kommentieren 27.12.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für «Sisi» jeden Morgen eineinhalb Stunden in der Maske – nur für die Haare. Privat mag es die 25-jährige Dominique Devenport gerne legerer. Bild: Agentur Above The Line, München

Das ist eine andere Sisi! Nur schon der Name der sechsteiligen Serie von RTL+ legt das nahe. Da schreibt sich «Sisi» mit einem S und nicht mit zwei wie in den Filmen von Ernst Marischka mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen.

Nun tritt mit Dominique Devenport eine junge Luzernerin in die Fusstapfen von Romy Schneider. Oder eben nicht. Die Serie, die ab heute Abend im Fernsehen ausgestrahlt wird, erzählt eine andere Geschichte der 16-jährigen Herzogin Elisabeth, die 1854 ihren Cousin Franz Joseph heiratet und damit zur Kaiserin von Österreich wird. Im Interview mit RTL sagt Devenport:

«Wir haben es geschafft, eine menschlichere, modernere Sisi zu kreieren.»

Und eine realere, die auf der tatsächlichen Person Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach (1837–1898) aufbaut. Sie trug den Spitznamen «Sisi» und wurde erst durch die Verfilmungen aus den 1950er-Jahren als «Sissi» bekannt.

«Sissi»-Tradition gab es in der Familie Devenport nicht

Gerade flimmern die drei Marischka-Klassiker wieder über die Bildschirme. Für viele Leute gehört «Sissi» genauso zum Festtagsfernsehprogramm wie «Drei Nüsse für Aschenbrödel». Auch für ganz viele von Dominique Devenports Freundinnen und Freunden. Nicht so für sie selbst. Sie hat sich die Filme als «Vorbereitung» auf ihre Rolle zum ersten Mal angeschaut. Weil ihr Vater Amerikaner ist, sei ihr Weihnachten sehr amerikanisch geprägt gewesen, sagt die 25-Jährige. Die «Sissi»-Tradition gab es in der Familie Devenport nicht.

Sie identifiziert die Marischka-Filme als das, was sie sind: Märchen. Die Serie nun zeigt eine vielschichtigere Sisi, eine mit Stärken und Schwächen. Es ist die «Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit», wie der Sender ausführt.

Ihren ersten Auftritt hat Sisi als energiegeladener Teenager.

Sie ist zum ersten Mal verliebt und entdeckt ihre Sexualität – «Sisi» beginnt mit einer Masturbationsszene. Da denkt man schon lange nicht mehr an Romy Schneider.

Als Sisi wird Dominique Devenport mit den engen Zwängen des höfischen Protokolls konfrontiert. Bild: RTL/Story House Pictures

Und auch Dominique Devenport hat nicht das Gefühl, in deren Fussstapfen treten zu müssen: «Unsere Serie hat im Grunde nichts zu tun mit den Romy-Schneider-Filmen. Wir haben uns immer mit der realen Elisabeth befasst. Die beiden Sachen können sehr gut nebeneinander existieren.» Die Klassiker mit der bezaubernden Romy Schneider und die Neuinterpretation mit der frischen und natürlichen Dominique Devenport.

Es ist die erste grosse Rolle der schweizerisch-amerikanischen Schauspielerin, die in Luzern an der Schule erste Theatererfahrung gesammelt hat und am Luzerner Theater unter anderem 2012 in der Weihnachtsinszenierung «Di chli Häx» mitwirkte.

Im selben Jahr spielte sie im Fernsehfilm «Nebelgrind» die aufgeweckte Bauerstochter und hatte ein Jahr später eine kleine Rolle in der internationalen Produktion «Nachtzug nach Lissabon» mit Jeremy Irons und Bruno Ganz.

2012 war sie 16 Jahre alt und an der Kantonsschule, exakt im gleichen Alter also wie Sisi, als sie Kaiser Franz Joseph heiratet. Damals sagte Devenport, sie wolle auf jeden Fall auf eine Schauspielschule gehen, am liebsten in Deutschland.

Gesagt, getan. Nachdem sie jahrelang im Kino Bourbaki in Luzern gearbeitet hatte, zog sie nach Deutschland und studierte ab 2017 an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Das Schauspielstudium schloss sie heuer ab, seit dieser Saison ist Devenport festes Ensemblemitglied am Volkstheater Rostock, wo sie auch lebt. Im Oktober fiel die letzte Klappe zu «Sisi» – die Dreharbeiten dauerten vier Monate und fanden in Lettland, Litauen und Bayern statt.

Spielt die eigensinnige Sisi anmutig und charismatisch

«Obwohl ich zweisprachig bin, ist Hollywood noch weit weg», meinte Dominique Devenport als 16-Jährige, mit dem grossen Wunsch Schauspielerin zu werden. Sie spielt die eigensinnige Sisi anmutig und charismatisch. Wie Lily James («Downton Abbey») oder Emma Mackey («Sex Education») nimmt sie einen mit ihrer natürlichen Ausstrahlung für sich ein. Als Nächstes wird Devenport zusammen mit der Zürcherin Luna Wedler in einer kleineren Rolle im Nazidrama «Der Passfälscher» zu sehen sein. Die 22-jährige Zürcherin ist fast schon etabliert im deutschen und schweizerischen Film- und Seriengeschäft. Die Karriere der 25-jährigen Luzernerin Dominique Devenport ist mit «Sisi» auf jeden Fall so richtig lanciert.

Dienstag, 28., bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei RTL, im Streaming bei RTL+; eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben. Siehe auch «TV Woche» von Montag.

In den grossen Fussstapfen von Romy Schneider und Karl Heinz Böhm: Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Kaiser Franz: Bild: RTL

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen