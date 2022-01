«Macbeth» am Luzerner Theater Sopranistin Susanne Elmark: «Der Machtrausch geht mit einer fast sexuellen Aufregung einher» Wahnsinn, der nichts mit Corona zu tun hat: Susanne Elmark singt am Luzerner Theater als Stargast die Lady in Verdis Oper «Macbeth». Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Machtrausch bis zum Wahnsinn: Susanne Elmark (52) als Lady Macbeth in einer Probe im Luzerner Theater. Bild: Ingo Höhn/LT

Das Luzerner Theater ist ein Sprungbrett für junge Künstler. Sie aber sind eine arrivierte Sängerin und treten an grossen Opernhäusern und auch am Lucerne Festival auf. Hat Ihr Gastauftritt am Theater etwas mit Corona und leeren Terminkalendern zu tun?

Susanne Elmark: Nein, überhaupt nicht. Der Grund ist, dass ich hier zum ersten Mal die Lady Macbeth in Verdis Oper singen kann und dass das Theater eine Stimme wie meine für die Partie wollte. Aber natürlich war auch ich als freischaffende Künstlerin, wie alle in dieser Zeit, von Corona stark betroffen. Dennoch bin ich in der glücklichen Lage, dass mir viele attraktive Verpflichtungen geblieben sind.

Wie haben Sie dieses ständige Auf und Ab erlebt und gemeistert?

Am schwierigsten waren Absagen, die kurzfristig oder meiner Meinung nach zu früh erfolgten. Für eine Produktion von Aribert Reimanns «King Lear» am Teatro Real in Madrid hatte ich Anfang 2020 bereits die Koffer gepackt, als diese Tage vor Beginn der Proben auf 2024 verschoben wurde. Für Jörg Widmanns «Babylon» an der Berliner Staatsoper kam die Absage im Januar 2021, obwohl die Premiere erst Ende Juni angesetzt war. In der freien Zeit, die sich durch Absagen ergab, konnte ich neue Partien einstudieren, darunter die Donna Anna aus Mozarts «Don Giovanni», die Fiordiligi aus «Così fan tutte» und die Violetta aus Verdis «La traviata». Allein diese Liste zeigt, wie lange diese Pandemie nun schon dauert!

Wenn Sie singen durften, führte das zu besonderen Erlebnissen?

Ja, ein solches war im Herbst 2020 die Aufführung von Beethovens Neunter Sinfonie unter Maestro Gustavo Dudamel in Barcelona und Madrid, in einer Lücke zwischen den Lockdowns. Man spürte, dass alle Beteiligten, Orchester, Chor, Solisten, Maestro und das Publikum es so geschätzt haben, dass man live Musik machen und erleben durfte. Aber Corona schafft noch ein weiteres Problem. Oft bekommt man nach erfolgreichen Auftritten Folgeengagements. Weil wegen der Pandemie Produktionen abgesagt werden, gibt es auch weniger Folgeengagements.

Premiere: Grosse Verdi-Oper mit bekannten Namen Giuseppe Verdis Oper «Macbeth» handelt – mit Shakespeare – von Macht, Mord und Terror: Verführt von einem Hexenspruch, ermorden Macbeth und seine Lady den schottischen König, um die Macht an sich zu reissen. Als die Prophezeiung sich gegen sie selbst richtet, endet die Lady in der Umnachtung und Macbeth im eigenen Blut. Dafür hat das Luzerner Theater neben Sängern aus dem Ensemble bekannte Gäste verpflichtet. Neben der dänischen Sopranistin Susanne Elmark (Lady) singt der Isländer Hrólfur Sæmundsson die Titelrolle; Regie führt der deutsche Regisseur Wolfgang Nägele, am Pult steht der iranische Dirigent Hossein Pishkar. Die Ausstattung besorgt Valentin Köhler, Hausszenograf am Luzerner Theater. (mat)

Sie machten Karriere als Koloratursopranistin – mit Mozart, Strauss und zeitgenössischen Opern. Von Verdi sangen Sie die Gilda in «Rigoletto» und Oscar in «Un ballo in maschera». Wieso wollte das Luzerner Theater Ihre Stimme für die Lady Macbeth?

Seit den 50er- und 60er-Jahren wurde und wird diese Rolle zunehmend mit breiten und dunklen Stimmen besetzt. Das entsprach der Entwicklung hin zu schweren Stimmen bei Verdi wie bei Wagner. Das Luzerner Theater dagegen wollte wegen der Grösse des Hauses und aus künstlerischen Gründen die Partie schlanker und heller besetzen, als man es gewöhnlich hört. Zudem suchten sie eine Sängerin, die auch gut schauspielern kann, was mir generell sehr wichtig ist. Lars Gebhardt, der Co-Leiter der Opernsparte in Luzern, kennt mich aus seiner Zeit an der Berliner Staatsoper, und so kam dann die Anfrage an mich.

Eine Ihrer Paraderollen ist die koloraturwendige Königin der Nacht. Wie gross ist von da der Sprung zu dieser frühen ­Verdi-Partie?

Ich würde nicht von einem Fachwechsel sprechen, aber es ist für mich ein Schritt hin zum dramatischen Fach. Schon der erste Blick in die Partitur zeigte mir aber, dass sie mir liegt, und sie einzustudieren, machte mir riesigen Spass! Trotzdem war mir bei meiner Zusage wichtig zu wissen, dass nicht erwartet wurde, dass meine Lady wie Puccinis Turandot klingt. Ich denke, eine mehr kammerspielartige Interpretation, wie wir sie jetzt zeigen, ist eine Chance, weil diese Rolle unglaublich viele, auch verletzliche Facetten hat und nicht auf das Klischee einer machtbesessenen bösen Frau reduziert werden darf. Schwarz-Weiss-Interpretationen bleiben oft oberflächlich. Die Königin der Nacht zum Beispiel habe ich in siebzehn Inszenierungen gesungen, in denen manchmal nicht sie, sondern Sarastro der Bösewicht war. Und das tat erfrischend gut.

Aber Macbeth und die Lady gehen über Leichen, um Krone und Macht an sich zu reissen. Wo hat es da Platz für die Liebe, die Regisseur Wolfgang Nägele zum «Katalysator der destruktiven Kräfte» machen will?

Es gilt ja als ausgemacht, dass Verdi in dieser Oper auf eine Liebesgeschichte verzichtet habe. Im Gegensatz zu dieser Auffassung zeigen wir, wie das Handeln von Macbeth und der Lady auch aus ihrer starken Beziehung heraus verstanden werden kann. Beides sind Machtmenschen und ziehen sich schon als solche an. Dazu gehört, dass sie sich gegenseitig manipulieren, aber auch eine körperliche Anziehung. Unsere Lady hat deshalb eine starke sexuelle Ausstrahlung. Der Machtrausch der beiden geht mit einer fast sexuellen Aufregung einher, in unterschiedlichen Formen eines unbedingten Begehrens. Es geht also nicht um eine nette, aber auch ein bisschen harmlose Liebesbeziehung wie bei Pamina und Tamino in der «Zauberflöte»!

Ein Höhepunkt der Oper ist die Wahnsinnsarie der umnachteten Lady. Wie kann man dem Wahnsinn eine Stimme geben?

Verdi selber wünschte sich keine «schöne» Lady, was die Erscheinung wie den Gesang betrifft. Dazu passen in der Partitur Akzente, die dem musikalischen Sinn zuwiderlaufen und etwas eckig wirken. Entsprechend habe ich mit unserem Maestro Hossein Pishkar nach Möglichkeiten gesucht, den schönen Klang auch mal hinter dem Ausdruck zurückzustellen und, im Wahnsinn, mit mehr Luft und flüsternd zu singen.

Sie sind seit Beginn Ihrer Laufbahn freiberuflich in aller Welt unterwegs. Wie kam es so früh dazu?

Als ich zu Beginn meiner Karriere eine Spielzeit lang in Innsbruck im Ensemble war, vermisste ich die Freiheit, auch ausserhalb attraktive Engagements annehmen zu können. Ich liebe das Reisen und mich an verschiedenen Orten neu einzurichten. Das liess sich auch gut vereinbaren mit einer Familie mit drei Kindern, die alle Musiker geworden sind und die ich dabei intensiv begleitet habe.

Hinweis: Premiere: Samstag, 22. Januar, 19.30, Luzerner Theater (Derniere: 17. Juni); https://www.luzernertheater.ch/macbeth.

