Performance Mal eine, mal zwei Personen. Über die Kunst des Zusammenseins und sich Abgrenzens. Tänzerin Beatrice Im Obersteg und Künstlerin Claudia Bucher ergänzen sich als Performance-Duo. Dieses Mal trotzen sie Kälte und Winter - auf der Ufschötti in Luzern. Susanne Holz Jetzt kommentieren 03.02.2022, 19.24 Uhr

Spieglein, Spieglein ... Tänzerin und Choreografin Beatrice Im Obersteg (rechts) und Künstlerin und Performerin Claudia Bucher gemeinsam in Aktion auf der Ufschötti Luzern – als Performancekollektiv «Twins not Twins». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 2. Februar 2022)

Performance ist Geheimnis. Performance ist Gefühl. Performance hat aber auch viel mit Denken zu tun – mit dem der Performenden und mit den Gedanken und Assoziationen der Zuschauer. Wenn Choreografin und Tänzerin Beatrice Im Obersteg und Künstlerin Claudia Bucher zusammen als Performancekollektiv Twins not Twins auftreten, ist das zunächst einmal ein ästhetischer Gewinn für die Betrachtenden. Zwei Frauen in wunderschönen selbst geschneiderten Kostümen bewegen sich anmutig.

Doch im nächsten Schritt ist es auch eine intellektuelle Inspiration: Was möchten die beiden erzählen? Was ist die Geschichte hinter den so bewussten und genau ausgeführten Bewegungen, hinter den silbern und weiss glitzernden Kostümen, hinter der Musik, die oft ergänzend hinzukommt? Warum findet die Performance an diesem oder jenem Ort statt? Und warum hält sich Performerin Claudia Bucher zuletzt weisse Äste an den Kopf, gleich einem Hirschgeweih? So geschehen bei der vergangenen Performance am 22. Januar im Park Schlössli Utenberg, zusammen mit Klangkünstler Beat Unternährer. Wie rührt die Performance an das eigene Leben?

«Was spukt im Inneren?», fragen sich Twins not Twins, die seit 2018 ein Performancekollektiv sind und sich gegenseitig herausfordern, ergänzen und zusammen weiterentwickeln: die Luzerner Tänzerin Beatrice Im Obersteg und die Luzerner Künstlerin Claudia Bucher.

«Welche Persönlichkeitsanteile fristen im Halbbewussten ein Schattendasein? Wo leben die ungelebten Träume und welche Träume träumen weiter, obwohl ich sie mir schon lange nicht mehr erlaube?»

Auf den Auftritt im Park Schlössli Utenberg folgt am Freitag, 4. Februar um 20 Uhr eine Performance am Strand der Ufschötti Luzern. Zusammen mit Sängerin Kathrin Künzi. «Altera – die Andere II» heisst die Performance, und sie ist der zweite Teil einer speziellen Winterperformance, die auf die vier Sommerperformances «Altera – die Andere I» vom vergangenen Jahr folgt. Auch damals galt: Orte und Musiker wechseln. Es bleiben die zwei Protagonistinnen, deren Hauptthema in dieser Serie das miteinander Verschmelzen und wieder Auseinandergehen ist.

«Twins not Twins»: Claudia Bucher, links, Künstlerin, und Beatrice Im Obersteg, Choreografin und Tänzerin, integrieren den Winter, das Wetter und die Luzerner Ufschötti in ihre Performance «Altera - die Andere II». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 2. Februar 2022)

«Wo gehen wir aufeinander ein und wo behaupten wir uns selbst?», fragen sich Beatrice Im Obersteg und Claudia Bucher. Ihre Performances sehen sie als Dialog untereinander, als Dialog mit den Musikern, mit der Natur. «Die Natur ist unser bestes Atelier», betonen die beiden. Kein Wetter wird gescheut, um zu proben. Die Umgebung hat direkten Einfluss auf die Entwicklung der Performance, weil jeder Ort auch seine eigene Aura hat. «Ein Natur- und Kulturerlebnis zugleich», das zu bieten, ist ein Ziel, das Twins not Twins mit den «Altera»-Auftritten verfolgen. Und auch, wenn so profane Dinge wie eine Nähmaschine auf dem Weg zum Ziel helfen – ein Geheimnis bleibt Performance immer.

Performance «Altera – die An­dere II» mit Twins not Twins Beatrice Im Obersteg und Claudia Bucher: Freitag, 4. Februar 2022, um 20 Uhr am Strand der Ufschötti (rechts) in Luzern. Mit Sängerin Kathrin Künzi. www.twinsnottwins.ch

