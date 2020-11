Benzeholz Meggen Drei Frauen, eine Ausstellung: «Manchmal geschieht es einfach» Nach der Auszeichnung an der Regiokunst 2019 sind die Werke der Künstlerinnen Irina Appelt, Odile Petitpierre und Gisela Wohlgemuth nun im Benzeholz in Meggen zu sehen. Giulia Bernardi 26.11.2020, 14.28 Uhr

«Es ist wie ein Kriminalroman», sagt Irina Appelt, wenn sie von ihrer Malerei spricht, wenn sie mit wachen Augen ihre Umgebung beobachtet, sie mustert, unter die Lupe nimmt, den subtilen Spuren jener alltäglichen Trivialitäten folgt, die wir oft übersehen. Eine im Winde tanzende Linde, der vom Sonnenlicht gebräunte Vierwaldstättersee. Die gebürtige Berlinerin hält Momente fest, Erinnerungen an jene Orte, an denen sie gelebt hat: München, Hamburg, Connecticut oder Meggen.

Einige ihrer Malereien hängen im Benzeholz an den Wänden, sind auf einem Tisch in der Mitte des Raumes ausgelegt oder stehen in versilberten Rahmen auf dem Boden. Andere sind in Alben geklebt, in ihren «Malbüchern», wie Appelt sie nennt; kleine Momentaufnahmen auf kleinformatigem Papier, die von dünnen, transparenten Seiten voneinander getrennt werden. Es knistert, sobald man sie zwischen die Finger nimmt, sie sachte umblättert.

Satte Farben und Bewegung

Wie die Kommissarin ihres eigenen Romans geht Irina Appelt durch die Welt, hält das Erlebte mit spürbarer Leichtigkeit fest, steckt die Betrachterinnen und Betrachter damit an, vermag spielerische Assoziationen auszulösen. Sie bemalt Steine und Muscheln, die man selbst schon mal aus dem Urlaub mit nach Hause genommen hat, als Erinnerungsstück an einen Ort, an ein Gefühl, währenddessen das Rauschen der Wellen im Ohr lag, das Salz auf der Haut, dort die feinen Haare am Unterarm umschlang. Irina Appelt sagt:

«Es geht mir darum, richtig hinzuschauen»

«Denn schaut man genau hin, können einen bekannte Orte plötzlich wieder überraschen. Heute blicke ich von meinem Fenster auf den Vierwaldstättersee. Schaue ich morgen wieder hin, erscheint er mir im Mondlicht vielleicht ganz anders.» Odile Petitpierre steht neben ihr, hört aufmerksam zu, nickt zustimmend. Hier scheinen sich die beiden Künstlerinnen zu treffen – und doch könnte ihr Schaffen nicht unterschiedlicher sein. Während Appelt figurativ malt, abstrahiert Petitpierre ihre Motive, bringt sie in mehreren Schritten auf die Leinwand.

Oft fertigt sie Holzschnitte an, die sie auf koreanisches Papier druckt, das sie anschliessend über den Bildträger spannt, über die Ecken und Kanten, wodurch sich ihre pflanzenähnlichen Motive über den Bildrand hinweg ausbreiten.

Manchmal wachsen sie von der einen Leinwand zur anderen, lassen die Grenzen des Möglichen nichtig erscheinen. In ihren Werken zeichnen sich dünne Linien ab, die hier mal ein Blatt, dort mal ein Grashalm anzudeuten scheinen. Die satten Farben hängen nun assoziativ nebeneinander im Raum. Hier ein weisser, dort ein roter Farbklecks, wovon jeder ein Raum im Raum, ein kleiner Mikrokosmos entstehen lässt. «Jede Farbe hat eine eigene Energie», sagt Odile Petitpierre. «Eine Energie, die immer wieder neue Denkräume öffnen kann.»

Nun stimmt auch Gisela Wohlgemuth zu. «Farbe ist etwas, das auch mich interessiert. Aber nicht, wenn sie flächig und dünn ist, sondern wenn sie satt ist, wenn sie dadurch eine stoffliche, ja fast haptische Qualität erhält.» Diesen Effekt erzeugt Wohlgemuth durch die Schichtung von Acryl und Pastell. Dadurch erhalten ihre Malereien, die oft schemenhafte Figuren andeuten, eine unergründliche Tiefe.

Von Licht und Schatten inspiriert

Neben Tieren und Menschen, deren Silhouetten sich vor einem abstrakten Hintergrund befinden, ist in der Ausstellung auch das Porträt einer jungen Frau zu sehen. Ein tiefer Ausdruck liegt in ihren Augen, währenddessen sie den Betrachterinnen und Betrachtern entgegenblickt. Die Textur ihrer Haut wird durch die vielen Farbschichten greifbar, durch das Rosa, das Weiss, das Schwarz, die übereinandergelagert wurden; sie bringen die kleinen Grübchen auf den Wangen zum Vorschein, die etwas kantige Nase, die flüchtige Schatten auf die Haut wirft. Dadurch wird das eigentlich statische Porträt in Bewegung versetzt.

Meist entstehen die Malereien von Gisela Wohlgemuth aus der Fantasie heraus, inspiriert durch Farben und Formen, Licht oder Schatten. «Man muss sich laufend entscheiden, was man festhalten, welche Atmosphäre man schaffen möchte», sagt sie, hält inne, überlegt. «Manchmal ist es keine bewusste Entscheidung, manchmal geschieht es einfach.»

Die Ausstellung «Irina Appelt, Odile Petitpierre, Gisela Wohlgemuth» im Benzeholz in Meggen ist bis 13. Dezember zu sehen.