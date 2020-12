Manor Kunstpreisträger Von Luzern nach Rotterdam nach Luzern: In seiner Ausstellung im Kunstmuseum gibt Micha Zweifel Räumen Präsenz Der in Luzern geborene Künstler Micha Zweifel (33) freut sich über den Manor Kunstpreis. Nun stellt er das Kunstmuseum auf den Kopf. Susanne Holz 11.12.2020, 19.00 Uhr

Klar habe er sich gefreut über den – aufgepasst, denn nun kommt ein wahrlich langer Name – Manor Kunstpreis Zentralschweiz Luzern 2020. Das erklärt Micha Zweifel im Kunstmuseum Luzern, an einem Tag, mitten im Aufbau seiner Ausstellung. Die Ausstellung ist nebst einer Publikation und einem Preisgeld von 15'000 Franken – das der Künstler zu grossen Teilen wiederum in diese Ausstellung steckte – Teil des Preises. Alljährlich wird dieser Preis in sechs Schweizer Städten an Kunstschaffende bis 40 Jahre vergeben – er ist hierzulande eine der bedeutendsten Nachwuchsförderungen überhaupt.

Micha Zweifel, Manor Preisträger, denkt komplex.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Dezember 2020)

Was Micha Zweifel, geboren in Luzern und aufgewachsen in Basel, besonders an dem Preis schätzt, ist die Tatsache, «dass meine Arbeit in der Schweiz gesehen wird». Denn der 33-Jährige lebt seit zwölf Jahren in Holland, wo er auch Kunst studiert hat – zuerst in Amsterdam, dann in Rotterdam.

«Rotterdam war für mich als Künstler wesentlich.»

Das betont Micha Zweifel im Gespräch. Und natürlich habe er seine Werke bislang mehr in Holland als in der Schweiz gezeigt: «So war das Präsentieren meiner Arbeiten auf Einladung hin auch ein Test, ob diese hier ebenfalls funktionieren.» Denn es sei ein Unterschied, ob die eigene Kunst im Umfeld oder aber anderswo verstanden werde.

Und anderswo, das ist bei Micha Zweifel nun eben seine Heimat, die Schweiz. Als man wissen möchte, ob er daran denke, mal wieder zurück zu kommen, entgegnet der Künstler mit dem Humor des Vielbeschäftigten: «Das ist eine ständige Frage, auf die ich im Moment aber keine Antwort habe.» Dass er sich mit Anfang 20 ein Leben in Holland aufgebaut habe, erscheine ihm heute mutig – damals jedoch,

«da habe ich das einfach gemacht».

Micha Zweifel musste sich mit 21 zwischen Leipzig und Amsterdam entscheiden – Amsterdam machte das Rennen.

Ein entwurzeltes Leben sei schwierig, so der Wahlholländer, aber auch eine Chance, gewisse Dinge wahrzunehmen, die man in der Heimat als Normalität akzeptiere. Holland sei für ihn als Künstler wie ein Kleid, ein Medium:

«Ich glaube, es ist wichtig, durch so ein Medium etwas Drittes in den Prozess zu bringen.»

Das Gespräch über Kunst werde überall anders geführt, in den Niederlanden folglich anders als in Schweiz.

Micha Zweifel, der im Brotjob als Koch arbeitet, erzählt, früher gern die Reduktion in seinen Werken gesucht zu haben. Heute interessiere ihn das Gegenteil: die Komplexität. Das Ideelle sei zu verbinden mit dem Formalen. Und dabei spürt der 33-Jährige der Gestaltung der Welt nach und deren unscheinbaren Dingen.





Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Dezember 2020)

27 Gipsreliefs verwandeln Ländliches zu Urbanem

Eveline Suter vom Kunstmuseum Luzern nennt die Welt, die Micha Zweifel aktuell zeigt – mit einer Installation, die aus einem Raum einen Kunstraum über zwei Stockwerke macht –, «eine Welt, die mehr Vorstadt oder Arbeiterquartier ist als schickes Zentrum». Zweifel verwebt seine Werke – wie Skulpturen und Gipsreliefs – mit dem Ausstellungsraum zur Gesamtinstallation. Der Künstler sagt:

«Ich möchte Räumen eine Präsenz geben.»

Besonders fasziniert ist man von seiner Serie «Kalender»: 27 Gipsreliefs, entstanden während eines Atelieraufenthalts diesen Sommer in der Stiftung Sitterwerk in St. Gallen. Die Darstellung von Menschen, Tieren und Alpen, die sich peu à peu in die Darstellung urbaner Landschaft verwandelt, erinnert einen an die Werke von Segantini, Kühe eingebettet in Landschaft. Und noch mal blitzt der leise Humor dieses Künstlers auf: «Kühe haben viele gemalt», meint er dazu nur.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Dezember 2020)

Micha Zweifel: «Zur Sackgasse 4. Stock». Manor Kunstpreis Zentralschweiz Luzern. Bis 31. Januar 2021. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation. www.kunstmuseumluzern.ch