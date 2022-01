Podium Kunstmarkt auch im Netz: «Sie können mir folgen – und ich folge Ihnen» Ein Podium im Museum im Bellpark Kriens erklärt das Zusammenspiel von Museum, Galerie und Künstler. Nicht zu vergessen: Social Media. Susanne Holz 21.01.2022, 19.34 Uhr

«Angefangen hat alles mit einem Gespräch in der Kaffeeküche.» Im Museum im Bellpark Kriens sei in gemütlicher Runde die Frage aufgekommen, wie eigentlich Museen, Galerien und Kunstschaffende zusammenspielen. Hilar Stadler, Leiter des Museums im Bellpark, erzählt dies am Donnerstagabend zu Beginn des Podiumsgesprächs in der ehemaligen Post in Kriens, komfortabel in Museumsnähe gelegen.

Hilar Stadler leitet das Podium und freut sich zunächst einmal humorvoll über den «diskreten Charme» des Veranstaltungsorts. Diesem diskreten Charme erliegen am Donnerstag nicht wenige Besucher. Aber vermutlich ist es auch die prominente Besetzung des Podiums, welche die Kunstinteressierten lockt: Die Bühne teilen sich Fanni Fetzer, Direktorin des Kunstmuseums Luzern, Eva Presenhuber, Inhaberin der gleichnamigen Galerie mit Standorten in Zürich, New York und Wien, sowie der 1977 in Martigny geborene und heute in Fully lebende Künstler Valentin Carron. Carron stellt derzeit im Museum im Bellpark aus und wird seit einigen Jahren von der Galerie Presenhuber vertreten.

«Für die grosse Karriere braucht es den US-Markt»

Und wie verhalten sie sich nun zueinander, die Museen, Galerien und Kunstschaffenden? Klar ist, grob gesagt, Museen zeigen Kunst, Galerien verdienen mit Kunst – und mit ihnen die Künstlerinnen und Künstler. Um gesehen und beachtet zu werden, sind für die Kunstschaffenden sowohl Museen als auch Galerien wichtig. Manchmal folgt auf die Präsenz in der Galerie die Präsenz im Museum, manchmal ist es aber auch umgekehrt, und eine junge Künstlerin fällt einem wichtigen Galeristen bei einer Ausstellung im Museum ins Auge – Fanni Fetzer denkt hier etwa an die regelmässigen Präsentationen Zentralschweizer Kunst im Kunstmuseum Luzern.

Einig ist sich das Podium darin: Es braucht Museen wie Galerien, um Kunst einem breiten Publikum sichtbar zu machen. Und auch, wenn noch nie so viel Geld für Kunst ausgegeben wurde wie heute, ist sich Museumsdirektorin Fanni Fetzer sicher:

«Es liegt im Wesen des Menschen, Kunst zu schaffen und Ausstellungen zu besuchen – das auch, wenn Geld keine Rolle spielen würde.»

Fanni Fetzer, Direktorin des Kunstmuseums Luzern, in der Ausstellung mit Vivian Suter. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. Januar 2022)

Fetzer findet zudem: «Eine Ausstellung soll etwas erzählen, der Besucher soll etwas empfinden beim Betrachten der Werke.» Die Idee, den Markt zu unterstützen, möge sie eher weniger. Galeristin Eva Presenhuber, die verschiedenste Künstlergenerationen vertritt, die jüngste ist um die 30, die älteste ist um die 80, betont wiederum, wie schwer es für Künstler sei, Erfolg zu haben. Für die ganz grosse Karriere brauche es den US-amerikanischen Markt. Und auch eine Galerie müsse im Ausland vertreten sein, wolle sie ein bedeutender Player sein.

«Galerien sind Business», so Presenhuber. Man müsse investieren, Geld sichern, aus Künstlern Stars machen – «das Hollywood-Ding». Kunstschaffende seien heute auf eine Art mächtiger als früher, Teil der Documenta gewesen zu sein, sei heutzutage beispielsweise nicht mehr so wichtig wie es in der Vergangenheit einmal war.

Valentin Carron vertraut seiner Galeristin

Der auf dem Podium anwesende Künstler Valentin Carron, der 2013 im Schweizer Pavillon der Biennale von Venedig ausstellte, erklärt, seiner Galeristin Eva Presenhuber zu vertrauen. «Sie unterstützt mich.» Und wie gelingt es einem Künstler, den Markt und die Kunstwelt zu erobern? «Am wichtigsten ist der Wunsch. Der Wunsch, zu bestehen.» Doch hat ein Künstler auch das Recht, einen Verkauf abzulehnen, wenn er den Sammler nicht mag? Eva Presenhuber bejaht dies. Und fügt an: «Valentin Carron ist kein kommerzieller Künstler. Er interessiert Sammler, die seine Kunst verstehen. Und die ist intellektuell, nicht populär.» Die Frage aus dem Publikum, wie wichtig heute Social Media seien, beantwortet Carron breit schmunzelnd: «Sie können mir folgen – und ich folge Ihnen.»

Ausstellung «La Petite Californie» mit Valentin Carron im Museum im Bellpark Kriens noch bis zum 27. Februar 2022. Finissage ist am 27. Februar 2022, von 11 bis 17 Uhr. Um Anmeldung (museum@bellpark.ch) wird gebeten. www.bellpark.ch