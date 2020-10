Steps-Tanzabend feiert Premiere – und ist trotz halbjähriger Verspätung aktueller denn je «Tanz 32: I am who I am who I am» konnte am Mittwoch im Südpol endlich Premiere feiern. Die drei Choreographien drehen sich um Identität, Masken hinter Masken. Edith Arnold 30.10.2020, 12.05 Uhr

Bunte Kostüme und schrille Charaktere in «Pigulim» von Ella Rothschild. Ingo Höhn/PD

Der Südpol in Kriens als wegweisender Kulturort nach den neusten bundesrätlichen Vorschriften? Jedenfalls scheinen diese Stunden später schon fast umgesetzt. 50 Besucher, Sperrstunde um 23 Uhr, überall Desinfektionsmittel. Auch das Tanzpremieren-Thema passt. Es geht um Identität, Masken hinter Masken.

Aber der Reihe nach. Leichter Regen reinigt den Veloweg zum Sinfonieorchester Luzern respektive Südpol. Die Schriftzüge leuchten weit in die Nacht hinaus. Zur neuen Signalisation gehört auch die einladende Lichttreppe. Im Kulturtempel eröffnet sich dann viel frischer Raum. Einen Drink neben einer luftreinigenden Pflanze, auf einer Sofainsel oder an einem Tisch mit maximal vier Personen geniessen? Darf man in sitzender Position künftig die Maske ablegen? Ja, bei genügend Distanz! Small Talk über Erfahrungen im veränderten Alltag.

Filter um Filter

Wer sind wir hinter der Stoffmaske? Aus wie vielen Identitäten setzen wir uns zusammen? Können und wollen wir diese frei wählen? Der Triple-Bill-Abend «I am who I am who I am» regt zu Reflexionen an. Dabei sind die Stücke vor der Pandemie geplant worden. Isabella Spirig, künstlerische Leiterin von Steps, und Kathleen McNurney, künstlerische Leiterin von Tanz Luzerner Theater, haben unterschiedliche Choreografinnen fürs biennale Tanzfestival eingeladen: Jasmine Morand aus der Schweiz. Caroline Finn aus Grossbritannien. Ella Rothschild aus Israel.

«Iris» von Jasmine Morand startet die Premiere. Die visuelle Wahrnehmung dominiert. Beeinflusst von individuellen Filtern. Menschen werden von aussen betrachtet, gleichzeitig betrachten sie die Welt selber. Acht Tänzer erscheinen im Scheinwerferlicht. Mit den Rücken zueinander, bilden sie einen Kreis. Das kollektive Spektrum umfasst 360 Grad. Da und dort glitzert es: Lichtreflexe aus langförmigen Pailletten oder Leggings aus glänzendem Lurex.

Bild: Ingo Höhn/PD

Die «Iris»-Arme bewegen sich kaleidoskopartig, greifen ineinander und in den Raum hinaus. Zwischendurch schert ein Mitglied (Valeria Marangelli) aus, als möchte es etwas an diesem Ort, der auch ein Universum sein könnte, genauer erforschen. Dabei zieht es das Ensemble organisch mit. Aus dem Mob bilden sich laufend neue Formen. Nur wirken die Bewegungen nicht immer fluid – zumindest von einer Tribünenwarte aus.

Bühnenchoreografie als Film

Wie von einer anderen Welt ist der Film «Personae», lateinisch für Personen, Rollen, gar Masken. «Wir bauen unser Leben lang Schichten metaphorischer Masken auf, die sich je nach sozialem Umfeld und persönlichen Beweggründen unterschiedlich gestalten», sagt Choreografin Caroline Finn. Manchmal würden wir eine Maske abnehmen, nur damit eine andere zum Vorschein komme.

Die Bühnenchoreografie musste im Frühling gestoppt werden. Doch die Fertigstellung als Film ist eine Bereicherung. Das damalige Ensemble wurde von Bonny Orbit alias Myrien Barth und Timo Schaub im Luzerner Theater aufgenommen.

Durch die Kameraperspektiven erhält die leere Bühne eine neue Dimension. Zunächst tanzt sich Sandra Salietti zum schnulzigen «Stranger» von Spence Bare in einen Himmel, wo eindringliches Vogelgezwitscher und Hahnengekrähe aufwarten. Oftmals sieht man mehr Oberkörper als Beine in den Wolken. An Wäscheleinen hängen Masken. Auf gleicher Höhe bewegen sich Tänzerinnen und Tänzer in fast identischen Halbmasken aus Silikon.

Bild: Ingo Höhn/PD

War oder ist Zach Enquist gerade Sandra Salietti? Zum Schluss erscheint ein Zitat von Oscar Wilde: «Gib ihm (dem Menschen) eine Maske, und er wird dir die Wahrheit sagen.»

Die Wahrheit liegt auch an der langen Speisetafel von Ella Rothschild. An einer solchen versammelt die israelische Choreografin 14 Kreaturen. Jede verkörpert eine andere Identität, was in individuellen Haltungen und Kostümen zum Ausdruck kommt (Kostüme von Eva Butzkies).

Bild: Ingo Höhn/PD

Die Anwesenden bewegen sich in Zeitlupe, dann wieder ruckartig, immer aber mit urkomischem Körperausdruck. Während 30 Minuten liegt eine fantastische Spannung in der Luft – zu Tönen, die wie Glas klirren oder wie Wasser tröpfeln. Am Ende schaltet sich Ella Rothschild per Video aus Israel zu. Der laute Applaus hallt nach.

«Tanz 32: I am who I am who I am» im Südpol, weitere Vorstellungen am 30. und 31. Oktober und am 3., 4., 5. November, jeweils um 20 Uhr.