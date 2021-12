Klassik Mehr als ein Lunchkonzert: Jungstar holt das Saxofon in die Klassik zurück Die Saxofonistin Valentine Michaud, Gewinnerin des Credit Suisse Young Artist Award 2020, begeisterte im KKL mit einem Rezital fast ohne Jazz: Eine Art Vorkonzert zu ihrem Auftritt mit den Wiener Philharmonikern am nächsten Lucerne Festival. Urs Mattenberger 17.12.2021, 18.44 Uhr

Valentine Michaud am Lucerne Festival 2019. Peter Fischli/Lucerne Festival

Es gibt kein Instrument, das so eng mit einem Musiktil verbunden ist wie das Saxofon mit dem Jazz. Das weiss auch die aus Frankreich stammende und in der Schweiz lebende Saxofonistin Valentine Michaud (28). «Um diese Zeit ist es noch zu früh für Jazz», schmunzelte sie gestern im Lunchkonzert des Luzerner Sinfonieorchesters im KKL.

Der Konzertsaal ist auch kein Club und das Publikum entsprach ganz dem Bild des üblichen Kammermusikpublikums. Allerdings war das Parkett eher besser besucht, als es meist bei diesen Mittagskonzerten – mit generell steigenden Besucherzahlen – der Fall ist. Angesichts der hohen Corona-Ansteckungsrate dürfte eine Rolle gespielt haben, dass Kammermusik in einem grossen Saal bestmögliche Voraussetzungen bietet. Und das Publikum war offenbar neugierig, das Saxofon eben für einmal nicht als Jazz-Instrument kennen zu lernen.

Flüstermagie und Powerplay

Genau das, die Rückkehr des Instruments in die Klassik, ist Michauds Mission. «Natürlich tönt das Saxofon im Jazz grossartig», sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung, als sie vor zwei Jahren am Lucerne Festival den Credit Suisse Young Artist Award erhielt: «Aber all die Farben und Schattierungen, die im Jazz möglich sind, kann das Saxofon auch in der Klassik ausspielen. Und seine dynamischen Möglichkeiten sind unter den Blasinstrumenten einzigartig.» Ohne Jazz kam das Programm dennoch nicht aus. In Préludes von Gershwin verzog Michaud die Töne lustvoll zur «Rhapsody in blue» oder rauhte sie in der Tiefe auf, wozu die Pianistin Akvilé Šileikaite Bluesmelancholie oder spritzige Off-Beats beisteuerte. Aber schon Bernsteins Sonate zu Beginn (original für Klarinette und Klavier) war kein Jazz-Crossover, sondern impressionistische Moderne.

Die übrigen Werke stellten gemässigt modern die genannten Vorzüge des Instruments heraus. In Werken von Mischa Zupko löste sich der flüsterweiche Ton zur romantischen Klaviergrundierung in geisterhaftes Flattern auf, währender der Power-Drive mit einem begeisterten «Yeah» aus dem Saal quittiert wurde. Klarinetten-Schmelz und Horn-Zauber wechselten sich in Joseph Horovitz’ Sonatina so virtuos ab, als spielten zwei Instrumente. Am erstaunlichsten war die Farbenvielfalt in William Albrights Sonate, in der das Klavier als Resonanz- und Echoraum für den heftig entflammten oder auf ein stilles Barock-Lamento verdünnten Ton des Blasinstruments wurden. Trotzdem war auch dieser Auftritt eine Art Vorkonzert aufs nächste Lucerne Festival: Da holt Michaud ihren – wegen Corona verschobenen – Auftritt mit den Wiener Philharmonikern nach, zu dem der Young Artist Award berechtigt.

Das Luzerner Sinfonieorchester, Veranstalter des Lunchkonzertes, spielt selber am Sonntag, 19. Dezember, 11.00, im Konzertsaal des KKL in einer Beethoven-Matinee. KKL.www.sinfonieorchester.ch