Mehrjahresprojekt «Löwendenkmal21» der Kunsthalle Luzern startet mit einer digitalen Fotoserie zum Lockdown Barbara Hennig Marques und Olivia Lecomte realisierten eine Fotoserie beim verlassenen Löwendenkmal. Ein fein ironischer Trost im Lockdown. Susanne Holz 19.05.2020, 19.00 Uhr

Der Löwe. Majestätisch leidend. Die Luzerner lieben ihr Löwendenkmal. Genauso wie es die Touristen lieben – in normalen Jahren: Dann besuchen jeweils 1,5 Millionen Menschen aus aller Welt das in Stein gemeisselte Monument. Doch 2020 ist kein sonderlich normales Jahr: Ein Virus zwang und zwingt die Menschen global in die Isolation. Und auch das romantisch gelegene Löwendenkmal steht nun verlassen da. Der Löwe, er ist plötzlich einsam und isoliert.

Zwei Luzerner Künstlerinnen, die 1969 geborene Barbara Hennig Marques und die 1996 geborene Olivia Lecomte, inspirierte der verlassene Löwe zu einer Fotoserie: «The Lion’s Lockdown». An einem einzigen Tag schossen die Schweizerin Hennig Marques sowie die gebürtige Britin und Balletttänzerin Lecomte eine ganze Reihe Fotos beim Löwendenkmal, die noch bis Juni in Serie zu sehen sind: auf Facebook, Instagram und auf der Website des Projekts Löwendenkmal 21.

Die Leere beim Löwen: So dramatisch wie absurd

Die Kunsthalle Luzern nimmt bekanntlich das 200-Jahr-Jubiläum des Löwendenkmals zum Anlass, das berühmte Denkmal in einem Mehrjahresprojekt mit künstlerischen Mitteln zu ergründen. Die Allegorie des sterbenden Löwen erinnert an die 1792 in Paris gefallenen Schweizer Gardisten – beim Sturm der Revolutionäre auf die Tuilerien.

Und nun startet dieses Mehrjahresprojekt 2020 also mit einer ganz besonderen, coronabeeinflussten, digitalen Performance: Zwei multimedial arbeitende Künstlerinnen, die sich schon länger im Team ergänzen, nutzen die Leere beim Löwendenkmal für ein Fotoshooting.

Karin Mairitsch, Projektleiterin L21, findet: Hier, beim einsamen Löwen, spiegle sich die Dramatik der Situation ebenso wie ihre Absurdität. «Wie ein Denkmal sollen Menschen zu unbeweglichen Solitären werden, sich zurückziehen und jeden Kontakt meiden. Sie sollen steinern, still und stumm wie der Löwe sein und sich als Lockdown gegen das gefährliche Virus solidarisieren. Dieser Tage zeigen Menschen ihre Solidarität, indem sie keinesfalls zu dem werden, was früher mal im Kampf erforderlich war. Sie sollen kein Heer sein. Sie sollen überhaupt nicht physisch sein.»

Und was genau zeigen jetzt die Fotos der zwei Künstlerinnen? Dass wir nun festsitzen wie der Löwe seit 199 Jahren? In Distanz zueinander, ein jeder sein eigenes Denkmal? Ganz so schlimm ist es wohl nicht. Barbara Hennig Marques betrachtet den Lockdown als ambivalente Angelegenheit. Und sagt:

«Man darf im Lockdown den Humor nicht verlieren.»

Sie selbst sei es gewohnt, zu Hause zu arbeiten, tagelang am Computer zu sitzen. Doch natürlich fehlten Freunde, Treffen, Berührungen. Eine Sehnsucht, die Hennig Marques und Lecomte mit Ironie thematisiert haben im Foto «Stay at Home»: Eine Frau picknickt unterm Löwen, mit viel Wein und einem BH, den sie als Maske testet.

Auch für die Lockdown-Leitsätze des Abstand haltens und Hände waschens und nicht Hände schüttelns finden die Künstlerinnen ihre ganz eigenen Bilder. Olivia Lecomte posiert einmal mit einer übergeworfenen Plane, einmal im weissen Schutzanzug. Immer: alleine.

