Interview Geistliche Musik nur in der Kirche oder auch im Konzertsaal? Theologieprofessor plädiert für «mehrstimmiges Denken» Wieso ist Livemusik im Gottesdienst erlaubt? Der Theologe Wolfgang Müller spricht über Spiritualität mit und ohne Kirche. Urs Mattenberger 23.02.2021, 19.30 Uhr

Bringt im Mai Musik in Luzerner Kirchen: Wolfgang Müller vor der Matthäuskirche. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Februar 2021)

An der Uni Luzern hat das dritte Semester in digitaler Form begonnen. Verhinderten all die Sicherheitsmassnahmen, dass Corona Ihnen nahekam?

Wolfgang Müller: Insofern nein, als die Einschränkungen uns alle im Alltag betreffen. Manchmal hat man ja sogar das Gefühl, man hätte besser gar keinen Kopf, um sich vor Ansteckung schützen (lacht hinter der Maske). Trotzdem: In meinem persönlichen Umfeld gab es keine Covid-19-Ansteckungen. Im beruflichen aber schon, und am nächsten gekommen ist mir Corona wohl an Beerdigungen.

Trotz Lockdown bleibt in Gottesdiensten Livemusik zugelassen. Können Sie als Theologe nachvollziehen, wieso diese Ausnahmeregelung nicht generell für spirituelle Andachten gilt?

Die Beschränkung der Ausnahme auf Gottesdienste orientiert sich wohl pragmatisch an der Form von Gottesdiensten, wie sie in Kirchen am Sonntag Morgen durchgeführt werden. Diese Orientierung an einer Tradition kann ich nachvollziehen. Aber es gibt in der Kirche verschiedene Formen religiöser Feiern, deren Ablauf nicht so festgelegt ist wie bei einer Messe mit Eucharistie oder Abendmahl. Solche Formen wie Kantaten, Oratorien oder Litaneien haben ebenfalls eine lange Tradition.

In Gottesdiensten darf Musik gemäss der Verordnung nur eine «untergeordnete Rolle» spielen. Ist Musik nicht selber Gottesdienst?

Das ist eine komplexe Frage. Sie hängt mit der Grundproblematik zusammen, wie sich Musik zur Sprache verhält – und ob die Musik selber eine Sprache ist. Das ist in Offenbarungsreligionen wie dem Judentum, dem Christentum und dem Islam eine zentrale Frage, weil sich diese auf das von Gott geoffenbarte Wort berufen. Dieses steht als Zeugnis im Zentrum der Gottesdienste. Mit der Musik kam früh eine Deutungsebene hinzu, die sich zunehmend vom Wort emanzipierte.

Wann und wie vollzog sich dieser Prozess?

Das begann mit dem gregorianischen Choral, der das Wort untermalte. Ein entscheidender Schritt zur Eigenständigkeit der Musik vollzog sich mit der Mehrstimmigkeit, die neue Formen der Aussagemöglichkeit schuf. Und das steigerte sich weiter, als im frühen Barock die instrumentale Begleitung hinzukam. Zur begrifflichen Textdeutung kam durch die Musik ein ganzheitlicher Ausdruck hinzu. Und weil die Musik die am wenigsten fassbare Kunst ist, machte dies der Kirche auch Angst.

Wo wurde der Streit um die «untergeordnete» Rolle der Musik greifbar?

Ein prominentes Beispiel, wie Komponisten die Grenzen ausreizten, ist Monteverdis «Vespro della Beata Vergine». Als Bewerbung für einen Posten im Vatikan schrieb er zunächst eine Messe, die den ideologischen Vorgaben der Kirche entsprach, indem die Musik nur zur Unterstreichung der Worte diente. Quasi als Anhang dazu schrieb er die Vesper, in der er alle Register zog, um sich als Komponist zu empfehlen. Die Vesper war bereits eine para-liturgische Andacht, also eine der freien Formen, wie sie heute in Kirchen praktiziert werden.

Bach verband das biblische Wort mit spiritueller Lyrik, um den Ausdruck ins Persönliche auszuweiten. Stiess auch dieser Ausbruch der Musik aus einer untergeordneten Rolle auf Widerstand?

Komponisten wie Bach nahmen immer wieder die Freiheit der Kunst gegen die Vorgabe der biblischen Texte in Anspruch. Das war für die Theologen neu und musste auch von den Hörern akzeptiert werden. Entscheidend im Fall Bachs ist aber, dass die Reformierte Kirche seit Luther die eigenständige Rolle der Musik akzeptiert hat. Die katholische Messe dagegen war stark klerikal geprägt und konnte auch nur mit dem Wort gestaltet werden. Erst das Zweite Vatikanische Konzil hat in den sechziger Jahren der Musik in der katholischen Kirche eine eigenständige Rolle zuerkannt.

Theologie und Musik Wolfgang Müller (65) ist Professor an der Theologischen Fakultät der Uni Luzern und publizierte mehrfach zu Fragen zu Musik und Theologie. Vom 13. bis 16. Mai veranstaltet er – digital – eine Tagung mit Konzerten, die sich mit «theologischen und musikalischen Interpretationen» des «Leben Jesu» befasst. (mat) www.unilu.ch/fakultaeten

Gemäss der Covid-19-Verordnung durfte selbst das «Weihnachtsoratorium» ausserhalb von Gottesdiensten nicht aufgeführt werden. Ist das nicht unzeitgemäss, weil für viele Menschen solche Konzerte spiritueller Gottesdienstersatz sind?

Dass musikalische Aufführungen nur in Gottesdiensten mit ihrer Bindung an das Wort zugelassen sind, würde ich in der Pandemie nicht kritisieren. Aber die Emanzipation der Kirchenmusik hat bereits im 19. Jahrhundert dazu geführt, dass sie sich als Kunstreligion verselbstständigte. Schon bei Beethovens «Missa solemnis» kann man sich fragen, ob sie nicht eine Sinfonie in Messeform ist, und Werke wie das Requiem von Brahms oder Verdi sind nicht für liturgische Zwecke geschrieben worden. Und wenn in Opern Liebe, Leid und Tod verhandelt werden, ist auch das Spiritualität ohne kirchlichen Kontext, die gerade heute aktuell ist.

Kann das Heimrecht der Livemusik in Gottesdiensten nach Corona umgekehrt zu neuen spirituellen Konzertformaten führen?

Geistliche Musik im Gottesdienst, in der Kirche oder im Konzertsaal sehe ich nicht als Konkurrenz. Es bleibt ohnehin dem Hörer überlassen, ob er Musik in einem religiösen Kontext oder rein ästhetisch wahrnimmt. Musik kann zwar als unbegriffliche Kunst wie kaum eine andere Transzendenzerfahrungen ermöglichen. Diese spirituelle Dimension kann sich auch erschliessen, wenn einem die Musik im Konzertsaal des KKL unter die Haut geht. Statt beides gegeneinander auszuspielen, würde ich eher für «mehrstimmiges Denken» plädieren, das nach einem Wort des Komponisten Hans Zehnder ein Wesensmerkmal der Musik ist.