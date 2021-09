Othmar Schoeck Festival mit einer Uraufführung

Klassik Othmar Schoeck Festival in Brunnen: Metamorphosen in Musik und Stein Konzerte, Vorträge, Kurse und eine Uraufführung lockten beim

Othmar Schoeck Festival viele Besucher an. Gerda Neunhoeffer 13.09.2021, 17.59 Uhr

Das Belenus Quartett spielte am Samstag in Brunnen die Uraufführung der «Ellipse für Streichquartett». Katrin Spelinova/PD

Während das Lucerne Festival an diesem Wochenende zu Ende ging, fand in Brunnen ein kleines Festival zu Ehren des dort geborenen Komponisten Othmar Schoeck statt. Das gleichnamige Festival wurde 2016 zum ersten Mal veranstaltet. Othmar Schoeck (1886-1957) ist in der Villa Schoeck in Brunnen geboren. Die Villa wird weiterhin von der Familie bewohnt. Es gab dort eine Ausstellung der Fondazione Hermann Hesse Montagnola mit Briefen zwischen Hesse und Schoeck, Fotografien und vertonten Gedichten Hesses. In dem grossen Atelier der Villa, in dem alles noch so steht wie damals, fand die zweitägige Masterclass für Liedduo statt, die Cornelia Kallisch leitete.

Unter dem Titel «Passé Composé – Neoklassizismus in der Schweiz» wurden am Wochenende mehrere Konzerte veranstaltet, dazu ein Vortrag mit Tonbeispielen und ein Podium. In diesem «futur composé» am Samstagnachmittag stellte Dieter Ammann zusammen mit Kompositionsstudenten der HSLU (Hochschule Musik Luzern) und dem Galatea Quartett Skizzen für Streichquartett vor. Es war die erste Zusammenarbeit der Hochschule mit dem Schoeck-Festival.

Unkonventionelle Tonsprache

Drei der vier Studenten waren anwesend und äusserten sich zu ihren Miniatur-Werken. Ammann ergänzte und sagte: «Es ist besonders, vier Werke zu hören, die es noch nicht gibt» und dankte dem Streichquartett für die schwierige Aufgabe, sich mit der unkonventionellen Tonsprache auseinanderzusetzen. «Ohren auf und tragen lassen», sagte Ammann. Da gab es viel zu entdecken, nur den angekündigten Bezug in zwei Kompositionen zum 2. Streichquartett von Othmar Schoeck konnte man nicht erkennen, zu sehr verfremdet waren die Töne. Nach einem reichlichen Imbiss im Garten der Villa ging es zurück ins Grand Palais zum Konzert mit dem Belenus Quartett. Auf der Bühne war im Vordergrund eine Skulptur zu sehen, zwei schneeweisse ineinander verschmolzene Ellipsen aus Stein. In der Uraufführung «Ellipse für Streichquartett» wurde der Zusammenhang zwischen Stein und Musik klar. Denn die Schweizer Komponistin Cécile Marti (*1973), die leider nicht dabei sein konnte, ist auch Bildhauerin. Die Idee für «Ellipse» kam ihr beim Betrachten von Föhnwolken. Schwerelos klang die Musik, dazu sah man auf einer grossen Leinwand die Metamorphose, in der sich der noch ungeformte Stein in das Kunstwerk verwandelte.

Mit Augenzwinkern und Spielfreude

Aus fahlen Dissonanzen führten die Klänge in lange Akkordfolgen, dicht und dennoch zart. Das Zusammenspiel in sich stets verändernden Klangfarben wurde optisch nicht nur durch das Entstehen der Ellipse auf der Leinwand verstärkt, sondern auch durch die Bewegungen der Streicher. Seraina Pfenninger und Anne Battegay, Violinen, und Esther Fritzsche, Viola, spielten stehend, wie die Wellen der Musik sanft schwingend. Cellist Jonas Vischi fühlte sich genau in dieses Schwingen ein und spielte auch höchste Töne fein kristallen.

In Werken von Arthur Honegger, Richard Flury und Schoeck zeigte das Belenus Quartett seine Wandelbarkeit in Ausdruck, Klangfarben und Charakter. Bei Honegger überwog melancholische Stimmung, fast bedrohliche Kraft. Flurys Streichquartett lebte von tänzerischen Weisen, ländlerisch, ja lustig und fast geschwätzig, was das Belenus Quartett mit Augenzwinkern und Spielfreude unterstrich. Zum Abschluss erklang das 2. Streichquartett von Othmar Schoeck. Mit dunklen Schattierungen, wellenartigen Bewegungen über dem Ruhepol im Cello, impressionistischen Klangfarben und an Mahler erinnernde Akkordverschiebungen war es neben der Uraufführung der Höhepunkt des Abends. Wellenartige Strömungen im Allegretto tranquillo, perkussive Pizziccati im Scherzo, rasant verschlungene Fugen im Presto: Nicht nur die Lieder Othmar Schoecks sind Entdeckungen, die sich lohnen.