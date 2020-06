Entlang den Linien: Michael Günzburger bringt im Hans-Erni-Museum Tiere in Form Michael Günzburgers Werkzyklus mit Tierdrucken ist erstmals komplett zu sehen: in der Sonderausstellung «Das Ende der Spur» im Hans-Erni-Museum in Luzern. Susanne Holz 12.06.2020, 18.00 Uhr

Beweist Existenz: Tierdruck.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. Juni 2020)

Der Künstler Michael Günzburger ist fasziniert von Linien. Der 46-jährige gebürtige Berner, der in Zürich lebt und arbeitet, sagt: «Die Darstellung von Haar in der Kunst hat eine grosse Geschichte, vergleichbar mit jener der Darstellung von Wolken.» Günzburger ergänzt: «Albrecht Dürer zeichnete Hasen, auch um seine technische Meisterschaft zu zeigen.»

Michael Günzburger ist bis November im 2. Stock des Hans Erni Museums mit seiner Ausstellung «Das Ende der Spur» zu sehen. Günzburger zeigt hier erstmals den kompletten Werkzyklus seiner Tierdrucke. Der Künstler, der in erster Linie zeichnet und performt, schuf mit dem Zürcher Druckatelier Wolfensberger Ganzkörperabdrücke vom Fuchs bis zum Eisbären. Apropos Druckatelier Wolfensberger: Hier findet sich auch die Verbindung zu Hans Erni, die Museumsleiter Heinz Stahlhut wichtig ist bei den Sonderausstellungen: Auch Erni arbeitete mit diesem Atelier zusammen. Stahlhut erklärt: «Das Interesse an ungewöhnlichen Drucktechniken eint Erni und Günzburger.»

Michael Günzburger betont die Vielseitigkeit von Hans Erni als «Künstler, politischen Menschen, Umweltaktivist und Technikfan»: «Das alles bringt man heute kaum mehr unter einen Hut.»

Die Entenjagdhündin stellte sich gerne tot

Was seine aussergewöhnlichen Tierdrucke betrifft, so ist Michael Günzburger noch dies wichtig: «Es geht mir nicht um Biologie oder Ethik, sondern um Kunst.» Den Eisbär am Ende des Zyklus sehe er nicht als Trophäe – er sei vielmehr Motor gewesen. Der Künstler erwähnt noch mit einem Lächeln die Entenjagdhündin der norwegischen Eisforschungsgruppe, die sich auf Befehl tot stellte: «Ein gutes Bild wurde das.»

Hinweis: Bis 8. November im Hans Erni Museum: «Michael Günzburger. Das Ende der Spur». www.verkehrshaus.ch/hansernimuseum

Weitere Bilder:

Grün, Rot, Gelb, Blau. Der Blaue von Ernis Wandteppichen für die PTT symbolisiert «Die Satelliten». Der grüne Wandteppich symbolisiert «Die Monteure».

Der rote Wandteppich symbolisiert den «Brief».

Und der gelbe Wandteppich steht für «Die Luftpost».

Neuerwerbungen für die Sammlung im Hans Erni Museum: Hier eine Dauerleihgabe der Stadt Luzern: Stravinski-Carneval, 1933, Öl auf Leinwand.

Neuerwerbungen von links nach rechts: Komposition 1934, Komposition 1933, Composition 1933 - alle Öl auf Leinwand.

Neuerwerbung: Steine und Stacheldraht, 1941, Öl auf Malkarton.

Neuerwerbung: Pyramus und Thysbe, 1946, Tempera auf Pavatex. Hans Erni-Stiftung, Schenkung aus dem Nachlass.

Architektonisches, 1937, Öl auf Leinwand. Dauerleihgabe der Stadt Luzern.

Abstrakte Komposition, 1986, Gouache auf Papier. Hans Erni-Stiftung.

Neuerwerbung: Stillleben mit Musikinstrumenten, um 1930, Tempera auf Leinwand. Hans Erni-Stiftung.

Panta Rhei II. Geteilter Strom (Komposition 35), 1935, Öl auf Leinwand. Dauerleihgabe der Stadt Luzern.

Besucher inmitten der neu gehängten Sammlung im ersten Stock des Hans Erni Museums. Im Zentrum das Werk: Stillleben mit Musikinstrumenten, um 1930, Tempera auf Leinwand.

Hans Erni Museum in Luzern. Ausstellung «Michael Günzburger. Das Ende der Spur». Bis 8.11. im 2. Stock.

