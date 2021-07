Konzert Midori zaubert Intimität ins Stadion Obwohl der Konzertsaal mit über 1000 Besuchern voll wirkte, war der Anlass intim im Vergleich zu den vollgepferchten Fussballstadien, die gegenwärtig das Bild von «Grossveranstaltungen» prägen. 01.07.2021, 23.55 Uhr

Geigerin Midori auf der KKL-Bühne Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 01. Juli 2021)

Und das, obwohl die Festival Strings Lucerne Beethoven aufs Programm setzten, der im Gefolge der französischen Revolution musikalisch der Masse, ja der Menschheit eine Stimme gab.

Die Pointe war, dass die Geigerin Midori (Interview in der Ausgabe vom Dienstag) mit dem Violinkonzert Beethovens Heroik das «Unfassbare» entgegenstellen will. So schrieb sie zur vorzüglichen CD-Aufnahme (Warner), die sie mit den Strings am abgesagten Konzerttermin im März 2020 im KKL realisiert hatte. Die kammermusikalische Intimität wurde live erst recht zum Ereignis. Von der ersten, sehnsüchtig gedehnten Phrase der Oboen an entfaltete sich ein feinsinniges Spiel und Gegenspiel zwischen der Geige und dem Orchester, das zögert, wo sie den Atem anhält, mitgeht, wo sie schwebt, betet und fliegt. Und auch wenn Midori sich virtuos durch Figurationen dribbelt, erhebt sie sich nie im Triumph über das Orchester, sondern durch ihren so entrückt wie sinnlich leuchtenden Ton. War Midoris Spiel ein Plädoyer für den Humanisten Beethoven, so feierte das Orchester mit überrumpelnder sinfonischer Kraft auch seine heroische Seite – grossartig entfesselt in der vierten Sinfonie. Rasende Tempi und fauchende Akzente entwickelten eine Energie, als könnten sie auch ein Stadion füllen, und rissen das Publikum zu einer Standing Ovation hin. (mat)