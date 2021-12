Musical Mit Charme und Gefühl: Im Le Théâtre Emmen feiert «Der Ball» europäische Premiere Die Adaption des Broadway-Stücks «The Prom» heisst «Der Ball» und ist mit deutschen und schweizerdeutschen Texten versehen. Die Handlung ist in die Zentralschweiz verlegt worden. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Ball» ist ein Musical mit aktueller Botschaft, Humor und natürlich vielen Tanzeinlagen. Bild: Ingo Höhn/PD

Nun kommt er auf die Bühne – dieser dicke Fisch, den das Le Théâtre Emmen bereits im Frühling dieses Jahres dergestalt angekündigt hatte. Ja, er feiert sogar Europapremiere. Und um in der Metapher zu bleiben: An Land gezogen haben die Verantwortlichen das US-­Erfolgsmusical «The Prom». Ihre Adaption des Broadway-Stücks heisst «Der Ball» und ist mit deutschen und schweizerdeutschen Texten versehen, die Handlung dabei in die Zentralschweiz verlegt worden. Die Premiere steigt am kommenden Samstag im Gersag.

Das Kreativteam um Le-Théâtre-Co-Leiter und Dialogschreiber Andréas Härry, Liedtextschreiberin Irène Straub sowie Regisseur Silvio Wey hatte also einiges zu tun mit dem Stoff aus der Feder von Bob Martin und Chad Beguelin. Härry zum Umschreiben der Dialoge und Songtexte: «Das ist ein aufwendiger, aber amüsanter Job! Meine Frau Irène war da hauptbeteiligt. Wir nahmen das englische Original als Basis, übersetzten zuerst rudimentär 1:1 und dann ging es los auf Wörter- und Reimsuche.»

Basierend auf wahren Begebenheiten

Das Stück basiert auf einer wahren Begebenheit in den USA. Die Erlebnisse von Constance McMillen fanden 2010 in Mississippi statt, einem äusserst konservativen Bundesstaat. Dort durfte McMillen ihre Freundin nicht mit zum Abschlussball der Highschool nehmen, es waren nur Gäste vom jeweils anderen Geschlecht vorgesehen. Letztlich wurde der Ball abgesagt, Eltern organisierten privat einen Anlass ohne Constance und ihre Partnerin. Das ist die Ausgangslage der Handlung von «The Prom».

Das Original-Bühnenstück spielt in Indiana und New York und wurde 2016 in Atlanta uraufgeführt.

In der Emmer Version spielt Sandra Bitterli die Gymnasiastin Emma, die im Luzerner Hinterland auf Skepsis und Intoleranz trifft.

Kim Lemmenmeier mimt ihre Freundin Alyssa. Die beiden erleben, wie Emmas Abschlussball aus denselben Gründen wie in der Südstaaten-Realität unter medialem Aufschrei abgesagt wird. Das kriegen auch vier berühmte Musicalschauspieler aus Hamburg mit, deren aktuelle Produktion floppte. Letztlich reisen die Grossstädter in Richtung Zentralschweiz, um Emma «kraft ihrer Berühmtheit zu helfen», wie der Medienmitteilung des Le Théâtre zu entnehmen ist. Doch dieses Vorhaben ist gar nicht so uneigennützig, wie es scheint. Bald trifft «Stadt auf Land, Liberalität auf Tradition, Vorurteil auf Klischee». Und Emma nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand.

Andréas Härry betont, dass die Vorlage «einige amerikanische Spezifitäten enthält, die in der Schweiz eine Distanz zum Publikum geschaffen hätten, die wir nicht wollten». Auch deshalb habe man die Handlung inhaltlich und sprachlich in unsere Region transferiert. Aus New York wird so Hamburg, aus Indiana das Luzerner Hinterland.

Was sich gleich bleibt, ist natürlich die Botschaft und die Art der Übermittlung. «Im Stück wird das Top-Thema geschlechtliche Vielfalt und Toleranz nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit Charme, Humor, Intelligenz, Gefühl und süffigster Musik behandelt», sagt Härry.

«Diese Show bewirkt sicher mehr Gutes für das Thema als viele Politikerinnen- und Politikerstatements.»

Musikalisch bewegt sich «Der Ball» mit dem Basiswerk des Originalkomponisten Matthew Sklar in einem breit interpretierten Genre-Spektrum. Es gibt die typisch «üppigen Broadway-Klänge», aber auch «beatstarke, poppige Songs», zu denen die jungen Protagonisten «auf dem Schulgelände singen und tanzen», wie die Verantwortlichen schreiben. Es wartet also eine vielfältige Show auf das Zentralschweizer Publikum.

«Der Ball» («The Prom») – das Musical: Premiere Samstag, 11. Dezember, 19.30, weitere Vorstellung bis 16. Januar; es gelten vorerst 3G-Regeln, Gäste können auf Wunsch Plätze mit Abstand einnehmen, www.le-theatre.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen