Fotografie Mit dem Gefühl für den Mensch: Museum im Bellpark Kriens zeigt Porträtfotografie Andri Pols Andri Pols redet lieber mit den Leuten, bevor er sie porträtiert. Sein Blick führt über die Schweiz in alle Welt. Susanne Holz 01.09.2021, 19.01 Uhr

Andri Pol und die Schweizer Prominenz. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20. August 2021) Porträtfotografie von Andri Pol im Museum im Bellpark in Kriens. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20. August 2021) Der Schweizer Fotograf und Fotojournalist Andri Pol im Museum im Bellpark in Kriens. Hier vor seinen Porträts des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20. August 2021) Ein Ausflug mit Schweizer Knechten. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20. August 2021) Unterwegs im Café Sprüngli in Zürich. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20. August 2021) Fotoreportage in Tansania, wo Albinos gejagt werden, weil ihrer Haut und ihren Knochen magische Wirkung nachgesagt wird. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20. August 2021)

Voller Bart und tiefe Falten. Ein gutmütiger Blick und ein liebes Lächeln. Unschuld. Ein Blick nach unten und eine Zigarette in der Hand, die so viel Arbeit geleistet hat, auf Feldern, in Ställen. Die Haare gegen den Wind, den Kopf schräg nach oben, die Augen in die Ferne gerichtet. Die ernste Eleganz eines Clint Eastwood im Ausdruck eines Schweizer Knechts. Alte Hände, die Äpfel schälen. Ein alter Mann, der sich beugt, in einer Hand der Rechen, die andere Hand klaubt etwas auf.

Blättert man durch die 74 Seiten von Andri Pols Publikation «24 Knechte, 5 Bauern und 1 Hirt», betrachtet man die 70 Bilder, aufgenommen 1993/94 in der ländlichen Schweiz, so bleibt der Kloss im Hals nicht aus. Weil Bilder oft mehr sagen als Worte es können. Weil sie die Welt erklären und den Mensch. Weil sie ins Herz treffen, betroffen machen und Erinnerungen wecken – an den lange verstorbenen Grossvater zum Beispiel, der seine Hände genauso gehalten hat, sich genauso gebückt hat bei der Arbeit und genauso Pfeife geraucht hat.

Fotografie kann von einer Sekunde auf die nächste in Welten versetzen, die zuvor im Unterbewusstsein verschüttet und vergessen waren. Sie kann Vertrautes vor Augen führen und auf Fremdes neugierig machen. Andri Pol, einer der bekanntesten Fotografen der Schweiz, hat für das Museum im Bellpark Kriens eine Ausstellung konzipiert, die das Porträt – seine vielseitigen Porträts – in den Mittelpunkt stellt.

Verspielter Ai Weiwei, bescheidener Franco Knie

Die Bilder der Kechte aus den Neunzigern sind ein Teil dieser Ausstellung, ebenso die Publikation, ganz neu erschienen, die ausgehend von einer frühen fotografischen Reportage Andri Pols über Knechte und Mägde im Emmental Bilder aus seiner Anfangszeit als Fotograf versammelt.

Andri Pol, geboren 1961 in Bern und seit 1989 als freier Fotograf tätig, publiziert seit mehreren Jahrzehnten in den führenden internationalen Magazinen. Pols Bilder sind oft kühn inszeniert, mit kritischem Blick, aber nie ohne Respekt. Im Gespräch sagt der Fotograf, dass ihm bei seiner Porträtfotografie Empathie und eine gute Vorbereitung wichtig seien:

«Es geht mir um den Mensch. Um das, was die jeweilige Person ausmacht, und das ohne Beschönigung.»

Er rede mit den Leuten, bevor er sie porträtiere. Achte auf ihre Mimik, ihre Gestik, ihre Vorlieben und Interessen.

Es gelte zudem, eine Idee zu haben und den richtigen Moment zu treffen. Allzu viele Bilder zu machen sei zwecklos, denn der richtige Moment sei schnell vorbei. Die Ausstellung, Titel «Un_Bekannt», zeigt auch viel Prominenz. Einen verspielt sympathischen Ai Weiwei etwa, der ein kostbares Kaisertuch in die Luft wirft. Einen Franco Knie mit Elefant, viel Elefant und wenig Franco Knie: Der Elefant sei wichtiger, habe sein Besitzer gesagt. Und eine Astrobiologin in Arizona. Im Zentrum der Fotografie: ein Lichtpunkt im Auge der Wissenschaftlerin. Dieser leuchtet aus dem Dunkel wie ein Stern im All.

Hinweis: «Un_Bekannt. Porträts von Andri Pol». Bis 7. 11. 2021 im Museum im Bellpark Kriens. 17. 9., 18.30 Uhr, Lesung von Heinz Stalder aus dem Hörspiel über Knechte und Mägde. 1. 10., 18.30 Uhr, Gespräch mit Kurt Aeschbacher, Martin Beglinger, Andri Pol. Anmeldung auf museum@bellpark.ch. Das Museum zeigt zudem bis 7. 11. Roman Signers Installation «Rotes Tuch». www.bellpark.ch