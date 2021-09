aUSSTELLUNG Mit dem Herzen das Dahinter sehen Die Galerie Urs Meile Luzern zeigt mit Ju Ting eine der führenden jungen zeitgenössischen Künstlerinnen Chinas. Susanne Holz 25.09.2021, 05.00 Uhr

«Projektionsfläche für die Vorstellungskraft der Betrachter»: die Kunst von Ju Ting.

Hier wird verhüllt! Das ist der erste Eindruck, besucht man die Ausstellung von Ju Ting in der Galerie Urs Meile Luzern. Der zweite Eindruck resultiert in einer sofortigen Frage: Warum entscheidet sich diese Künstlerin mit ihrem subtilen Ansatz für Farben, die so gar nicht subtil sind? Für grelles Rosa, für Neongelb, für Orange oder für Petrol und Violett?

Dem Rätsel der Farbgebung kommt man bei diesem Besuch nicht mehr auf die Spur. Was den Eindruck des Verhüllens betrifft, so findet man Antworten – auch dank des ausführlichen Ausstellungstexts von Kunstwissenschaftler Mateo Chacón-Pino, der mitunter so poetisch ist wie der Titel der Ausstellung «When the Wind Comes».

Die Ausstellung zeigt drei laufende Werkserien der chinesischen Künstlerin Ju Ting: «Pearl», «Untitled» und «Coral». Zu sehen sind Skulpturen aus Hohlziegeln, überschüttet mit bunter Farbe, die auf den ersten Blick an Zuckerwerk gemahnen. And den Wänden beeindrucken einerseits Acrylwerke, die – so plastisch wie fein gestreift – an Jalousien erinnern, hinter denen unbekannte Tage dämmern. Andererseits findet man sich vor Werken wieder, bei denen Acrylschichten wie Vorhangfetzen vom Bild hängen. Eine Reminiszenz ans Theater?

Ihr Werk verbindet Malerei und Skulptur

Für die Galerie Urs Meile ist es in Luzern die zweite Ausstellung mit der chinesischen Künstlerin Ju Ting – nach dem Debüt hier im Jahr 2018. Ju Ting, geboren 1983, lebt und arbeitet in Peking. Sie gilt als eine der führenden jungen zeitgenössischen Künstlerinnen Chinas. Ihr Werk fasziniert, weil es zwei konventionelle Kunstmedien – Malerei und Skulptur – miteinander verschmilzt. Ju Tings Werke werden in Museen und Institutionen ausgestellt, in China oder Australien. Ihre Arbeiten befinden sich auch in den Sammlungen von Museen und Institutionen wie der Central Academy of Fine Arts in Peking oder der White Rabbit Gallery in Sydney.

Auf Kunstwissenschaftler Mateo Chacón-Pino wirken Ju Tings Werke wie «eine zeitlose, unendliche, leere Ebene». Ju Ting erschaffe mittels des Schichtens von Acrylfarbe «Landschaften, die weder einladen noch zurückstossen, die einfach sind». Und: Eine Idee aus der chinesischen Philosophie besage, dass nur wenn das Herz sich bewege, Bewegung gesehen werden könne. «Unser innerer Zustand wird von dem, was wir sehen, gespiegelt. Und derselbe Gedanke kann auf Ju Tings Arbeit angewendet werden: Sie gibt zurück, was ihr gegeben wird.»

«Wie vom Sturm durchnässte Stoffe»

Mateo Chacón-Pino ist der Ansicht: «Dieses Selbstbewusstsein als Projektionsfläche für die Vorstellungskraft der Betrachter ist womöglich die malerischste Qualität in Jus Arbeit.» Was die technische Qualität betrifft: Alle drei gezeigten Werkgruppen der Ausstellung «When the Wind Comes» basieren auf der Schichtung von Acrylfarbe und der Nutzung von deren Trocknungsprozess, um überraschende Effekte zu erzeugen. In der Serie «Pearl» schichtet die Künstlerin unterschiedliche Farben aufeinander auf einer Holzbasis, in welche sie nach dem Trocknen eng aneinander liegende horizontale und vertikale Furchen schneidet.

Die Reihe «Untitled» beginnt mit einem ähnlichen Prozess, jedoch werden die Schichten schliesslich heruntergerissen und dann – so der Kunstwissenschaftler – «wie vom Sturm durchnässte Stoffe hängengelassen». Hier erforsche Ju Ting Möglichkeiten, indem sie tatsächlich ganze Acrylschichten von der Fläche reisse und diese, wie nasse Vorhänge vor dem Bild hängen lasse. Und schliesslich die Skulpturen der Reihe «Coral»: Die Künstlerin verwebt Acrylstreifen miteinander und legt diese auf graue Hohlziegel auf, bevor sie diese noch mit Farben übergiesst. Zuckerwerk auf Stein!

Für Mateo Chacón-Pino ist es Ju Tings «grosse Erfahrung mit Material und Technik der Druckkunst», die ihr dazu verhilft, «ein künstlerisches Werk zu entwickeln, das die Kategorien der modernen Kunstgeschichte sprengt».

Hinweis

Ausstellung in der Galerie Urs Meile Luzern: «Ju Ting. When the Wind Comes.» Bis 29. Oktober 2021. Geöffnet Di-Fr, 10-17 Uhr. Samstags nach Vereinbarung. www.galerieursmeile.com