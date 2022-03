Luzerner Theater Premiere von Brittens «Lucretia»-Oper: Mit der Kamera nah heran an die Gewalt Drastisch ohne Voyerismus: Die Vergewaltigung in Benjamin Brittens Oper «The Rape of Lucretia» ist im Luzerner Theater live und medial ein Ereignis. Ein luxuriös besetztes Ensemble setzt die Regie von Videokünstlerin Sarah Derendinger mit filmischem Realismus um. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 20.03.2022, 17.45 Uhr

Luxuriöse Besetzung: Mezzospranistin Solenn’ Lavanant Linke (Lucretia) und Vladyslav Tlushch (Tarquinius). Bild: Ingo Hoehn

Den Knaben auf der Flucht bringt man nicht mehr aus dem Kopf. Aus der Dunkelheit rennt er auf uns zu, wird durch Blitzlichter wie von einem Bombenhagel weggeblendet, taucht aus Rauchschwaden wieder auf. Wenn er wegkippt und sein Kuscheltier in die Luft fliegt, ist das ein Bild, das dem Krieg in Nahaufnahme ein Gesicht gibt. Wie all die Bilder, die uns in diesen Tagen den Krieg in der Ukraine bedrängend nahe bringen.

Ja, Sarah Derendingers Inszenierung von Benjamin Brittens Oper «The Rape of Lucretia», die am Samstag im Luzerner Theater Premiere hatte, ist durch den realen Krieg gespenstisch aktuell geworden. Und das ohne vordergründige Aktualisierung. Einfach weil die Videokünstlerin (Ausgabe vom Donnerstag) in diesem Auftakt zeigt: das 1946 uraufgeführte Stück spielt – im antiken Rom – in Kriegszeiten. Und darin wird die Vergewaltigung der Römerin Lucretia durch einen Besatzer – den Etrusker Tarquinius – auch zu einem politischen Akt.

Machtspiele getarnt als Maskenball und Kostümpartie mit Römern und Etruskern. Videostill

Damit stellt sich die Frage, wie Kunst der Übermacht der Realität standhalten kann – wirken Bilder von Krieg und Vergewaltigung im Theater nicht zynisch angesichts des realen Leids? Derendingers Inszenierung macht solche Bedenken gegenstandslos. Die Videos, die als vielschichtiges Bühnenbild fungieren, holen nicht nur Realität auf die Bühne, sondern stilisieren sie zu einer symbolstarken Kunstwelt.

Das gilt schon für den Anfang, wo Tarquinius und römische Offiziere Herrenwitze darüber reissen, dass in jeder Frau eine Hure steckt. Das Video siedelt die Männerbündelei an in einer schicken (Oligarchen-)Party, bei der Wodka fliesst. Konsequent weitergezogen wird dieser «Maskenball» in historischen Kostümen zwar nicht. Aber die Ebenen, die Videokunst und das Spiel auf der Bühne, verbinden sich zu einer schwebenden, der Zeit enthobenen Realität. Das gelingt grossartig, weil beide von derselben Intensität erfüllt sind.

Schrei der Verzweiflung und Fülle des Wohllauts

Die Videos gerinnen zu starker Kunst, wenn etwa die Büste des Diktators in wächsernen Tränen zerfliesst, bis nur noch ein fratzenhafter Stumpf übrig bleibt. Und sie verdichten sich zu vielen Kamera-Perspektiven bei der Vergewaltigung. Die Leinwände des medialen Käfigs, in den Lucretia als Aushängeschild römischer Tugend eingesperrt ist, werden zu Projektionsflächen für die Sehnsüchte der schlafenden Frau und später für die kurz angedeutete Vergewaltigung selbst. Wo Tarquinius die Wände einreisst t – ein spektakulärer Theatercoup –, entwickelt sich live und in den Videos ein Akt der Verführung, die sich zu brutaler, ja blutiger Gewalt steigert.

Tarquinius sucht die Hure in Lucretia: Verführung als Auftakt zur Vergewaltigung. Bild: Ingo Hoehn

Vor allem aber ist der Nahkampf zwischen Lucretia und Tarquinius auch darstellerisch von einem packenden, filmischen Realismus. Der Bariton von Vladyslav Tlushch wandelt sich schillernd vom Schnösel zum Verführer und rücksichtslosen Macho. Die Mezzospranistin Solenn’ Lavanant Linke steigert den Sehnsuchtston der emotional verkümmerten Lucretia zum Schrei der Verzweiflung. Beide stehen – grossartig – im Zentrum eines Ensembles, das bis in Nebenrollen hinein geradezu luxuriös besetzt ist.

Das gilt namentlich für die Frauenstimmen, die zu Brittens manchmal sperriger Musik die Fülle des Wohllauts beisteuern (als Dienerinnen: Tania Lorenzo und Marcela Rahal). In den kommentierten Rollen überzeugt Robert Maszl als dramatischer Erzähler und Eyrún Unnarsdóttir mit hochfliegenden Emotionen. Sebastià Peris deutet als aalglatter Politiker (Junius) an, wie die Römer die Vergewaltigung Lucretias medial für den Sturz der Etruskerherrschaft instrumentalisieren.

Über ein paar werkbedingte Längen hilft das Luzerner Sinfonieorchester unter der Leitung von Jesse Wong hinweg. Es balanciert, betörend zart und selbst in Kammerbesetzung mit sinfonischen Akzenten, die Brutaliät des Stoffes aus. Diese mag in dieser Zeit manche abschrecken, wie leere Plätze an der Premiere zeigten. Wie ausverkauft wirkte dagegen der begeisterte Applaus für eine Aufführung, die bis zum überraschenden, etwas braven Schluss zum Nachdenken anregt wie durch Emotionen überwältigt

